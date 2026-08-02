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Stare kuće često čuvaju kojekakve tajne. Iza trošnih zidova i ispod prašnjavih podova ponekad se ne skrivaju samo paučina i zaboravljeni predmeti, već i delići prošlosti koji čekaju da budu ponovo otkriveni.

Nedavno su se u to uverili i Luisa i njen suprug Den, britanski par koji se upustio u renoviranje doma izgrađenog pre 1900. godine, kada su probili jedan deo zida i tamo otkrili skrivenu prostoriju ispunjenu ugljem.

Luisa i Den su na tom mestu, između ostalog, zatekli i zarđalu limenku boje, u kojoj se nalazilo mnogo više nego što su mogli da očekuju.

"Limenka je mesecima stajala sa strane. Bili smo nervozni i nismo hteli da je otvorimo jer je ispuštala neprijatan miris amonijaka", rekla je Luisa za Newsweek i dodala da je upalila kameru kada ju je znatiželja nadvladala.

Unutar odvratne, trule posude ispunjene insektima, zatekla je svežnjeve novčanica iz sedamdesetih godina prošlog veka, i to u ukupnom iznosu većem od hiljadu funti.

Otkriće je po nju došlo u savršenom trenutku jer je u tom trenutku bila bez posla: "Bilo je lepo malo počastiti decu i pokriti neke račune. Taj novac nam je skinulo veliki teret s leđa na nekoliko nedelja", otkrila je.

Snovi o bogatstvu skriveni u zidovima

Iako fascinantna, priča Luise i Dena daleko je od usamljenog slučaja.

Renovacije starih poseda redovno otkrivaju skrivena bogatstva prethodnih vlasnika. Tako je 2019. godine par iz Severnog Jorkšira u Engleskoj ispod podnih dasaka pronašao keramičku posudu ispunjenu s više od 260 zlatnika.

Vrednost kovanica, koje su pripadale bogatoj trgovačkoj porodici iz 18. veka, procenjena je na gotovo 300.000 američkih dolara, a budući da su kovanice nađene pre nego što je na snagu stupio stroži zakon o blagu, par je zadržao celokupan iznos.

Jedno od najvećih takvih otkrića u američkoj istoriji, poznato i kao "Saddle Ridge Treasure", dogodilo se 2014. godine u severnoj Kaliforniji.

Naime, dok je šetao psa na svom imanju, jedan par je primetio staru metalnu kutiju kako viri iz zemlje.

Kutija je bila ispunjena s više od 1.400 zlatnika, čija je procenjena vrednost premašila neverovatnih deset miliona dolara.

Video: Renoviranje kuhinje za male pare