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Mala bela kuća na zelenoj padini, okružena strmim liticama i nemirnim morem, godinama raspiruje maštu ljudi širom sveta. Na fotografijama deluje kao savršeno skrovište od civilizacije, zbog čega je dobila nadimak „najusamljenija kuća na svetu“.

Jedni su tvrdili da ju je izgradio milijarder kako bi preživeo smak sveta, drugi da pripada islandskoj pevačici Bjork, dok su pojedini čak sumnjali da kuća uopšte postoji. Istina je mnogo jednostavnija – ovo nije luksuzna vila ni tajni bunker, već lovačko sklonište.

Ostrvo bez stanovnika

Foto: printscreen/youtube/ Ryan Trahan

Kuća se nalazi na Elideju (Elliðaey), malom ostrvu vulkanskog porekla u arhipelagu Vestmanejar, južno od Islanda. Sa površinom od svega 0,45 kvadratnih kilometara, Elidej je treće najveće ostrvo u ovom arhipelagu.

Njegove strme obale otežavaju pristup, dok su snažne morske struje i promenljivo vreme dodatna prepreka svima koji pokušaju da mu priđu. Na ostrvu nema luke, pristaništa ni puteva, a do travnate visoravni stiže se usponom preko stena.

Danas na Elideju niko ne živi stalno. Ostrvo je poznato po velikim kolonijama morskih ptica, posebno atlantskih tupika, prepoznatljivih po šarenom kljunu. Lokalni izvori navode da je zemljište nekada korišćeno za košenje trave i ispašu ovaca, pa čak i goveda, dok lov na morske ptice i sakupljanje jaja imaju dugu tradiciju.

Nije Bjorkina kuća

Foto: printscreen/youtube/ Ryan Trahan

Jedan od najupornijih mitova glasi da je islandska vlada kuću i čitavo ostrvo poklonila Bjork kao priznanje za njen doprinos kulturi zemlje. Ta priča nije potpuno izmišljena, ali se odnosi na pogrešno ostrvo.

Tadašnji premijer Islanda David Odson zaista je 2000. godine govorio o mogućnosti da Bjork dobije pravo da koristi nenaseljeno ostrvo Elidej. Međutim, mislio je na drugo ostrvo istog imena, koje se nalazi u zalivu Brejdafjordur, na zapadu zemlje.

Pevačica nikada nije postala vlasnica tog ostrva, niti ima bilo kakve veze sa belom kućom na viralnim fotografijama. Upravo su isto ime dva udaljena ostrva i pogrešno potpisane fotografije doprineli nastanku mita.

Prava namena kuće

Foto: printscreen/youtube/ Ryan Trahan

Prepoznatljivu građevinu podiglo je 1953. godine Udruženje lovaca Elideja. Služila je kao sklonište članovima udruženja koji su na ostrvo dolazili tokom sezonskog lova na tupike i sakupljanja jaja. Kuća je kasnije dograđivana i više puta obnavljana.

Prema islandskom vodiču o Elideju, objekat i danas pripada lokalnom udruženju, a povremeno se koristi i za okupljanja njegovih članova.

Kuća nije sasvim jedina građevina na ostrvu. U blizini postoji i znatno manji, stariji objekat koji je verovatno služio kao skladište ili prostor za opremu istraživača.

Kako izgleda unutra?

Foto: printscreen/youtube/ Ryan Trahan

Iako spolja deluje kao potpuno napuštena koliba, unutrašnjost je uređena za višednevni boravak. Snimci posetilaca pokazuju drvene zidove, prostor za obedovanje i odmor, kuhinju i krevete na spratu.

Sve što se nalazi u kući, od građevinskog materijala do nameštaja, dopremljeno je čamcem, a zatim ručno preneto uz padinu. Objekat nema klasičnu infrastrukturu kao kuće u naseljenim mestima, pa se za osvetljenje i pripremu hrane koriste jednostavnija rešenja, dok se voda prikuplja iz padavina.

Može li se posetiti?

Obični turisti ne mogu jednostavno da rezervišu noćenje i samostalno krenu ka kući. Elidej nema uređeno pristanište, a iskrcavanje i uspon zahtevaju poznavanje terena, povoljne vremenske uslove i pomoć iskusnih lokalaca.

Pojedini posetioci dobili su dozvolu da uđu u kuću, ali je najjednostavniji način da se ona vidi obilazak brodom iz pravca ostrva Hejmaej. Može se uočiti i sa trajekta koji plovi prema Vestmanejaru. Lokalni turistički vodiči preporučuju upravo razgledanje sa mora.

Video: Epstajnovo ostrvo