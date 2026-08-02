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Školjka, komadić korala ili bočica peska mnogima deluju kao bezazlena uspomena sa letovanja. Međutim, takav suvenir u nekim državama može završiti oduzimanjem predmeta, novčanom kaznom, pa čak i dodatnim problemima na granici. Najveći oprez potreban je pri kupovini ili uzimanju korala, većih školjki i predmeta izrađenih od delova morskih životinja.

Neke vrste zaštićene su međunarodnom konvencijom CITES, koja reguliše trgovinu ugroženim životinjskim i biljnim vrstama. Pravila se ne odnose samo na žive životinje i biljke, već i na njihove delove i proizvode izrađene od njih. To znači da ogrlica od korala, ukrasna školjka ili predmet napravljen od oklopa kornjače mogu zahtevati posebnu dozvolu.

Evropska unija primenjuje stroga pravila kako bi proizvodi od divljih vrsta na njeno tržište stizali iz zakonitih i održivih izvora. Česta je greška turista pretpostavka da je predmet dozvoljen jer se otvoreno prodaje na štandu, pijaci ili u suvenirnici. Međutim, lokalni trgovac ne mora kupca upozoriti da će za iznošenje predmeta iz zemlje ili njegovo unošenje u Evropsku uniju možda biti potrebna dokumentacija.

Prekršaj može iznositi od 500 do 3.000 evra

Britanske carinske službe, na primer, posebno upozoravaju na korale i školjke ugroženih vrsta, kao i na proizvode od slonovače, kornjačinog oklopa i kože krokodila, aligatora i zmija. Takvi predmeti mogu biti zadržani ako ih putnik prenosi bez potrebne CITES dozvole. Nije svaka obična školjka pronađena na plaži automatski zabranjena, ali putniku je često teško da utvrdi kojoj vrsti pripada.

Poseban oprez potreban je kod velikih tropskih školjki, korala i neobičnih ukrasa životinjskog porekla. Problemi se ne odnose samo na zaštićene vrste. Pojedine turističke destinacije zabranjuju odnošenje peska, kamenčića i školjki sa svojih plaža kako bi sprečile uništavanje obale.

Na Sardiniji je zabranjeno uzimati, posedovati ili prodavati pesak, kamenje, oblutke i školjke sa obale. Prema upozorenju regionalnih vlasti, kazne za takav prekršaj mogu iznositi od 500 do 3.000 evra. Zabrana važi i za male količine koje turisti često stavljaju u bočice ili plastične kese.

Najsigurniji suvenir je fotografija

Sardinijske vlasti godinama upozoravaju da turisti iz zaštićenih područja odnose pesak i delove morskih organizama. Zabeležen je i slučaj turista koji je u zaštićenom području uzeo plemenitu perisku, nakon čega je predmet oduzet, a slučaj prijavljen nadležnim organima.

Pre nego što u kofer stavite školjku, koral, pesak, kamen ili deo biljke, potrebno je proveriti lokalne propise države u kojoj boravite, ali i pravila zemlje u koju se vraćate. Posebno treba izbegavati predmete izrađene od korala, kornjačinog oklopa, slonovače, egzotičnih koža i drugih delova životinja ako prodavac nema jasnu dokumentaciju o njihovom poreklu.

Suvenir koji na plaži izgleda bezvredno i bezazleno na granici se može pretvoriti u veoma skup problem. Fotografija ili proizvod lokalnog zanatlije napravljen od dozvoljenih materijala zato je mnogo sigurnija uspomena sa putovanja.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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