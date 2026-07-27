Slušaj vest

Letnja sezona je u punom jeku, a vlasnici apartmana i kuća za odmor svakodnevno dočekuju nove goste. Iako većina turista poštuje smeštaj i dogovorena pravila, pojedine navike domaćinima iz godine u godinu zadaju glavobolju.

O svojim iskustvima govorili su na društvenim mrežama i forumima, gde su otkrili da problem najčešće nisu slučajne nezgode, već nedostatak komunikacije i nepoštovanje vremena dolaska i odlaska.

Prerani dolazak

Jedna od najčešćih neprijatnosti nastaje kada se gosti pojave nekoliko sati pre dogovorenog vremena i očekuju da odmah uđu u apartman.

Foto: Ana Paunković

Domaćini objašnjavaju da između dve rezervacije moraju da očiste prostor, promene posteljinu i pripreme sve za naredne goste. Zbog toga vreme prijave nije određeno proizvoljno, već predstavlja period neophodan za sređivanje smeštaja.

Većina će, ukoliko je apartman ranije spreman, rado izaći gostima u susret. Problem nastaje kada se raniji ulazak podrazumeva bez prethodnog pitanja.

Kasna odjava

Još veći problem predstavlja ostajanje u apartmanu nakon vremena predviđenog za odjavu. Kašnjenje od pola sata ili sat može da poremeti čitav raspored čišćenja i odloži prijavu narednih gostiju.

Zbog toga domaćini savetuju da se mogućnost kasnijeg odlaska proveri unapred. I pravila platforme Airbnb nalažu gostima da poštuju navedeno vreme prijave i odjave, osim kada drugačiji dogovor prethodno postignu sa vlasnikom.

Foto: Ana Paunković

Šteta nije problem

Polomljena čaša ili tanjir nisu ono što vlasnike smeštaja najviše ljuti. Većina kaže da razume da se nezgode događaju i da se gotovo svaka sitnija šteta može jednostavno rešiti.

Mnogo im više smeta kada gost ništa ne prijavi ili pokušava da sakrije polomljen predmet. U takvim situacijama domaćin štetu često otkrije tek tokom čišćenja, kada više nema vremena da pronađe zamenu pre dolaska novih turista.

Apartman pun smeća

Od gostiju se ne očekuje da pre odlaska detaljno očiste smeštaj, ali vlasnici smatraju da bi trebalo da ostave osnovni red. Pune kese smeća, prljavo posuđe, ostaci hrane i razbacane stvari među prizorima su koji ih najčešće dočekuju nakon problematičnih gostiju.

Posebno im smeta kada je nered toliko veliki da uobičajeno spremanje više nije dovoljno, već zahteva dodatne sate čišćenja.

Neprijavljeni gosti

Foto: RINA

Čest izvor nesporazuma je i dovođenje većeg broja ljudi nego što je navedeno prilikom rezervacije. Dodatni gosti povećavaju potrošnju vode i struje, ali mogu da predstavljaju i bezbednosni problem.

Broj osoba koje borave u apartmanu jedan je od osnovnih uslova rezervacije, pa bi svaki dolazak prijatelja ili članova porodice trebalo unapred dogovoriti sa vlasnikom.

Pušenje i buka

Domaćini se žale i na goste koji puše u zatvorenom prostoru uprkos jasno istaknutoj zabrani. Miris duvana teško se uklanja, zbog čega apartman ponekad nije moguće pripremiti za narednu rezervaciju bez dubinskog čišćenja.

Na listi nepoželjnih navika nalaze se i glasna okupljanja do kasno u noć, pomeranje nameštaja bez vraćanja na mesto i ostavljanje uključenog klima-uređaja dok u apartmanu satima nema nikoga.

(Kurir.rs/Net.hr)

Video: Jedinstvena priroda i stanište Beloglavog supa