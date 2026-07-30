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Tranzit Meseca i povoljni planetarni aspekti donose utorak pun novih prilika, emotivnog balansa i neočekivanih obrta za sve horoskopske znake. Pogledajte kakav je dnevni horoskop za vaš zodijački znak.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Povoljan period da počnete da sprovodite tajni plan za proširenje kruga delatnosti. Uspeh u uslužnim delatnostima. Lep provod u društvu doneće vam i poznanstvo sa osobom koja će vas očarati na prvi pogled. Bićete potpuno zaljubljeni. Pojava ekcema.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Ovaj dan doneće uspeh Bikovima koji imaju privatni biznis ili žele da ga započnu. Ovo je dan kada će vam se dobri potezi isplatiti. Partner se prema vama odnosi pažljivo i brižno, vaša veza je stabilna i dobija na kvalitetu. Psihosomatske smetnje kao posledica dugotrajnog stresa.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Iznenadni sastanak sa saradnicima ili poslovno putovanje. Prevazići ćete poteškoće i uspostaviti novu saradnju. Gubite nadu da će se između vas i nove osobe koju ste upoznali desiti onaj prelazak granice prijateljstva. Problemi sa želucem, posavetujte se s gastroenterologom.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Nezaposlenim Rakovima se ukazuje prilika na poslovnom planu. Razvoj situacije će zavisiti od vas i vašeg nastupa. Uspešno ćete rešiti problem na porodičnom nivou. Odnos s partnerom i ukućanima se normalizuje. Probavne smetnje koje rezultiraju upornom opstipacijom creva.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Pozitivna atmosfera ovog dana na poslu obeležena je uspešnim završetkom rada na projektu. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Vaše novo poznanstvo se razvija u jednu lepu ljubavnu priču, udišete život punim plućima. Glavobolja koja može biti uzrokovana povišenim pritiskom.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Povoljan period da popravite kvalitet poslovne komunikacije s kolegama i nadređenima. Zauzimate novu, bolju poziciju. Vaš odnos s partnerom je pun razumevanja i podrške. Partner vam sprema neko lepo iznenađenje. Bićete oduševljeni i, potpuno neočekivano, ispunjeni. Nesanica.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Iskoristite ovaj period da popravite svoje finansijsko stanje. Pruža vam se prilika za dodatni izvor prihoda. Osoba s kojom se viđate ponaša se nedosledno, povremeno se distancira od vas. Ne volite takve ljubavne igre, pa ćete ubrzo izgubiti interesovanje. Potreban vam je odmor.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Ovaj dan vam donosi uspeh u primeni kreativnih ideja, zato ga posvetite prezentacijama i aktivirajte svoje kontakte. Sumnjate u osobu s kojom ste počeli da se viđate. Sve vreme imate utisak da nešto krije. Nervozni ste i napeti, ne volite poteškoće u odnosima.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Kratkotrajna destabilizacija u platnom prometu može da stvori zastoj u poslovanju. Prebrodićete krizu uz pomoć tima. Vaš odnos s partnerom s vremena na vreme uđe u slepu ulicu. Stagnaciju ćete ukloniti iskrenim razgovorom. Odlično se osećate.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Povoljna atmosfera za početak primene vašeg tajnog plana. Reorganizacija će vam doneti daleko veću efikasnost i uspeh. Uspešno ćete sprovesti promene u svom odnosu s partnerom. To će vam doneti napredak i stabilizaciju. Obratite pažnju na alergijske reakcije.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Važan sastanak s nadređenima doneće vam u isti mah i zadovoljstvo i negodovanje. Dobićete pohvale, ali i neke zamerke. Partner ispoljava pomešana osećanja prema vama. Uskoro ćete otkriti šta se krije iza tih oscilacija. Bolovi u kolenima, moguća je hirurška intervencija.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Stabilizacija u međuljudskim odnosima na poslu doneće vam, pre svega, daleko bolje raspoloženje i bolje radne uslove. Načinite prvi korak ka osobi koja vam se dugo dopada, imate podršku planeta za zbližavanje. Pazite se virusa. Podložni ste zarazi, infekcijama.

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