Dnevni horoskop za 29. jul: Ovnovima partner priređuje prijatno iznenađenje, Lavovima stiže povoljan period za finansije, a Vage...
Dnevni horoskop za 29. jul. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele poslednjeg dana u nedelji.
OVAN
Ovnove danas očekuju povoljne vesti od poslovnog partnera i službeni put. Partner vam može prirediti prijatno iznenađenje. Prolazite kroz period harmonije, sve se odvija prema očekivanjima. Devijacija nosa.
BIK
Povoljni aspekti stvaraju pozitivno okruženje za trgovinu i saradnju sa inostranstvom. Moguće je poslovno putovanje. Dobar period za nove ljubavi, a novo poglavlje vas očekuje upravo na putovanju. Sklonost povredama.
BLIZANCI
Današnji aspekti Blizancima donose pozitivnu energiju da se late i najtežih zadataka. Danas je i nemoguća misija moguća. Potrudite se da izbegnete tajne veze u ovom periodu, možete se naći na meti spletkaroša. Prehlada.
RAK
Povoljan dan za rad s klijentima i za uspostavljanje nove saradnje. Neko iz okruženja gradi rivalski odnos prema vama. Očekuje vas uzbudljiv ljubavni sastanak sa osobom drugačijeg kulturnog porekla na putovanju. Pad imuniteta.
LAV
Nezaposleni Lavovi mogu da dobiju odličnu poslovnu ponudu već početkom avgusta. Povoljan period za finansije. Ovaj dan može vam doneti susret s veoma privlačnom osobom, i to na nekoj proslavi ili preko prijatelja. Odlično se osećate.
DEVICA
Povoljni aspekti čine se idealnim za nove početke i prelazak na bolju radnu poziciju. Finansijski dobitak. Partner vam može prirediti lepo iznenađenje. Očekuje vas odličan provod i lepa atmosfera. Glavobolja.
VAGA
Važan poslovni sastanak može najaviti nova previranja u firmi u kojoj radite. Promene i reorganizacija. Slobodne Vage danas očekuje lep izlazak s partnerom. Romantični trenuci u lepoj atmosferi. Pozitivni ste i empatični, omiljeni u društvu.
ŠKORPIJA
Planetarni aspekti sve vreme vam daju dodatnu energiju da obavite više poslova nego što inače radite. Povećan obim posla. Pojačane strasti između vas i partnera mogu rezultirati i nekim ljubomornim scenama. Više se odmarajte.
STRELAC
Period je povoljan za razvoj privatnog biznisa jer vas očekuje ekspanzija na više nivoa. Dopada vam se osoba s kojom se dopisujete preko društvenih mreža, a uskoro vam sledi romantičan sastanak. Izbegavajte alkoholna pića.
JARAC
Početak godine će vam doneti povećan obim posla i promene radnog okruženja u timu zaposlenih, ali i nadređenih. Slobodni Jarčevi mogu se upustiti u vezu sa osobom koju poznaju s posla. Biće to u početku tajna veza. Potreban vam je duži boravak u prirodi.
VODOLIJA
Profesionalna preorijentacija i nove poslovne prilike obeležiće naredni period. Pruža vam se prilika za napredak u karijeri. Poznanstvo s pomalo neobičnom osobom preko prijatelja potpuno će vas fascinirati. Pad imuniteta.
RIBE
Samo slušajte svoju intuiciju, ona će vas povesti pravim putem kroz sve dileme. Leto vam donosi više dobrih poslovnih opcija. Možete se naći u iskušenju da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Glavobolja.
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