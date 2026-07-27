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Planirate putovanje i sanjate o mirnom odmoru u hotelskoj sobi? Možda niste znali, ali broj na vratima vaše sobe može igrati ključnu ulogu u tome hoćete li se dobro naspavati ili ćete celu noć slušati buku s hodnika. Položaj sobe i raspored hotelskog sprata glavni su faktori koji određuju vašu izloženost bučnim liftovima i stalnom prolaženju drugih gostiju.

Kako osigurati miran boravak?

Mnogi stručnjaci veruju da bi putnici koji traže mir trebali da izbegavaju sobe čiji se brojevi završavaju na 01 ili 02, piše Travel Noire. Tvrdi se da su takve sobe često smeštene najbliže liftu, stepeništu ili servisnim prostorijama poput automata za led i piće. Međutim, iako je to često istina, nije univerzalno pravilo. U nekim hotelima, upravo te sobe mogu biti najudaljenije od najprometnijih delova sprata.

Hotelski hodnik sa brojevima soba, izostavljen broj 13 i 420 Foto: Nur Kayat / Alamy / Profimedia

S obzirom na to da pravila nema, najbolji pristup je jednostavno pitati. Ako vam je dodeljena soba za koju sumnjate da bi mogla da bude bučna, ljubazno zamolite za promenu. Možete čak i da nazovete hotel pri dolaska i zatražite da vas smeste u najtiši deo zgrade. Alternativno, možete da sačekate dolazak i, nakon što proverite raspored sprata, odlučite da li želite drugu sobu.

Naravno, svaka promena zavisiće od trenutne raspoloživosti soba u hotelu. Dobar savet je i tražiti sobu na višim spratovima, što dalje od bučnog predvorja, restorana i barova u prizemlju, kako biste dodatno povećali šanse za miran odmor.

Foto: Nancy Greifenhagen / Alamy / Alamy / Profimedia

Šta još otkriva broj sobe?

Različiti brojevi soba mogu da označavaju i različite tipove smeštaja i pogodnosti. Zbog toga je važno proveriti odgovara li tip sobe onome što ste rezervisali i platili, osim ako niste dobili besplatnu nadogradnju. Hoteli često koriste neparne i parne brojeve kako bi odvojili sobe na levoj i desnoj strani hodnika u odnosu na lift.

Bezbednost je najvažnija

Iz bezbednosnih razloga, hotelsko osoblje nikada ne bi smelo naglas da izgovara broj vaše sobe prilikom prijave. To pravilo je osmišljeno kako drugi gosti u blizini ne bi saznali gde ste smešteni. Recepcionar će vam broj sobe verovatno napisati na papir ili ga pokazati na diskretan način.

Mnogi hoteli danas nude i "mobilnu prijavu" putem aplikacije, gde se broj sobe bezbendo dostavlja na vaš pametni telefon. Ponekad hotel može neočekivano da promeni broj vaše sobe, a najčešći razlozi za to su problemi sa čistoćom, kvarovi ili drugi operativni problemi koji bi mogli negativno da utiču na vaš boravak.

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