da li ste znali

da li ste znali

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Iznenadan udarac ptice u prozorsko staklo mnoge može da uplaši, posebno kada odjekne kroz tihu kuću. Iako je danas poznato da ptice često ne prepoznaju providnu površinu ili u staklu vide odraz neba i drveća, naši preci su ovu pojavu tumačili sasvim drugačije.

Prema starim narodnim verovanjima, ptica koja udari u prozor nije bila samo zbunjena životinja, već glasnik koji ukućanima donosi važnu poruku. Njeno pojavljivanje najčešće se povezivalo sa vestima, velikim promenama i događajima koji bi mogli da poremete dotadašnji mir u kući.

Prozor kao granica

Foto: Shutterstock

U narodnim predanjima prozor nije predstavljao samo otvor kroz koji u dom ulaze svetlost i vazduh. Smatran je simboličnom granicom između sigurnosti porodičnog doma i nepoznatog sveta koji se nalazi izvan njega.

Zbog toga se verovalo da udarac ptice u staklo najavljuje da nešto spolja pokušava da dopre do ukućana. U različitim krajevima takav događaj povezivan je sa nenadanom vešću, bolešću, velikom životnom promenom, ali i dušom preminule osobe koja pokušava da pošalje poruku.

Posebno značenje pridavalo se vrsti ptice koja se pojavila na prozoru, jer prema narodnom verovanju nisu sve donosile istu poruku.

Golub se često povezivao sa dušama predaka, mirom i duhovnim svetom. Kada bi udario u prozor, verovalo se da neko od preminulih članova porodice pokušava da se oprosti, upozori ukućane ili im stavi do znanja da nije zaboravljen.

Svraka

Svraka je u narodnim pričama važila za donosioca vesti, koje nisu uvek bile prijatne. Ukoliko bi više puta tokom istog dana udarila u staklo ili se uporno vraćala do prozora, to se tumačilo kao upozorenje da porodicu očekuje velika promena ili iznenadan preokret.

Vrana

Foto: Youtube Printscreen

Zbog crnog perja i karakterističnog glasanja, vrana je često povezivana sa nesrećom i teškim trenucima. Njen udarac u prozor smatran je posebno nepovoljnim znakom, pa su ljudi verovali da upozorava na nevolju ili bolest nekoga iz neposrednog okruženja.

Lastavica

Lastavica je imala nešto drugačiju simboliku. Kao ptica koja se vraća sa dolaskom toplijih dana, povezivana je sa obnovom, porodičnom srećom i novim početkom.

Njeno pojavljivanje kraj prozora moglo je da najavi dolazak novog člana porodice, ali se u pojedinim predanjima verovalo i da predstavlja smenu generacija – odlazak starije i dolazak nove duše.

Šta se zapravo događa?

Koliko god ova verovanja bila zanimljiva kao deo narodnog nasleđa, udarac ptice u prozor ima sasvim prirodno objašnjenje. Ptice često ne vide staklo, već u njemu prepoznaju odraz neba, oblaka ili krošnje i pokušavaju da polete prema prostoru za koji misle da je otvoren.

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