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U samom srcu Botaničke bašte u Kutaisiju, na desnoj obali reke Rioni, decenijama prkosi vremenu orjaški hrast čija starost premašuje četiri veka. Sa visinom od 45 metara i prečnikom stabla od skoro dva metra, ovo stablo važi za najstarijeg živog stanovnika celog kompleksa, čuvajući u sebi fenomene koji se retko gde na svetu mogu sresti.

Sredinom 20. veka, na gigantskom stablu se potpuno prirodnim putem formirala masivna šupljina. Zaposleni u bašti godinama su strahovali od najgoreg scenarija, ubeđeni da je unutrašnje truljenje znak bliskog kraja i da će ga naredna snažna oluja srušiti. Uprkos crnim prognozama, drvo je pokazilo neverovatnu snagu. Iz godine u godinu, sa dolaskom proleća, hrast je nastavljao da zeleni i iznova donosi plod.

Svetinja usred živog drveta

Početkom 2014. godine, uz zvanično odobrenje Gruzijske pravoslavne crkve, praznina u unutrašnjosti stabla preuređena je u nesvakidašnju minijaturnu kapelu. Prilikom radova struktura drveta ostala je netaknuta, a preduzeti su samo neophodni koraci kako bi se sprečilo dalje propadanje unutrašnjosti.

Lokalno stanovništvo ubrzo je donelo ikone i postavilo ih direktno na drvene zidove koji i dalje žive. Ovaj jedinstveni bogoslužbeni prostor izuzetno je skroman po dimenzijama, pa u njega u isto vreme mogu stati najviše tri osobe.

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