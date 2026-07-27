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Ukoliko težite organskom uzgoju i organskom održavanju bašte, ljuska crnog luka predstavlja se kao izuzetno koristan i dragocen saveznik u prehrani i zaštiti useva. Ovaj organski otpad, umesto u smeću, može završiti u zemljištu kao izvanredno sredstvo za prihranu, dajući biljkama snagu i bolji imunitet.

Stručnjaci za hortikulturu naglašavaju da je ljuska bogata ključnim elementima poput kalijuma, fosfora i sumpora, koji obezbeđuju pravilan napredak svake kulture. Dok sumpor deluje kao prirodna zaštita protiv gljivica i bakterija, kalijum učvršćuje stabljiku i podiže otpornost biljaka na stresne uslove iz okruženja.

Obogaćivanje komposta

Jednostavan metod primene jeste odlaganje ljuštura luka direktno na gomilu za kompostiranje. Kako se materijal raspada, tako se zemljišna mešavina puni esencijalnim mineralima neophodnim za bujanje bašte. Ako ne pravite kompost, komadiće osušene ljuske možete usitniti i plitko ubaciti u površinski sloj zemlje oko stabljika. Njihovom postupnom razgradnjom popravlja se rastresitost tla i oslobađaju dragoceni nutritivni sastojci.

Ljuska od luka može biti savršeni kompost Foto: Waldemar Makowitsch / Alamy / Profimedia

Dobra ideja jeste i ukopavanje stare bušne posude ili rešetkaste posude u samu zemlju, gde ćete odlagati lukovinu i druge biljne ostatke. Podzemni mikroorganizmi i kišne gliste brzo će ovaj otpad pretvoriti u vrhunsko prirodno đubrivo na samom mestu sadnje.

Prirodni malč

Suve ljušture luka mogu se posuti po zemlji oko biljaka u tankom sloju kako bi služile kao organski prekrivač. Ova barijera usporava isparavanje vode iz zemljišta, dok istovremeno raspadanjem lagano hrani koren. Prirodna prihrana pravi se tako što se ljuske potope u vodu i ostave da odstoje od jednog do dva dana. Ova hranljiva tečnost primenjuje se za zalivanje svake dve do tri sedmice, pruživši usevima potrebnu mineralnu podršku bez ikakvih sintetičkih dodataka.

Oprez kod pojedinih kultura

Ljuska od luka može biti savršeni kompost Foto: Dominik Spałek / Alamy / Profimedia

Uprkos brojnim prednostima, postoji i važno upozorenje. Ovu vrstu organskog otpada izbegavajte u blizini zasada pasulja, graška, jagoda i ruža, jer kod ovih vrsta lukovina može napraviti više štete nego koristi.

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