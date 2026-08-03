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Američki jutjuberDru Binski proveo je 20 sati u otvorenom vagonu voza koji prevozi gvozdenu rudu kroz Saharu. Bez sedišta, toaleta i bilo kakvog zaklona od hladnoće i prašine, spavao je na gomili rude dok je kompozicija prelazila stotine kilometara kroz Mauritaniju.

Svoje iskustvo zabeležio je kamerom i nazvao ga „avanturu života“, iako je tokom noći uspeo da odspava svega nekoliko sati.

Put dug 704 kilometra

Foto: youutbe/ Drew Binsky

Jedina železnička pruga u Mauritaniji povezuje rudarski grad Zuerat sa lukom Nuadibu na obali Atlantskog okeana. Duga je 704 kilometra, dok kompozicije, sastavljene od više od 200 vagona, mogu da budu duge i do tri kilometra.

Vozovi prevoze oko 17.000 tona gvozdene rude, zbog čega se ubrajaju među najduže i najteže na svetu. Lokalnom stanovništvu pruga predstavlja važnu vezu sa udaljenim pustinjskim naseljima, dok je među avanturistima postala poznata kao jedna od najsurovijih železničkih ruta.

Putnici mogu da koriste vagon koji se povremeno priključuje teretnoj kompoziciji, ali mnogi biraju da putuju u otvorenim vagonima, zajedno sa rudom. Tamo nema sedišta, toaleta, vode niti zaštite od vetra, sunca i prašine.

Vožnja u teretnim vagonima nije zvanično dozvoljena, ali se godinama toleriše. Oni koje kontrola zatekne uglavnom moraju da plate mesto u putničkom delu voza.

Foto: youutbe/ Drew Binsky

Noć usred Sahare

Binski i njegov prijatelj Tomas krenuli su na ovo putovanje 2022. godine. Za večeru su imali orašaste plodove, kolače, banane i vodu, a potom su se pripremili za spavanje pod otvorenim nebom.

Iako temperatura u Sahari tokom dana može da premaši 40 stepeni, noći su veoma hladne. Njih dvojica obukli su nekoliko slojeva odeće, stavili maske preko lica i uvukli se u vreće za spavanje.

To ipak nije bilo dovoljno za miran san. Binski je ispričao da je zbog hladnoće odspavao samo nekoliko sati.

– Potpuno sam prekriven crnom prašinom. Dah mi je užasan, osećam ga čak i kroz masku za lice – rekao je.

Crna prašina uvukla im se u odeću, vreće za spavanje i stvari koje su poneli. Tokom noći budili su se nekoliko puta, a voz se pred svitanje nakratko zaustavio u blizini manjeg pustinjskog naselja.

Pogled vredan muke

Foto: youutbe/ Drew Binsky

Uprkos neudobnosti, hladnoći i iscrpljenosti, Binski nije zažalio zbog odluke da krene na put. Dok je posmatrao izlazak sunca iznad nepreglednih peščanih predela, rekao je da se „nikada u životu nije bolje provodio“.

Njegova avantura kroz Mauritaniju trajala je oko 20 sati, ali na ovoj ruti putovanje može da potraje i čitav dan, u zavisnosti od zadržavanja i uslova na pruzi.

Za lokalne trgovce i stanovnike pustinjskih naselja ovaj voz nije turistička atrakcija, već jedno od retkih dostupnih prevoznih sredstava. Za strane putnike, međutim, postao je ekstremni izazov koji podrazumeva sate provedene među rudom, bez osnovnih uslova i uz stvarnu opasnost od pada iz vagona.

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