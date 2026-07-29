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Srpska influenserka Bojana Topalović već šestu godinu zaredom leto provodi radeći sezonu u Hrvatskoj. Trenutno boravi u Malom Lošinju, gde je radila i prethodnih godina, a na društvenim mrežama redovno deli kako izgleda svakodnevica sezonskih radnika. U jednoj od poslednjih objava opisala je kako joj prolaze dani tokom sezone te priznala da se njena rutina uglavnom svodi na posao i odmor.

"Posao, kuća i nekoliko kafa"

"Kuća, posao, posao, kuća, jedna kafa, druga, treća. Vruće je, naravno, ali žaliti se na vrućinu usred sezone isto je kao da se putari u januaru iznenade kad padne sneg", našalila se pa se osvrnula i na kolege sa kojima radi.

"Neke kolege su odlične, ali ima i onih koji kao da prvi put u životu vide sto u restoranu, a došli su da rade sezonu. Ali dobro, sve je to za ljude", rekla je pa otkrila i da retko ima dovoljno energije za odlazak na plažu.

"Ponekad odem na plažu, ali često sam toliko umorna da tokom pauze uglavnom spavam. Brojim dane na kalendaru i ne mogu da verujem da je već avgust", dodala je.

Nakon Hrvatske odlazi u Vijetnam

Iako priznaje da je sezonski posao naporan, motiviše je ono što je čeka nakon leta.

"Razlog zbog kojeg mi je sve ovo lakše jeste to što imam čemu da se radujem, a to je odlazak u Vijetnam. Istina, i tamo radim, ali posao je puno lakši i radim znatno manje. A kad sezona završi, puno je lakše razmišljati o putovanjima i bilo gde otići sa novcem na računu nego bez njega. Ako vas zanimaju priče sa sezone, biće ih još, samo da uspem da uskladim posao, spavanje i život", poručila je pratiocima.

Bojana inače veći deo godine živi u Vijetnamu, gde radi kao profesorka engleskog jezika. Po struci je arheološkinja, a u toj azijskoj zemlji ostala je nakon putovanja koje se zbog pandemije neočekivano produžilo.

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