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Dnevni horoskop za 27. jul donosi naglašenu intuitivnu energiju i povoljne prilike za donošenje važnih odluka na poslovnom i emotivnom planu.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Intenzivirana aktivnost vašeg polja prometa upravo danas ukazuje na povećan obim posla. Povoljan period za razvoj poslovanja. Ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali na nekom putovanju oživeće sva vaša čula. Hormonska neravnoteža. Kontrola je neophodna.

BIK

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Dan vam donosi niz poslovnih sastanaka. Međutim, mogući su naporni pregovori i kompromisi. Vaša veza s partnerom prožeta je poverenjem i ljubavlju. Period zajedničkog prosperiteta. Prehlada, povišena temperatura, uradite snimak pluća.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

Ukoliko se bavite trgovinom, osiguranjem i ekonomijom, ovaj period doneće vam natprosečne rezultate. Uspešan finansijski period. Nalazite se u periodu kad vam planete donose sudbinsko poznanstvo i ljubavni preokret. Zubobolja. Obratite se stomatologu.

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Ovaj period vam donosi izvesnu dozu popularnosti putem koje možete dalje da proširite sferu svog uticaja. To će doneti prosperitet. Očekuje vas ozbiljan razgovor s partnerom. Na taj način ćete rešiti jedan veliki zajednički problem. U veoma ste dobroj formi.

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Poseban uspeh očekuje Lavove koji se bave privatnim biznisom, kao i ugostiteljstvom. Povoljan period za razvoj poslovanja. Partner se ponaša kao da igra neku igru s vama, spremni ste da to prekinete suočavanjem. Više se odmarajte, potrebno vam je opuštanje.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Uspeh u kreativnim zanimanjima, umetnosti i obrazovanju. Period je povoljan za početak privatnog biznisa. Povratak osobe koja vam je mnogo značila u prošlosti postavlja vas u dilemu, strahujete da se greške ne ponove. Nezdravo se hranite, vratite se domaćoj kuhinji.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Razmišljate o promeni radnog mesta. Kao da se jedan vaš ciklus karijere upravo završava, a drugi počinje. Napredak u karijeri. Uspešno ćete rešiti problem sa ukućanima, a to će vam omogućiti razvoj daljih planova. Bolovi u nogama, oticanje zglobova.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Očekuju vas intenzivna poslovna komunikacija i niz sastanaka. Ipak, krajem dana bićete zadovoljni rezultatima. Osoba koja vam se dopada kao da je nepristupačna. Uprkos tome, imate podršku planeta u osvajanju. Opstipacija, razlog može biti slabo varenje.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Pripremite rezervni plan, jer postoji mogućnost da neko od saradnika napravi previd i stvori zastoj u poslovanju. Partner je počeo da se ponaša protivrečno, vi danas možete takođe otkriti da je bio neiskren. Sledi razočaranje, drugačije ćete ga sagledavati. Unosite više vitamina i minerala.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

Unosan sporazum može obeležiti ovaj dan, posebno ako se bavite trgovinom ili sarađujete sa inostranim kompanijama. Nova osoba s kojom ste počeli da se viđate nije vam jasna. Atmosfera vruće-hladno dovodi vas u dilemu. Reuma, koja se sad naročito intenzivirala.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Ovaj dan doneće uspeh Vodolijama koje se bave nekom umetnošću, pisanjem ili komunikacijama i rade s klijentima. Slobodne Vodolije mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu koju mogu da upoznaju na nekom putovanju. Obratite pažnju na pritisak.

RIBE

Ribe Foto: Shutterstock

Odnos sa saradnicima iz inostranstva kreće se uzlaznom putanjom. Proširenje kruga saradnika i finansijski dobitak. Ribe koje su u vezi danas očekuju lepi trenuci s partnerom. Prijatan izlazak među prijatelje. Alergija, promenite terapiju.

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