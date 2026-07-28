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Kada su Tajler Boldin i njegova supruga Loren krajem 2020. godine na aukciji kupili napuštenu kamenu kuću u mestu Pajn Grouv u Pensilvaniji, znali su da ih čeka dugotrajna i skupa obnova. Ipak, nisu ni slutili da će, osim urušenih stepenica, nestalih podova i zapuštenog dvorišta, dobiti i veliki broj neželjenih stanara.

Imanje na kojem se nalazi kuća iz tridesetih godina 19. veka godinama je bilo prepušteno prirodi, pa su se u njegovoj blizini nastanile brojne zmije. Porodica ih je u početku viđala gotovo svakodnevno – na drveću, među kamenjem, kraj ulaznih vrata i oko napuštenog bazena.

Pogledajte u galeriji prizore kao iz horor filma:

1/9 Vidi galeriju Stara kamena kuća iz 1830. godine u Pensilvaniji na čijem imanju su pronađene brojne zmije Foto: tiktok/ouroldhouse

Kuća bez podova

Tajler i Loren privukli su bogata istorija imanja, drveće staro nekoliko vekova, potok i šuma koja okružuje njihovu malu dolinu. Iako je bilo jasno da kuća zahteva temeljnu obnovu, nisu želeli da odustanu od prilike da joj vrate nekadašnji izgled.

„Zdanje je godinama bilo napušteno i to se jasno videlo. Na glavnom spratu nije bilo podova, veliko stepenište se urušavalo, a kuhinja je potpuno nestala“, priseća se Boldin.

Međutim, građevinski radovi nisu bili njihov jedini problem. Zapuštena šuma, jezero, gusta vegetacija i gomile otpada pružale su idealno sklonište miševima, zečevima i žabama. Veliki broj sitnih životinja privukao je crne i vodene zmije, ali i otrovne bakarne zmije.

Foto: tiktok/ouroldhouse

Već prvog dana, čim su preuzeli imanje, ugledali su crnu zmiju kako se penje uz ogromni platan u potrazi za jajima divljih pataka.

„Prirodno se užasavam zmija. Zato mi je bilo veoma neprijatno“, priznao je Tajler za People.

Posebno su brinuli zbog dece

Porodica je tokom prvih šest meseci radova živela u stanu za domara, smeštenom u štali na imanju. Loren je u to vreme čekala njihovo drugo dete, dok je stariji sin još bio mali, zbog čega su morali neprestano da vode računa o njegovoj bezbednosti.

„Bili smo izuzetno oprezni svaki put kada bismo izašli napolje. Neprestano smo pazili da sin i pas ne zalutaju u delove imanja obrasle gustom vegetacijom“, kaže Boldin.

Supružnici su najpre pokušali da se prilagode novom okruženju. Čuli su da crne zmije kontrolišu broj glodara i navodno odvraćaju otrovnice od naseljavanja u njihovoj blizini, pa su odlučili da ih ne diraju.

Foto: tiktok/ouroldhouse

„Kad god objavimo snimak, ljudi nam pišu da ne diramo crne zmije jer su korisne. To je dugo bila i naša politika. One su tu da ostanu. Ali, problem je što su postajale zaista ogromne. Jedna je bila dugačka preko dva metra“, rekao je Tajler još 2023. godine.

Zmije pronašli kraj vrata

Njihov odnos prema crnim zmijama promenio se kada je Tajler primetio da skrovišta dele sa otrovnicama. Viđao ih je kod napuštenog bazena, ali i ispod kamenja neposredno kraj ulaznih vrata.

„Stekao sam utisak da su nas izdale, jer nisu radile ono zbog čega smo mislili da su korisne. Tada smo počeli aktivnije da ih udaljavamo od kuće“, objasnio je Tajler.

Foto: tiktok/ouroldhouse

Umesto da ih ubijaju, supružnici su počeli da menjaju samo imanje kako bi ga učinili manje privlačnim za gmizavce. Raščistili su dvorište, šumu, baštu i stare kamene zidove, uklonili otpad i rastinje, zatvorili otvore na kući i štali, a zapušteni bazen pretvorili su u baštu. Obnovili su i jezero, postavili filtere i fontane, dok su oko objekata zasadili nanu.

Tajler je nabavio i specijalnu hvataljku kojom zmije bezbedno sklanja iz blizine kuće.

„Kad god ugledam neku od tih zmija, uzmem hvataljku dugu gotovo dva metra, pažljivo je uhvatim i stavim u vreću ili kantu. Bilo je zaista zastrašujuće. Kada je uhvatimo, jednostavno je odnesemo daleko od kuće i pustimo nazad u prirodu“, ispričao je.

Video: Renoviranje kuće