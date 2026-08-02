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Kada živa u termometru skoči na više od 30 stepeni, ventilator postaje naš najbolji prijatelj i spas u borbi protiv paklenih vrućina. Međutim, većina ljudi napravi jednu kardinalnu grešku čim ga izvadi iz kutije – usmere ga direktno prema sebi i čekaju olakšanje.

Iako hladan vazduh na koži trenutno prija, ovaj potez zapravo uopšte ne rashlađuje prostoriju, već samo vrti jedan te isti vreli vazduh u krug. Psihološki efekat hlađenja traje samo dok stojite ispred njega, a u sobi ostaje neizdrživ pakao.

Trik sa prozorom koji menja sve: Izbacite vrućinu iz doma

Stručnjaci za klimatizaciju i uređenje doma otkrivaju jednostavan, ali genijalan trik sa postavljanjem ventilatora koji dramatično spušta temperaturu u sobi bez klime:

- Tokom dana (kada je napolju toplije nego unutra): Okrenite ventilator ka otvorenom prozoru ili vratima, ali tako da duva prema spolja. Na ovaj način uređaj deluje kao aspirator aktivno izvlači vruć vazduh iz prostorije i izbacuje ga napolje, stvarajući podpritisak koji uvlači svežiji vazduh iz hladnijih delova stana (poput hodnika ili kupatila).

Ventilator Foto: Radko Voleman / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

- Uveče i noću (kada se spoljni vazduh ohladi): Tek tada promenite smer. Postavite ventilator tik uz otvoren prozor, ali tako da duva unutra. On će tada delovati kao pumpa koja ubacuje hladan noćni vazduh direktno u vašu spavaću sobu.

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Ako želite da vaš ventilator stvori efekat prave klime i počne da izduvava ledeni vazduh, poslužite se starim trikom sa ledom.

Sve što treba da uradite jeste da ispred ventilatora postavite široku posudu napunjenu kockicama leda (ili zamrznutim flašama vode). Kada propeler počne da duva preko leda, vazduh koji se širi po sobi biće osvetljavajuće hladan i prijatan, baš kao iz klima-uređaja!

Dve opasne zamke koje vas mogu koštati zdravlja

Iako je ventilator spas od vrućine, lekari upozoravaju na dve veoma česte i opasne greške:

Nikada ne ostavljajte ventilator da duva direktno u vas dok spavate. Ovo može dovesti do ukočenosti vrata, suvih očiju, problema sa sinusima i teških upala mišića.

Ne zaboravite na čišćenje elisa! Na lopaticama ventilatora se vremenom nakuplja ogromna količina prašine i alergena. Kada ga uključite, on sve te čestice raspršuje po sobi, što može izazvati napad alergije ili astme. Redovno ga brišite vlažnom krpom pre nego što ga pustite u rad!

(Kurir.rs/Blic)

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