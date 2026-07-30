Slušaj vest

Sokobanjavaži za jednu od najlepših banja u Srbiji, a poznata je i kao jedno od najvažnijih lečilišta sa dugom tradicijom korišćenja lekovitih izvora vode za poboljšanje zdravlja.

Ono što je izdvaja od ostalih turističkih mesta je njena raskošna priroda- brojne planine, šume, reke, jezera i pećine. Vazduh je bogat negativnim jonima i kiseonikom, pa sa pravom nosi titulu "Zelenog srca Srbije". Takođe, Sokobanja "krije" i jednu atrakciju koja je manje poznata turistima, dok je meštanima glavni izvor zanimacije tokom letnjeg perioda.

U pitanju je kupalište Šest Kace koje je karakteristično po plaži u stenama koje je oblikovala priroda u kanjonu Sokobanjske Moravice. Smešteno je iznad plaže Župan i do njega se stiže prohodnom ograđenom stazom. Naziv je nastao zbog dubokih mesta na reci gde je i sama obala u obliku kaca, a ukupno ih ima šest.

Obala je stenovita ali i pristupačna kupačima. U blizini je i izvor hladne pijaće vode, a ovde Moravica ima osobine prave planinske reke. Iako je plaža cela u kamenu, stene su oble. Plaža je glavni izvor zabave mlađoj populaciji, a turisti neretko iznajme smeštaj u Sokobanji kako bi posetili baš ovo kupalište. Voda ovde je inače hladna, ali se tokom leta zagreje taman toliko da bude prijatna za kupanje.

Da je plaža Šest Kace izuzetno popularna u ovoj kraju govori i fotografija objavljena na Instagram stranici Sokobanja u slici i reci, a ovde je pre par dana bio organizovan i muzički festival.

Ukoliko vas put nanese prema ovoj neobičnoj plaži, imajte na umu da se pre nje nalaze manje pristupačna mesta na reci poznata po imenu Tesnac i Tri Kace, koja su i povezana vodom sa ovom plažom.

(Kurir.rs/lepoteSrbije)

VIDEO: Omiljeno kupalište u Srbiji gde je kupanje zabranjeno