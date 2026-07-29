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Dnevni horoskop za 29. jul. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele poslednjeg dana u nedelji.

OVAN

Ovnove danas očekuju povoljne vesti od poslovnog partnera i službeni put. Partner vam može prirediti prijatno iznenađenje. Prolazite kroz period harmonije, sve se odvija prema očekivanjima. Devijacija nosa.

Ovan Foto: Shutterstock

BIK

Povoljni aspekti stvaraju pozitivno okruženje za trgovinu i saradnju sa inostranstvom. Moguće je poslovno putovanje. Dobar period za nove ljubavi, a novo poglavlje vas očekuje upravo na putovanju. Sklonost povredama.

Bik Foto: Shutterstock

BLIZANCI

Današnji aspekti Blizancima donose pozitivnu energiju da se late i najtežih zadataka. Danas je i nemoguća misija moguća. Potrudite se da izbegnete tajne veze u ovom periodu, možete se naći na meti spletkaroša. Prehlada.

Blizanci Foto: Shutterstock

RAK

Povoljan dan za rad s klijentima i za uspostavljanje nove saradnje. Neko iz okruženja gradi rivalski odnos prema vama. Očekuje vas uzbudljiv ljubavni sastanak sa osobom drugačijeg kulturnog porekla na putovanju. Pad imuniteta.

Rak Foto: Shutterstock

LAV

Nezaposleni Lavovi mogu da dobiju odličnu poslovnu ponudu već početkom avgusta. Povoljan period za finansije. Ovaj dan može vam doneti susret s veoma privlačnom osobom, i to na nekoj proslavi ili preko prijatelja. Odlično se osećate.

Lav Foto: Shutterstock

DEVICA

Povoljni aspekti čine se idealnim za nove početke i prelazak na bolju radnu poziciju. Finansijski dobitak. Partner vam može prirediti lepo iznenađenje. Očekuje vas odličan provod i lepa atmosfera. Glavobolja.

Devica Foto: Shutterstock

VAGA

Važan poslovni sastanak može najaviti nova previranja u firmi u kojoj radite. Promene i reorganizacija. Slobodne Vage danas očekuje lep izlazak s partnerom. Romantični trenuci u lepoj atmosferi. Pozitivni ste i empatični, omiljeni u društvu.

Vaga Foto: Shutterstock

ŠKORPIJA

Planetarni aspekti sve vreme vam daju dodatnu energiju da obavite više poslova nego što inače radite. Povećan obim posla. Pojačane strasti između vas i partnera mogu rezultirati i nekim ljubomornim scenama. Više se odmarajte.

Škorpija Foto: Shutterstock

STRELAC

Period je povoljan za razvoj privatnog biznisa jer vas očekuje ekspanzija na više nivoa. Dopada vam se osoba s kojom se dopisujete preko društvenih mreža, a uskoro vam sledi romantičan sastanak. Izbegavajte alkoholna pića.

Strelac Foto: Shutterstock

JARAC

Početak godine će vam doneti povećan obim posla i promene radnog okruženja u timu zaposlenih, ali i nadređenih. Slobodni Jarčevi mogu se upustiti u vezu sa osobom koju poznaju s posla. Biće to u početku tajna veza. Potreban vam je duži boravak u prirodi.

Jarac Foto: Shutterstock

VODOLIJA

Profesionalna preorijentacija i nove poslovne prilike obeležiće naredni period. Pruža vam se prilika za napredak u karijeri. Poznanstvo s pomalo neobičnom osobom preko prijatelja potpuno će vas fascinirati. Pad imuniteta.

Vodolija Foto: Shutterstock

RIBE

Samo slušajte svoju intuiciju, ona će vas povesti pravim putem kroz sve dileme. Leto vam donosi više dobrih poslovnih opcija. Možete se naći u iskušenju da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Glavobolja.

Ribe Foto: Shutterstock

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