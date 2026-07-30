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Avgust pred nas donosi snažnu energiju punu strasti, kreativnosti i dinamike, navodeći nas da zablistamo u punom sjaju i smelije krenemo ka svojim ciljevima. Zvezdani tranziti tokom ovog mesečnog horoskopa pozivaju na balans između ličnih želja i realnih mogućnosti, dok će ključni planetarni aspekti podstaći mnoge znakove da preispitaju svoje emotivne i poslovne prioritete.

Ovan

Ovan Foto: Profimedia

Ovaj mesec vam donosi potrebu da usporе i bolje organizuju svakodnevne obaveze. Početkom meseca moguća je promena u domu ili manji projekat koji će zahtevati strpljenje, ali će doneti osećaj zadovoljstva. Poslovna ideja može se pojaviti kroz razgovor sa starim poznanikom. Obratite pažnju na odmor i ne preuzimajte više nego što možete da završite.

Na emotivnom planu očekuju vas iznenađenja. Partner će želeti da vas obraduje nečim što ste odavno priželjkivali, dok slobodni Ovnovi mogu upoznati zanimljivu osobu kroz neobičnu slučajnost. Kraj meseca donosi poruku ili susret koji će vas podsetiti na nešto važno iz prošlosti.

Bik

Bik Foto: Profimedia

Bikovima avgust donosi sređivanje stvari koje su dugo odlagali. Moguće su promene u poslovnim obavezama, ali i prilika da pokažete svoje sposobnosti i dobijete priznanje. Finansijska situacija bi mogla da se popravi zahvaljujući novcu koji niste očekivali ili povoljnoj prilici.

U ljubavi vas očekuju topliji trenuci i više zajedničkih aktivnosti. Partner će ceniti vašu pažnju, a mala neslaganja mogu prerasti u simpatične trenutke bliskosti. Slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja će ih privući svojim jednostavnim i iskrenim pristupom.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Ovaj mesesec donosi nove kontakte, ideje i prilike za učenje. Početkom meseca biće važno da bolje organizujete obaveze i zaštitite svoje vreme. Razgovor sa osobom iz druge sredine može vam doneti korisne informacije ili poslovnu inspiraciju.

Ljubavni život biće ispunjen iznenađenjima. Partner će želeti da zajedno napravite nešto kreativno, što će dodatno učvrstiti odnos. Slobodni Blizanci mogu upoznati nekoga zanimljivog na druženju ili događaju na koji prvobitno nisu planirali da odu.

Rak

Rak Foto: Profimedia

Rakove u avgustu očekuje period uređenja doma, promena navika i vraćanja energije. Poslovna prilika može doći kroz poznanstvo ili neformalni razgovor, dok će organizacija svakodnevnih obaveza biti ključ za mirniji period. Posvetite više pažnje odmoru i zdravim rutinama.

Na emotivnom planu očekuju vas nežni trenuci. Partner će pokazati koliko mu je stalo kroz male gestove, a zajednički izlet ili nova aktivnost mogu vratiti staru bliskost. Slobodni Rakovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja će ih osvojiti pažnjom i toplinom.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Mesec vam donosi potrebu za akcijom, promenama i novim iskustvima. Moguća je zanimljiva poslovna ponuda ili ideja koja će se razvijati tokom narednih meseci. Obratite pažnju na detalje, posebno kada su u pitanju putovanja, tehnika ili stvari koje svakodnevno koristite.

U ljubavi vas očekuje više strasti i spontanosti. Partner će želeti da zajedno provedete kvalitetno vreme, dok slobodni Lavovi mogu doživeti zanimljiv susret preko prijatelja ili na nekom događaju. Kraj meseca donosi odluku koja će vam vratiti samopouzdanje.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Device u avgustu očekuje period novih ideja i praktičnih rešenja. Moguće je da ćete pronaći način da dodatno zaradite ili unapredite svoje znanje. Poslovne obaveze će biti brojne, ali će vam dobra organizacija pomoći da sve završite na vreme.

U ljubavi ćete tražiti više sigurnosti i iskrenosti. Partner može napraviti mali gest koji će vam mnogo značiti, dok slobodne Device treba da obrate pažnju na osobu koju često sreću u svakodnevnim situacijama. Kraj meseca donosi prijatno iznenađenje.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Ovaj period Vagama donosi potrebu za balansom i rešavanjem stvari koje su dugo bile na čekanju. Početak meseca pogodan je za sređivanje obaveza, dogovore i donošenje odluka koje će vam doneti više mira. Kreativna ideja ili razgovor sa zanimljivom osobom mogu otvoriti nova vrata.

U ljubavi vas očekuju prijatna iznenađenja. Partner će želeti da zajedno unesete promenu u svakodnevicu, dok slobodne Vage mogu upoznati nekoga na mestu povezanom sa umetnošću, druženjem ili hobijima. Kraj meseca donosi poruku ili susret koji će probuditi radoznalost.

Škorpija

Škorpija Foto: Profimedia

Škorpije će tokom avgusta biti usmerene na praktične stvari, rešavanje obaveza i planiranje budućih koraka. Moguće je da ćete pronaći nešto što ste ranije izgubili ili završiti posao koji ste dugo odlagali. Finansije zahtevaju pažnju, ali trud uložen sada može doneti dobre rezultate.

Emotivni odnosi biće u znaku iskrenih razgovora i dubljeg povezivanja. Partner će pokazati podršku kroz konkretna dela, a slobodne Škorpije mogu privući osobu koja će ih iznenaditi svojom neposrednošću. Ne vraćajte se na stare sumnje – avgust traži poverenje.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Strelčevima javlja želja za promenom, putovanjima i novim iskustvima. Bićete puni energije za istraživanje, učenje i upoznavanje ljudi koji mogu imati važnu ulogu u vašoj budućnosti. Poslovna prilika može doći iz neočekivanog pravca, posebno kroz kontakt sa osobom van vašeg uobičajenog kruga.

Na emotivnom planu očekuje vas više spontanosti. Partner će ceniti vašu potrebu za avanturom, a zajednički izlet ili nova aktivnost mogu osvežiti odnos. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga zanimljivog tokom putovanja ili neplaniranog izlaska.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Jarčevi ulaze u period organizacije, planiranja i završavanja važnih zadataka. Bićete motivisani da uredite prostor oko sebe, rešite administrativne obaveze i napravite stabilniju osnovu za budućnost. Strpljenje i upornost donose najbolje rezultate.

U ljubavi vas očekuju mirniji, ali značajni trenuci. Partner će ceniti vašu pouzdanost, dok slobodni Jarčevi mogu upoznati osobu koja će ih privući ozbiljnošću i toplinom. Krajem meseca očekuje vas razgovor koji može promeniti pogled na jedan važan odnos.

Vodolija

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vodolijama avgust donosi nove ideje, kontakte i priliku da pokažu svoju kreativnost. Bićete spremni da promenite neke navike i pronađete efikasniji način za rešavanje svakodnevnih problema. Obratite pažnju na dogovore i detalje, jer jedna mala odluka može imati veći značaj nego što očekujete.

Ljubav donosi zanimljive situacije i više druženja. Partner može organizovati neobično iznenađenje koje će vas vratiti u bezbrižnije raspoloženje. Slobodne Vodolije mogu započeti komunikaciju sa osobom koja im je već neko vreme privlačila pažnju.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Ribe u avgustu očekuje kreativan i emotivan period. Bićete inspirisani da se posvetite hobijima, učenju novih veština ili aktivnostima koje vam donose zadovoljstvo. Moguća je prilika da nešto što radite iz ljubavi pretvorite u koristan projekat.

Na emotivnom planu sledi period bliskosti i lepih iznenađenja. Partner će želeti više zajedničkih trenutaka, dok slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja će ih osvojiti pažnjom i nežnošću. Kraj meseca donosi osećaj da se jedna važna životna kockica konačno složila.

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