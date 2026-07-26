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Pun Mesec u Vodoliji, koji će obasjati nebo 29. jula, jedan je od najsnažnijih astroloških događaja ovog leta. Za razliku od punih Meseca koji nas često usmeravaju na emocije i završetke, ovaj donosi nešto mnogo dublje. Pokazaće nam gde pokušavamo da kontrolišemo ono što ne možemo i gde je vreme da napravimo prostor za nešto novo.

Njegova energija podstiče oslobađanje od starih obrazaca, iskrenije odnose i hrabrost da budemo ono što zaista jesmo. Istovremeno, Severni mesečev čvor ulazi u Vodoliju, dok se Sunce i Jupiter spajaju u Lavu, stvarajući retku kombinaciju koja donosi optimizam, nove ljude i prilike koje bi mogle da obeleže naredne mesece. Za neke znakove ovo će biti sedmica važnih razgovora, za druge trenutak velikih odluka, a pojedini će konačno shvatiti kojim putem žele da nastave dalje.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pun Mesec u Vodoliji osvetljava vaše prijateljske i poslovne odnose, pa će mnoge stvari koje su do sada bile nejasne konačno izaći na videlo. Ako ste već neko vreme imali osećaj da neko nije iskren prema vama ili da ulažete mnogo više nego što dobijate zauzvrat, sada ćete dobiti potvrdu svojih sumnji. Neke maske će pasti, ali nemojte to doživljavati kao poraz. Naprotiv, ova lunacija pomaže vam da jasno vidite ko vam zaista želi dobro, a ko je bio uz vas samo kada mu je to odgovaralo.

Iako ste poznati po svojoj samostalnosti, promene u odnosima mogle bi u prvom trenutku da probude osećaj usamljenosti. Međutim, upravo tada univerzum vam otvara vrata novih poznanstava. Sunce i Jupiter u Lavu podstiču vas da više izlazite, prihvatate pozive i upoznajete ljude koji dele vaša interesovanja. Neki od tih susreta mogli bi prerasti u prijateljstva ili poslovne saradnje koje će trajati godinama.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pun Mesec donosi trenutak u kojem konačno možete da pogledate iza sebe i shvatite koliko ste daleko stigli. Sve ono na čemu ste radili tokom prethodnih šest meseci sada počinje da daje rezultate. Možda ćete dobiti priznanje na poslu, završiti važan projekat ili jednostavno osetiti veliko zadovoljstvo jer ste dokazali sebi da možete mnogo više nego što ste mislili.

Ipak, ova lunacija ne govori samo o spoljnim uspesima. Ona vas podstiče da zastanete i zapitate se da li ste tokom puta zaboravili na sebe. Moguće je da ste toliko energije uložili u posao i obaveze da ste zanemarili svoje potrebe. Zato će naredni dani biti idealni za preispitivanje ciljeva i pravljenje novih planova koji će vas učiniti zadovoljnijima, a ne samo uspešnijima. Uz podršku Jupitera u Lavu osećaćete da vam samopouzdanje raste iz dana u dan. Bićete spremni da donesete odluke koje ste do sada odlagali, a upravo one mogle bi da označe početak jedne veoma uspešne životne faze.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ako već neko vreme razmišljate o učenju novih veština, promeni zanimanja ili usavršavanju, pun Mesec u Vodoliji dolazi kao jasan znak da je pravo vreme da krenete u tom pravcu. Osećaćete mnogo veću mentalnu jasnoću nego prethodnih nedelja i konačno ćete imati utisak da možete da se posvetite onome što vas zaista zanima.

Ova lunacija donosi snažnu želju za širenjem vidika. Nekoga će inspirisati putovanje, nekoga nova knjiga ili kurs, dok će pojedini Blizanci ozbiljno razmišljati o promeni karijere. Ono što je do juče izgledalo kao dalek san sada postaje sasvim ostvariv plan. Važno je da ne potcenjujete svoje sposobnosti. Bićete disciplinovaniji nego inače, a upravo ta kombinacija radoznalosti i istrajnosti mogla bi da vam donese rezultate koji će iznenaditi čak i vas. Svaka nova stvar koju naučite u ovom periodu mogla bi veoma brzo da se pokaže kao velika prednost.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pun Mesec stavlja u prvi plan vašu karijeru i način na koji vas drugi ljudi doživljavaju. Ako ste dugo čekali priliku da pokažete koliko vredite, ona bi mogla da stigne upravo sada. Moguće je da ćete dobiti više odgovornosti, priliku za napredovanje ili poverenje osobe čije vam mišljenje mnogo znači.

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da će ljudi oko vas sve češće tražiti vaš savet. Vaša smirenost, iskustvo i sposobnost da saslušate druge postaće kvalitet koji će mnogi prepoznati. Neko će vas doživeti kao mentora, neko kao oslonac, a neko kao osobu koja ume da pronađe rešenje čak i kada situacija deluje bezizlazno. Istovremeno, odnosi sa porodicom i partnerom postaju topliji. Posle perioda emotivnih turbulencija konačno dolazi više razumevanja i podrške. Ova sedmica podseća vas da ne morate sve da nosite sami na svojim leđima.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pun Mesec u Vodoliji nalazi se tačno nasuprot vašeg znaka, zbog čega će najveći fokus biti na odnosima sa drugim ljudima. Neke istine koje ste dugo izbegavali sada će postati potpuno očigledne. Možda ćete shvatiti da određeni odnos više ne funkcioniše kao nekada ili ćete konačno jasno videti šta zapravo očekujete od partnera, prijatelja ili poslovnog saradnika.

Iako pojedina saznanja u početku mogu delovati neprijatno, ona vam zapravo donose veliko oslobađanje. Više nećete pristajati na odnose koji vas iscrpljuju niti ćete ulagati energiju tamo gde nema uzvraćenog poverenja. Istovremeno, Sunce i Jupiter u vašem znaku donose vam dodatnu harizmu, mudrost i sposobnost da razgovorom rešite čak i ono što je do juče izgledalo nerešivo. Mnogi Lavovi će upravo ove sedmice obnoviti važan odnos ili produbiti vezu sa osobom koja im mnogo znači. Iskrenost će biti ključ svega.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pun Mesec u Vodoliji podseća vas da nijedan uspeh nema smisla ako ste potpuno iscrpljeni. Poslednjih nedelja trudili ste se da sve držite pod kontrolom, završavali obaveze drugih ljudi, rešavali probleme čim se pojave i retko sebi dopuštali predah. Sada vam univerzum šalje jasnu poruku da je vreme da promenite ritam.

Ova lunacija pomoći će vam da mnogo bolje organizujete svakodnevicu. Shvatićete koje obaveze zaista zahtevaju vašu pažnju, a koje ste preuzeli samo zato što vam je bilo lakše da ih sami završite nego da tražite pomoć. Upravo tu leži najvažnija lekcija ovog perioda. Ne morate sve sami.

Prijatelji, kolege ili članovi porodice biće spremni da vam pruže podršku, ali ćete prvo morati da prihvatite da nije slabost osloniti se na druge. Osim toga, naredni dani idealni su za uvođenje zdravijih navika, više odmora i aktivnosti koje će vam pomoći da smanjite stres. Kratka šetnja, meditacija ili nekoliko sati bez telefona mogli bi da učine mnogo više za vaše raspoloženje nego što očekujete.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pun Mesec u Vodoliji budi vašu kreativnost i podseća vas na sve ono što ste možda zapostavili pokušavajući da budete praktični. Ideje će dolaziti jedna za drugom, inspiracija će biti na vrhuncu, a mnoge Vage konačno će osetiti želju da se ponovo posvete hobiju, umetnosti ili projektu koji ih iskreno ispunjava.

Ako već dugo razmišljate da razvijete neki talenat ili pokrenete nešto svoje, ova sedmica mogla bi da bude prekretnica. Jupiter u Lavu pomaže vam da sagledate širu sliku, dok Severni mesečev čvor u Vodoliji otvara vrata novim prilikama i ljudima koji mogu da podrže vaše ideje.

Ipak, nije dovoljno samo sanjati. Pun Mesec traži disciplinu i doslednost. Ono što započnete sada ima potencijal da preraste u nešto veoma značajno, ali samo ako budete spremni da uložete vreme i trud. Inspiracija je tek početak, a pravi rezultati dolaze kroz upornost.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za vas ovaj Pun Mesec predstavlja svojevrsnu nagradu za trud koji ulažete već godinama. Sve ono što ste započeli još u periodu kada je Saturn prolazio kroz Vodoliju sada konačno počinje da pokazuje svoje prave rezultate. Neke ideje koje su tada delovale nedostižno ili su nailazile na prepreke sada dobijaju novu šansu za razvoj.

Jupiter u Lavu podstiče vas da ne budete zadovoljni postignutim, već da nastavite da gradite ono što ste započeli. Ovo nije vreme za odustajanje, već za usavršavanje. Možda ćete promeniti način rada, uložiti dodatni trud ili pronaći potpuno novo rešenje za problem koji vas je dugo kočio. Pun Mesec vas istovremeno podseća da su čvrsti temelji važniji od brzog uspeha. Što više vremena sada posvetite planiranju i organizaciji, to će rezultati koje budete ostvarivali u narednim mesecima biti stabilniji i dugotrajniji.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pun Mesec u Vodoliji donosi vam potrebu da konačno izgovorite ono što već dugo nosite u sebi. Razgovori koji vas očekuju narednih dana mogli bi da promene način na koji gledate na pojedine odnose, ali i da vam otvore vrata novim prilikama. Bićete iskreniji nego inače, a upravo će ta otvorenost doneti najveće rezultate.

Mnogi Strelčevi razmišljaće o putovanju, dodatnom obrazovanju ili projektu koji uključuje ljude iz drugih gradova ili država. Sve što proširuje vaše horizonte sada ima posebnu podršku zvezda. Ne odbijajte pozive koji vas izvode iz svakodnevne rutine, jer se iza jednog sasvim običnog susreta može kriti velika životna prilika. Pun Mesec vas podseća da rast počinje onog trenutka kada izađete iz zone komfora. Upravo zato naredni dani mogu doneti iskustva koja ćete dugo pamtiti.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za vas ovaj Pun Mesec donosi važna pitanja vezana za sigurnost, novac i osećaj lične vrednosti. Poslednjih meseci mnogo ste ulagali u posao, porodicu ili druge ljude, a sada ćete želeti da sagledate koliko vam se sav taj trud zaista isplatio.

Moguće su pozitivne finansijske promene, ali još važnije od toga biće promena načina na koji gledate na sebe. Sve manje ćete pristajati na kompromise koji vas iscrpljuju, a sve više ćete ceniti svoje vreme, znanje i iskustvo. To će se odraziti i na poslovne pregovore, ali i na privatne odnose. Sunce i Jupiter podstiču vas da razmišljate dugoročno. Umesto brzih rešenja, biraćete ono što donosi stabilnost i mir. Upravo takve odluke pokazaće se kao najispravnije do kraja godine.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pun Mesec događa se u vašem znaku i zato će njegov uticaj biti snažniji nego kod većine drugih. Ovo je trenutak kada završavate jedno važno životno poglavlje i otvarate prostor za potpuno novu fazu. Sve ono što vas je sputavalo ili teralo da živite prema očekivanjima drugih ljudi sada polako ostaje iza vas.

Mnogi će primetiti da ste sigurniji u sebe, odlučniji i spremniji da jasno kažete šta želite. Promene koje budete pokrenuli neće biti površne. One će menjati način na koji gradite odnose, donosite odluke i planirate budućnost. Iako će pojedini trenuci zahtevati hrabrost, upravo ćete zahvaljujući njima shvatiti koliko ste sazreli. Ovaj Pun Mesec donosi vam priliku da budete ono što zaista jeste, bez potrebe da bilo kome dokazujete svoju vrednost.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Ribe ovaj Pun Mesec donosi period unutrašnjeg mira i važnih spoznaja. Posle burnih nedelja konačno ćete imati priliku da zastanete i sagledate šta vam je zaista potrebno da biste bili srećni. Intuicija će biti izuzetno naglašena, pa će mnogi odgovori doći gotovo spontano.

Neki odnosi prirodno će se udaljiti, dok će drugi postati mnogo iskreniji i dublji. Nemojte se plašiti promena, čak ni onda kada deluju neočekivano. Univerzum vas usmerava ka ljudima i situacijama koje više odgovaraju osobi kakva postajete. Kreativnost, duhovnost i vreme provedeno u prirodi pomoći će vam da pronađete unutrašnju ravnotežu. Sve ono što sada otpustite napraviće prostor za mnogo lepše događaje koji vas očekuju tokom avgusta.

Pun Mesec donosi završetke, ali i nove početke

Pun Mesec u Vodoliji 29. jula neće svima doneti iste događaje, ali će gotovo svi osetiti potrebu da nešto promene. Nekome će doneti hrabrost da zatvori jedno poglavlje, nekome priliku da započne novo, a nekome potvrdu da je konačno krenuo putem koji mu zaista pripada.

Najvažnija poruka ove lunacije jeste da ne pokušavate da zadržite ono što je odavno izgubilo svoje mesto u vašem životu. Kada napravite prostor za novo, mnogo lakše ćete prepoznati prilike koje vam zvezde donose u drugoj polovini leta.

(Kurir.rs/Ona)

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