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Po povratku sa letovanja većina ljudi najpre raspakuje kofere, uključuje uređaje i proverava da li je u stanu sve u redu. Ipak, postoji još jedan jednostavan korak koji ne bi trebalo preskočiti – ispiranje vodovodnih instalacija.

Dok danima ili nedeljama nema nikoga kod kuće, voda ostaje u cevima i gotovo se ne pomera. Zbog dužeg zadržavanja može da izgubi uobičajen ukus i miris, dok stagnacija, povoljna temperatura i smanjena količina dezinfekcionog sredstva mogu da pogoduju razvoju mikroorganizama u kućnim instalacijama.

Zbog toga nije najbolje odmah natočiti čašu vode čim se vratite sa puta. Preporuka je da se slavine najpre puste kako bi stajaću vodu zamenila sveža voda iz vodovodne mreže.

Šta se događa dok voda stoji u cevima

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Kada se slavine dugo ne koriste, voda ostaje zarobljena u cevima, crevima, bojleru i drugim delovima kućne instalacije. Takva voda ne mora automatski da bude opasna, ali njen kvalitet može da se promeni.

Stagnacija dovodi do smanjenja ostatka dezinfekcionog sredstva u vodi, dok toplije cevi mogu da stvore uslove koji odgovaraju razvoju bakterija. Među njima je i legionela, koja se najčešće prenosi udisanjem sitnih kapljica vode, poput onih koje nastaju tokom tuširanja, a ne običnim ispijanjem vode.

Kod starijih instalacija duže zadržavanje vode može da poveća i količinu metala koji prelaze iz cevi i slavina. Američka Agencija za zaštitu životne sredine zbog toga preporučuje ispiranje instalacija nakon praznika i dužih perioda tokom kojih voda nije korišćena.

Voda može da dobije i ustajao ukus ili neobičan miris, što je još jedan znak da je pre upotrebe treba pustiti da teče.

Koliko dugo treba pustiti vodu

Foto: yanadjana / Alamy / Profimedia

Ne postoji jedno vreme koje važi za svaki stan ili kuću, jer trajanje ispiranja zavisi od dužine cevi, veličine objekta i položaja slavine u odnosu na glavni dovod.

U domaćinstvu je obično dovoljno pustiti hladnu vodu nekoliko minuta, odnosno dok njena temperatura ne postane stabilno hladna.Cilj nije da voda bespotrebno teče, već da se količina koja je stajala u unutrašnjim instalacijama zameni svežom vodom iz mreže.

Najpre treba pustiti hladnu vodu na slavini koju koristite za piće i pripremu hrane, a zatim isprati i ostale slavine koje tokom odsustva nisu otvarane.

Ne zaboravite tuš i druge slavine

Pored kuhinjske slavine, trebalo bi isprati vodu u kupatilu, tušu, gostinskom toaletu, kao i na terasi ili u dvorištu, ukoliko takve priključke imate.

Kod tuša je dobro izbegavati da tokom prvog puštanja stojite neposredno iznad mlaza. Vodu pustite pažljivo, usmerite je ka odvodu i provetrite kupatilo, jer tuš stvara sitne kapljice koje mogu da se udahnu.

Ako je objekat bio prazan veoma dugo, voda ima neuobičajenu boju ili miris koji ne nestaje nakon ispiranja, ili su instalacije stare i oštećene, treba se obratiti lokalnom vodovodu ili stručnom licu.

Da li treba isključiti bojler pre tuširanja Foto: Shutterstock

Budite oprezni i sa bojlerom

Ako bojler nije radio tokom odsustva, ne treba očekivati da je dovoljno samo uključiti ga i odmah koristiti toplu vodu. Potrebno je sačekati da dostigne uobičajenu radnu temperaturu i pustiti toplu vodu dok se temperatura ne ustali.

Kod uređaja koji dugo nisu korišćeni, imaju mnogo kamenca ili pokazuju znake kvara, najbolje je pratiti uputstvo proizvođača ili pozvati servisera. Samostalno pražnjenje i otvaranje bojlera nije preporučljivo ukoliko osoba nema odgovarajuće znanje.

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