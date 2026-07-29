Slušaj vest

Tokom jula i avgusta, kada je potražnja na tezgama i u prodavnicama na vrhuncu, lubenica važi za omiljenu letnju poslasticu. Ipak, stručnjaci za bezbednost hrane skreću pažnju na uobičajenu propust - većina kupaca zaseče plod čim stigne u dom, zanemarujući pranje spoljašnje kore.

Iako konzumiramo converts isključivo unutrašnji, crveni deo, opasnost se krije upravo u trenutku sečenja. Oštrica noža lako može preneti patogene, prljavštinu i mikroorganizme sa spoljašnjosti direktno u sočno meso koje jedemo. Iz tog razloga, savetuje se da se cela lubenica, po uzoru na ostale voćne i povrtarske kulture, temeljno ispere pod jakom mlazom vode pre upotrebe.

Zašto lubenicu treba oprati pre sečenja Foto: Profimedia

Parazitska infekcija u Americi i mere opreza

Dodatno upozorenje stručnjaka dolazi nakon nedavnog izbijanja parazitske infekcije ciklosporijaze u Sjedinjenim Američkim Državama, što je ponovo otvorilo pitanje higijene svežih namirnica. Premda lubenica nije navedena kao izvor ove konkretne epidemije i ubraja se u namirnice manjeg rizika zahvaljujući debeloj kori, ta prirodna zaštita gubi funkciju ukoliko se spoljašnjost ne opere pre presecanja.

Pravilno skladištenje i rizik od salmonele

Posebna pravila važe i za čuvanje načetog ploda. Nakon presecanja, komade je neophodno što pre odložiti u frižider, zapakovane u zatvorenu posudu ili prekrivene folijom, kako bi se predupredilo razmnožavanje bakterija i sačuvala svežina. Preporučljivo je da se isečena lubenica pojede u toku istog dana zbog opasnosti od razvoja salmonele. Takođe, za pripremu treba koristiti isključivo čist pribor i dasku, čime se sprečava prenos nečistoća sa drugih namirnica.

Zašto lubenicu treba oprati pre sečenja Foto: Profimedia

U jeku sezone u Srbiji, kada se potrošnja meri hiljadama tona, primena ovog brzog i jednostavnog koraka oduzima svega nekoliko sekundi, a uveliko čuva zdravlje. Poseban oprez neophodan je i pri kupovini već pripremljenih, isečenih polovina ili četvrtina. Zbog toga stručnjaci ponavljaju zlatno pravilo - pre prvog reza, uvek dobro operite celu lubenicu pod tekućom vodom.

Pogledajte video: Kako iseći lubenicu na štapiće