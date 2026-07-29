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Kovanice koje svakodnevno ostavljamo po džepovima, torbama i fiokama možda ne deluju vredno, ali jedna žena iz Ohaja pokazala je koliko novca može da se sakupi ukoliko se sitniš godinama strpljivo odvaja.

Džejmi Blosel je još 2000. godine počela da ubacuje kovanice u veliku staklenu teglu. Od ove navike nije odustajala narednih 26 godina, a kada je konačno odlučila da prebroji ušteđeni novac, ceo proces dokumentovala je kamerom.

Nije mogla da podigne teglu

Ogromna tegla bila je toliko teška da Džejmi nije mogla ni da je pomeri iz ormara. Zbog toga je sela na pod i počela da vadi, razvrstava i broji kovanice jednu po jednu.

Pogledajte u galeriji neverovatne kadrove:

1/5 Vidi galeriju Džejmi Blosel broji kovanice koje je 26 godina čuvala u velikoj staklenoj tegli Foto: instagram/jamibloselrealtor

Posao se pokazao mnogo zahtevnijim nego što je očekivala. Sa pauzama, brojanje je trajalo dva dana, dok su korisnici društvenih mreža nestrpljivo čekali da saznaju konačan rezultat.

Prvi deo snimka postao je viralan i prikupio milione pregleda. Nakon što je prebrojala samo deo kovanica, Džejmi je stigla do sume od 1.375,50 dolara, ali se ispostavilo da je u tegli bilo znatno više novca.

Uštedela više od 2.300 dolara

Kada je završila brojanje, Džejmi je otkrila da je tokom 26 godina sakupila nešto više od 2.300 dolara, navela je u nastavku svoje objave na Instagramu.

Njena neobična kolekcija izazvala je oduševljenje na društvenim mrežama, a mnogi su priznali da ih je podstakla da i sami počnu da odvajaju sitniš.

„Živim za ovo“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi poručio: „Ovo je neverovatan način štednje“.

Među komentarima se našao i savet da ne žuri sa menjanjem kovanica za novčanice. Pojedini korisnici upozorili su je da ih najpre pažljivo pregleda, jer bi među njima mogao da se nalazi redak primerak čija je kolekcionarska vrednost znatno veća od nominalne.

Video: Otvaranje kasice