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Dnevni horoskop za 28. jul. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele poslednjeg dana u nedelji.

OVAN

Izazov dana sastoji se u tome da posao završite na vreme, budući da vam mogu iskrsnuti vanredne obaveze i dodatni radni zadatak. Pruža vam se prilika da se zbližite sa osobom koju poznajete preko posla. Stomačne tegobe. Nađite uzrok tome, obratite se gastroenterologu.

Ovan Foto: Shutter

BIK

Početak saradnje sa inostranstvom ili odlazak u inostranstvo na rad mogu biti teme ovog dana. Napredak je u profesionalnom usavršavanju. Vaš odnos s partnerom prožet je uzajamnim razumevanjem. Očekuje vas lepo iznenađenje. Vreme je da nešto pazarite, bićete zadovoljniji, pozitivniji.

Bik Foto: Shutter

BLIZANCI

Današnji aspekti Blizancima aktiviraju polje prometa i doprinose povećanju obima posla. Finansijski uspeh. Slobodne pripadnike znaka očekuje ljubavna avantura sa osobom koju su nedavno upoznale preko prijatelja. Prehlada i povišena temperatura.

Blizanci Foto: Shutter

RAK

Očekuje vas naporan sastanak sa saradnicima, koji mogu biti nepopustljivi u svojim stavovima. Neophodan je kompromis. Slobodni Rakovi imaju priliku za flert gotovo svuda, jer će ih okruživati poseban erotski naboj. Potrebna vam je samoća.

Rak Foto: Shutter

LAV

Nekorektan potez poslovnog partnera može vas navesti da raskinete saradnju. Pažljivo proučite svaki dokument. Slobodne Lavove očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom u znaku Ovna ili Blizanaca. Idite tamo gde se osećate dobro.

Lav Foto: Shutter

DEVICA

Konačno možete da predahnete od savladavanja silnih zastoja i prepreka. Danas će vam mnoge stvari ići lakše od ruke. Ovaj dan će obeležiti prilika za strastvenu avanturu sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Anksioznost. Pokušajte da se redovnije hranite.

Devica Foto: Shutter

VAGA

Pažljivo birajte reči u poslovnoj komunikaciji, mogući su nesporazumi sa saradnicima. Ovaj dan vam donosi mnogo toga zanimljivog, možete upoznati veoma privlačnu osobu na nekoj zabavi. Pojava osipa i ekcema.

Vaga Foto: Shutter

ŠKORPIJA

Nezadovoljni ste uslovima na radnom mestu, želite nešto da menjate. Predstoji vam nova poslovna ponuda. Odnos s partnerom može bit pun emotivnog naboja, pa nije isključena ni ljubomora. Proverite hormonski status, došlo je do neravnoteže.

Škorpija Foto: Shutter

STRELAC

Pruža vam se prilika da ostvarite znatan finansijski dobitak. Početak saradnje s prijateljima. Očekuje vas uspeh u nekom zajedničkom projektu s partnerom, bilo da je reč o stambenom prostoru, bilo o zajedničkom poslu. Meteoropata ste, reagujete na promenu vremena.

Strelac Foto: Shutter

JARAC

Ukoliko nastojite da napredujete u karijeri, danas će vam se ukazati prvi nagoveštaj nove perspektive. Iskušenje da prekoračite granicu kolegijalnosti sa osobom koja vam se dopada biće isuviše veliko da biste mu odoleli. Imate neodoljivu potrebu za slatkišima - ne preterujte!

Jarac Foto: Shutter

VODOLIJA

Budite obazrivi kome se od kolega poveravate, moguće su razne spletke i manipulacije. Vaš odnos s partnerom obeležavaju kratkotrajne nesuglasice, ali u suštini ipak lepo funkcioniše. Loša periferna cirkulacija, muči vas osećaj hladnoće.

Vodolija Foto: Shutter

RIBE

Atmosfera na radnom mestu ovog dana može biti dosta napeta zbog prevelikog obima posla. Oslonite se na članove tima. Ovaj dan obeležiće lep izlazak s partnerom u društvo, a to će doprineti osećaju bliskosti. Čeznete za odmorom, odlaskom na neko usamljeno mesto.

Ribe Foto: Shutter

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