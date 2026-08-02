Slušaj vest

Od sentimentalnih uspomena do praktičnih kućnih potrepština, svadbeni pokloni bi trebalo da obraduju mladence. Ipak, neki gosti očito imaju vrlo neobične ideje o tome šta je prikladan poklon. Internet je prepun priča o bizarnim, beskorisnim i potpuno neočekivanim poklonima koji su umesto oduševljenja izazvali šok, nevericu ili salve smeha.

U nastavku pročitajte neke od njih:

"Moja najbolja prijateljica mi je dala maminu staklenu posudu za pitu, s većinom recepta svoje mame. Dale su mi ga da smislim ostatak recepta, a zatim napravim pitu od jabuka za njenu mamu."

Foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia

"Od jednog gosta dobila sam koštice od trešanja od 12 dolara (oko 10.50 evra)."

"Nisu nužno loš poklon, super su korisni, samo malo čudni. Guma i četka za WC, za otpušavanje odvoda u sudoperi."

"Dobili smo korišćeni ručni mikser za hranu. Nije čak ni problem to što nije bio nov, ali ostaci pređašnjih pokušaja kuvanja bili su prilično odvratni."

"Stvarno jeziva skulptura lutke s peškirima za plažu od dva dolara (oko 1.75 evra)."

"Losion. Nije to fensi losion ili nešto slično, samo obična hidratantna krema."

"Nismo mogli da verujemo kad smo videli, ali od jednih gostiju dobili smo punjenje za hemijske olovke."

Foto: Jozef Polc / Alamy / Profimedia

"Dobili smo kutiju raznih stvari od starog porodičnog prijatelja mog muža, uključujući i dva fidžet spinera."

"Živimo u Los Anđelesu i gradski smo ljudi. Idemo da plešemo salsu, u muzeje, na plažu, uvek u potrazi za neverovatnom hranom i koktelima. Mi smo ti ljudi. Dobili smo dve kamperske viseće mreže, kerozinsku lampu i perkolator za kafu za logorsku vatru. Bili smo zahvalni, ali zbunjeni?"

"Moj brat i snaja poklonili su nam Ouija ploču (ploču za prizivanje duhova) koju je ručno izradila jedna veštica na Etsiju. Navodno je prokleta. Stoji na našoj polici s kremiranim rođacima."

Foto: Birgit Reitz-Hofmann / Panthermedia / Profimedia

"Pokrivač i čaršav za vodeni krevet. S čestitkom adresiranom na Dag i Birdi 807. Nismo imali vodeni krevet i moj muž se ne zove Dag."

"Moji roditelji su stalno pričali kako im je dobra prijateljica poklonila dva lutrijska listića od jednog dolara i šalila se kako ako osvoje novac, htela bi polovinu. Nisu ga osvojili."

"Kutije za šibice i one male plastične tegle sa mehurićima."

Foto: Shutterstock

"Najgore su bile sitnice koje je moja tetka imala na svom venčanju. Išao sam kada sam imao oko osam godina, pa nemam pojma kakva je bila svadbarska kultura krajem '90-ih, ali sam prilično siguran da su žive zlatne ribice uvek bile loša ideja."

"Moj prijatelj je u 1990-im dobio obloženu WC dasku. Još uvek to iskustvo spominjemo kao najbolji i najčudniji poklon ikad."

"Najgore je bila uokvirena slika para s njihovog venčanja. Na početku sam bila zbunjena. Onda sam bila još zbunjenija šta ću da radim sa slikom ovog para koji jedva poznajem. Prosto bizarno na više nivoa."

Novi trend na venčanjima zaludeo internet Foto: Adam van Bunnens / Alamy / Profimedia

"Neko nam je dao polovinu iskorišćene poklon-kartice. Znam to jer kada sam uneo karticu na stranicu prodavnice, iznos na kartici je bio 12,71 dolara (oko 11,14 evra)."

"Moja majka (nakon što je otkrila da nije pozvana) ponašala se kao Džared Leto i poslala nam mrtvog pacova i kutiju prezervativa."

"Jedan gost nam je poklonio čestitku za Noć veštica."

"Vrlo čudna, velika (poput veličine ogromne posude za mešanje) akrilna morska školjka, uz manju usklađenu morsku školjku, koja je malo manja od činijice za žitarice. Moja pretpostavka je bila da je to veliki set za čips i umak, ali iskreno ne znam. Na kraju sam to donirala."

Foto: Shutterstock

"Dobili smo set od četiri društvene igre za koje niko nikada nije čuo i uputstva su bila glupa."

"Dobili smo poklopac za WC šolju. Tako čudno."

"Dobra prijateljica koja živi u inostranstvu nije mogla da dođe na venčanje. Poslala je graviranu prilagođenu drvenu kutiju sećanja s našim inicijalima. Došla je s računom pa znam da je potrošila mnogo novca na to. Međutim, bila je to jeftina šperploča i izgledala je kao da ju je gravirao slepi naučnik s posebnim potrebama. Takođe je trebalo da ima poruku na dnu koju nisu ni ugravirali - sve to je bilo detaljno navedeno na računu. Najgore je bilo što ju je naručila s britanske web stranice (ona živi u Australiji), a ja sam u Irskoj, pa sam morala da platim carinu i porez da je dobijem! Nikada joj nisam rekla jer je to bila lep gest, samo je to bio strašno loše realizovan poklon."

Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

"Moja tetka (s velikim sredstvima) poklonila mi je jedan svećnjak. Tvrdila je da je ručno izrađen u njenoj domovini Italiji. Na dnu je bilo utisnuto "Made in India". Najbolje od svega je da je trebalo da bude deo seta, a ona je drugi poklonila mom bratu i njegovoj ženi. Čak nisam ni ljuta, iskreno, moj muž i ja se svaki put nasmejemo kad ga pogledamo."

"Muška i ženska studijska Biblija o braku. Otvoreno smo nereligiozni."

"Imali smo novčane poklone od svih gostiju osim jednog, bila je to nasumična kombinacija svega, pretpostavljam. Bilo je veganskog proteina u prahu, kesica urmi i najbolja - jedan par čarapa iz Gapa."

"Na venčanju mog brata neko im je poklonio džinovsku keramičku kravu. Mislim, ta stvar je bila visoka neka dva do tri metra."

"Dobio sam kupon za savetovanje u kartici od nekih članova porodice za moje prvo venčanje."

"Nabio sam pristojnu količinu kilograma u mesecu koji je prethodio mom venčanju zbog lekova kojima je trebalo da sprečim hroničnu koprivnjaču i kolega mi je poklonio vagu."

(Kurir.rs/ Net.hr)

Video: Zlatna svadba kralja Karla i kraljice Silvije