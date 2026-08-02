da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Dok se danas na drugi kraj sveta može stići za manje od jednog dana, postoji mesto do kojeg putovanje traje skoro čitavu nedelju. Nema aerodroma, redovnih trajekata ni mogućnosti da se poseta organizuje u poslednjem trenutku.

Tristan da Kunja, malo vulkansko ostrvo usred južnog Atlantika, smatra se najizolovanijim stalno naseljenim ostrvom na planeti. Najbliži susedi udaljeni su hiljadama kilometara, a čitavo stanovništvo živi u jednom naselju neobičnog imena – Edinburg Sedam mora.

Samo brodom

Najbliže naseljeno ostrvo, Sveta Jelena, udaljeno je 2.437 kilometara, dok se Kejptaun nalazi na više od 2.800 kilometara. Na Tristan da Kunji ne postoji aerodrom, pa se do ostrva može stići isključivo brodom.

Edinburg Sedam mora, jedino naselje na izolovanom ostrvu Tristan da Kunja Foto: Michael Nolan / robertharding / Profimedia

Putovanje iz Južne Afrike traje najmanje pet dana, a zbog vremena i stanja mora često se produži na gotovo nedelju. Polasci su ograničeni, mesta na brodovima malobrojna, a putnicima se savetuje da posetu počnu da planiraju najmanje godinu dana unapred.

Nije dovoljno samo kupiti kartu. Svaki posetilac mora da dobije odobrenje ostrvskog saveta, ima plaćenu povratnu vožnju, zdravstveno osiguranje koje pokriva moguću evakuaciju i dovoljno novca za ceo boravak. Čak ni tada nije sigurno da će uspeti da se iskrca, jer nemirno more ponekad onemogući pristajanje. Poseta se zbog ograničenih mesta i dozvola planira mnogo unapred.

Jedno selo

Svi stanovnici žive u Edinburgu Sedam mora, jedinom naselju na ostrvu, koje meštani najčešće jednostavno nazivaju „Naselje“.

Prema poslednjem zvaničnom preseku, na Tristan da Kunji trenutno borave 224 osobe, uključujući ostrvljane, strane radnike i posetioce. Samo mesto ima školu, zdravstveni centar, policiju, poštu, crkve i jednu prodavnicu sa uvoznom robom. Namirnice i potrepštine moraju da se naruče mesecima pre dolaska broda.

Edinburg Sedam mora, jedino naselje na izolovanom ostrvu Tristan da Kunja Foto: Michael Nolan / robertharding / Profimedia

Na ostrvu rade lekari iz inostranstva i lokalne medicinske sestre, dokstomatolozi, optičari i drugi stručnjaci dolaze povremeno. Ozbiljniji zdravstveni slučajevi mogu da zahtevaju konsultacije na daljinu ili evakuaciju do Kejptauna.

Kada se živi toliko daleko od ostatka sveta, čak i ono što bi drugde predstavljalo običan odlazak kod specijaliste postaje velika operacija.

Život po brodu

Dolazak broda određuje ritam čitavog ostrva. Njime stižu hrana, lekovi, gorivo, pošta, građevinski materijal i rezervni delovi.

Ako nešto nije naručeno ili se nije našlo u poslednjoj isporuci, ne postoji mogućnost da se „skokne“ do susednog grada. Stanovnici moraju da sačekaju sledeći brod, zbog čega se zalihe planiraju nedeljama ili mesecima unapred.

Takav život zahteva veliku samostalnost, ali i oslanjanje na zajednicu. Popravke kuća, poljoprivredni poslovi i drugi veliki radovi često okupljaju čitave porodice i komšije.

Ostrvo je evakuisano

Edinburg Sedam mora, jedino naselje na izolovanom ostrvu Tristan da Kunja Foto: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

Mirno naselje zapravo je podignuto na aktivnom vulkanskom ostrvu. U oktobru 1961. godine počela je erupcija, a lava se približila kućama i uništila fabriku za preradu ribe.

Čitavo stanovništvo najpre je prebačeno na obližnje ostrvo Najtingejl, a zatim evakuisano u Veliku Britaniju. Mnogi su verovali da će Tristan da Kunja ostati zauvek napušten.

Ostrvljani su, međutim, doneli drugačiju odluku. Na glasanju je čak 148 stanovnika podržalo povratak, dok je samo petoro bilo protiv. Prve grupe vratile su se 1963. godine, a do novembra iste godine gotovo cela zajednica ponovo je živela u svom naselju. Većina je odbila život u Britaniji i vratila se na vulkansko ostrvo.

Nema kupovine placa

Stranac ne može jednostavno da kupi zemljište na Tristan da Kunji i započne novi život daleko od civilizacije.

Sva zemlja je u zajedničkom vlasništvu, a ljudima koji nisu stanovnici nije dozvoljeno da kupuju placeve niti da se trajno dosele. Broj ovaca i goveda koje porodice mogu da drže strogo je ograničen kako bi se sačuvali pašnjaci i sprečilo da pojedina domaćinstva nagomilaju znatno veće bogatstvo od drugih.

Edinburg Sedam mora, jedino naselje na izolovanom ostrvu Tristan da Kunja Foto: Michael Nolan / robertharding / Profimedia

Gotovo svaka porodica bavi se poljoprivredom. Najvažnija namirnica je krompir, koji se uzgaja na parcelama zaštićenim kamenim zidovima od jakih atlantskih vetrova.

Jastozi donose novac

Najvažniji izvor prihoda predstavlja lov na tristanskog kamenog jastoga, koji se izvozi kao luksuzan proizvod. Ostrvo zarađuje i prodajom poštanskih maraka i prigodnih kovanica, veoma traženih među kolekcionarima.

Turizam donosi dodatni prihod kroz smeštaj, vodiče, rukotvorine i suvenire, ali broj putnika ostaje ograničen zbog malog broja mesta na brodovima i strogih pravila dolaska. Ekonomija počiva na ribarstvu, poljoprivredi, markama, kovanicama i ograničenom turizmu.

Ostrvo astme

Izolovanost stanovništva zainteresovala je i naučnike koji su proučavali učestalost naslednih bolesti u maloj zajednici.

Istraživanje objavljeno 1996. godine pokazalo je da je 57 odsto ispitanih stanovnika imalo makar delimične pokazatelje astme, dok je kod 23 odsto potvrđena jasna dijagnoza. Zbog tako visoke učestalosti bolesti, Tristan da Kunja dobio je nadimak „ostrvo astme“.

Mala populacija, koja potiče od ograničenog broja doseljenika, omogućila je istraživačima da proučavaju vezu između genetike, životne sredine i razvoja bolesti. Rezultati istraživanja objavljeni su u medicinskoj bazi PubMed.

Netaknuta priroda

izolovano osrtvo Tristan da Kunja Foto: NASA Earth / Zuma Press / Profimedia

Dok je ljudska zajednica izuzetno mala, priroda arhipelaga jedna je od najbogatijih i najbolje očuvanih u južnom Atlantiku.

Ostrva Gof i Inaksesibl nalaze se na UNESCO-voj Listi svetske baštine. Na njihovim liticama gnezde se albatrosi, burnice i pingvini, dok u okolnim vodama žive foke, kitovi i brojne druge morske vrste.

Na Inaksesiblu živi i najmanja ptica neletačica na svetu, dok se pojedine biljne i životinjske vrste ne mogu pronaći nigde drugde na planeti. Upravo zbog stroge zaštite i gotovo potpunog odsustva ljudi, ova ostrva ostala su među najmanje narušenim ekosistemima na Zemlji. UNESCO ih svrstava među najvrednija područja za očuvanje prirode.

Video: Ostrvo u srcu Beograda