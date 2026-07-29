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Pametne WC šolje prestale su da budu retkost i postaju jedan od najizraženijih globalnih trendova za 2026. godinu, menjajući svakodnevno iskustvo iz korena.

Poznati kao "washlets", ovi inovativni uređaji nastali su u Japanu, ali danas beleže veliki rast popularnosti širom sveta, jer korisnici sve više traže veću udobnost, bolju higijenu i veću efikasnost. Oni objedinjuju funkcije klasične WC šolje i bidea u jednom uređaju, uvodeći naprednu tehnologiju u svakodnevnu ličnu higijenu. To za mnoge znači samo jedno – zbogom toalet papiru.

Glavne karakteristike ovih pametnih toaleta uključuju sisteme za pranje vodom, uz mogućnost podešavanja temperature, pritiska i smera mlaza. Pored toga, opremljeni su i dodatnim funkcijama poput sušenja toplim vazduhom, grejanja sedišta i automatskih senzora koji detektuju prisustvo korisnika.

Zbogom toalet papiru

Ono što pametne toalete izdvaja od klasičnih jeste mogućnost da značajno smanje, pa čak i u potpunosti eliminišu potrebu za toalet papirom. Pranje vodom omogućava temeljnije i efikasnije održavanje higijene u odnosu na tradicionalno korišćenje toalet papira.

Ova tehnologija ne samo da smanjuje direktan kontakt i pruža prijatniji osećaj na koži, već mnogi modeli dolaze i sa antibakterijskim sistemima i programima za samočišćenje, čime se dodatno unapređuje nivo higijene.

Arhitekte i dizajneri enterijera već sada ove pametne uređaje smatraju standardom u savremenim projektima, prateći širi trend "pametnih domova", u kojima svaki element doprinosi većoj udobnosti i jednostavnijoj svakodnevici.

Pametni toaleti jasno nagoveštavaju budućnost u kojoj će svaki detalj u domaćinstvu biti osmišljen tako da pruži više udobnosti, veću efikasnost i održiviji, ekološki prihvatljiv način života.

(Kurir.rs/Žena)

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 VIDEO: Zlatna WC šolja

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Zlatna wc šolja Izvor: kurir televizija