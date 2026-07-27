Slušaj vest

Letnja sezona je u punom jeku, a vlasnici apartmana i kuća za odmor svakodnevno dočekuju nove goste. Iako većina turista poštuje smeštaj i dogovorena pravila, pojedine navike domaćinima iz godine u godinu zadaju glavobolju.

O svojim iskustvima govorili su na društvenim mrežama i forumima, gde su otkrili da problem najčešće nisu slučajne nezgode, već nedostatak komunikacije i nepoštovanje vremena dolaska i odlaska.

Prerani dolazak

Jedna od najčešćih neprijatnosti nastaje kada se gosti pojave nekoliko sati pre dogovorenog vremena i očekuju da odmah uđu u apartman.

whatsapp-image-20220731-at-9.42.33-pm.jpg
Foto: Ana Paunković

Domaćini objašnjavaju da između dve rezervacije moraju da očiste prostor, promene posteljinu i pripreme sve za naredne goste. Zbog toga vreme prijave nije određeno proizvoljno, već predstavlja period neophodan za sređivanje smeštaja.

Većina će, ukoliko je apartman ranije spreman, rado izaći gostima u susret. Problem nastaje kada se raniji ulazak podrazumeva bez prethodnog pitanja.

Kasna odjava

Još veći problem predstavlja ostajanje u apartmanu nakon vremena predviđenog za odjavu. Kašnjenje od pola sata ili sat može da poremeti čitav raspored čišćenja i odloži prijavu narednih gostiju.

Zbog toga domaćini savetuju da se mogućnost kasnijeg odlaska proveri unapred. I pravila platforme Airbnb nalažu gostima da poštuju navedeno vreme prijave i odjave, osim kada drugačiji dogovor prethodno postignu sa vlasnikom.

whatsapp-image-20220731-at-9.42.34-pm.jpg
Foto: Ana Paunković

Šteta nije problem

Polomljena čaša ili tanjir nisu ono što vlasnike smeštaja najviše ljuti. Većina kaže da razume da se nezgode događaju i da se gotovo svaka sitnija šteta može jednostavno rešiti.

Mnogo im više smeta kada gost ništa ne prijavi ili pokušava da sakrije polomljen predmet. U takvim situacijama domaćin štetu često otkrije tek tokom čišćenja, kada više nema vremena da pronađe zamenu pre dolaska novih turista.

Apartman pun smeća

Od gostiju se ne očekuje da pre odlaska detaljno očiste smeštaj, ali vlasnici smatraju da bi trebalo da ostave osnovni red. Pune kese smeća, prljavo posuđe, ostaci hrane i razbacane stvari među prizorima su koji ih najčešće dočekuju nakon problematičnih gostiju.

Posebno im smeta kada je nered toliko veliki da uobičajeno spremanje više nije dovoljno, već zahteva dodatne sate čišćenja.

Neprijavljeni gosti

screenshot-20240617-113355.jpg
Foto: RINA

Čest izvor nesporazuma je i dovođenje većeg broja ljudi nego što je navedeno prilikom rezervacije. Dodatni gosti povećavaju potrošnju vode i struje, ali mogu da predstavljaju i bezbednosni problem.

Broj osoba koje borave u apartmanu jedan je od osnovnih uslova rezervacije, pa bi svaki dolazak prijatelja ili članova porodice trebalo unapred dogovoriti sa vlasnikom.

Pušenje i buka

Domaćini se žale i na goste koji puše u zatvorenom prostoru uprkos jasno istaknutoj zabrani. Miris duvana teško se uklanja, zbog čega apartman ponekad nije moguće pripremiti za narednu rezervaciju bez dubinskog čišćenja.

Na listi nepoželjnih navika nalaze se i glasna okupljanja do kasno u noć, pomeranje nameštaja bez vraćanja na mesto i ostavljanje uključenog klima-uređaja dok u apartmanu satima nema nikoga.

(Kurir.rs/Net.hr)

Ne propustiteZanimljivostiŠvajcarkinji i Britancu je šest sati u Beogradu bilo dovoljno da shvate jednu stvar: Nisu mogli da veruju šta vide i odmah su sve objavili na mrežama
Sara i Rajan sa profila „Across Every Border“ tokom obilaska centra Beograda.PNG
Zanimljivosti"Turisti nam ulaze u dvorišta, zaviruju kroz prozore, upadaju u kuhinje" Selo sa samo 14 stanovnika želi da nestane sa UNESCO liste
Vlkolinec, Slovačka
ŽivotPopeo se na vulkan, pa zaradio crve koji jedu tkivo: Doktorka otkriva kako da ih se čuvate
vulkan, infekcija
Zanimljivosti"Nigde nismo doživeli ovo što smo u Beogradu" Britanci prvi put u Srbiji: Od rakije im pozlilo, a jedna stvar ih je šokirala - To nismo videli ni u jednom gradu
Sem i Ejmi
ŽenaSara sa dečkom otišla u Split pa ostala zatečena onim što je tamo doživela: "U Hrvatskoj je to normalno"
turisti
Zanimljivosti"Platili smo 1.650 evra smeštaj za nedelju dana" Evo šta su zatekli u kući u najpopularnijem turističkom raju (VIDEO)
Screenshot 2025-09-04 131749.jpg

 Video: Jedinstvena priroda i stanište Beloglavog supa

02:52
Jedinstvena priroda i stanište Beloglavog supa! Emisija "Sa Žikom po Srbiji" posetila reku Uvac - evo zbolg čega je ova turistička atrakcija veoma aktuelna! Izvor: Kurir televizija