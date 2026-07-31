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Dnevni horoskop za 31. jul donosi talas sveže energije i naglašene intuicije koji mnogim znakovima otvara vrata za važne pomake na poslovnom i emotivnom planu.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Povoljni aspekti za saradnju sa inostranim firmama i poslovna putovanja. Radite na usavršavanju svojih veština. Nestabilan dan u odnosu s partnerom jer ste oboje razdražljivi i impulsivniji nego inače. Variranje pritiska.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Vaše polje finansija ukazuje na povećani obim posla i dobar period za novac. Slobodne Bikove očekuje novo poznanstvo, i to s veoma privlačnom osobom koju upoznaju preko posla. Osetljivost grla. Izbegavajte hladna, a naročito gazirana pića.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Situacija na poslu vas pomalo zabrinjava, shvatate da okolnosti zahtevaju dodatno prilagođavanje jer ste u poslednje vreme rasejani. Slobodni Blizanci mogu da se zaljube na prvi pogled u jednog Lava ili Vodoliju. Prehlada.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Nezaposleni Rakovi imaju šanse da pronađu posao, a u tome im može pomoći neka uticajna osoba. Povoljan period za pripadnike znaka koji su u vezi jer između njih i partnera postoje uzajamno poverenje i podrška. Povišena telesna temperatura.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Poteškoće što se tiče novca vezuju se više za početak meseca, a ovaj dan nalaže dodatni oprez jer možete biti skloni previdima. Slobodne Lavove očekuje mnogo prilika za flert, kao i avanturu, ali kratkotrajnog karaktera. Aritmija.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Device koje se bave kreativnim zanimanjem mogu da očekuju dobre rezultate i podršku uticajnih osoba. Device koje su u vezi mogu da prođu kroz kratkotrajan period nesuglasica i nerazumevanja u odnosu s partnerom. Probavne smetnje.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Povoljan period za početak privatnog biznisa. Planete vam pružaju podršku za vrstu porodičnog biznisa i realizaciju originalne ideje. Vage mogu da obnove kontakt s bivšom ljubavi, a stare strasti se mogu probuditi. Puni ste snage i energije.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Planetarni aspekti navode vas na to da ozbiljno razmislite o osamostaljenju. Uspeh vas očekuje u ostvarenju sopstvene ideje. Slobodne Škorpije očekuje poznanstvo s privlačnom osobom u znaku Lava ili Riba. Osetljivost kože, pojava ekcema.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Poseban uspeh ostvariće oni Strelčevi koji se bave privatnim biznisom. Planete vam pružaju podršku da proširite posao. Strelčevi zrače posebnom erotskom energijom, koja će biti kao magnet za suprotni pol. Problemi sa sinusima.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Aspekti vas ispunjavaju posebnim optimizmom i energijom, kao da osećate da je sada kucnuo vaš čas za uspeh. Postoji mogućnost da se upustite u tajnu vezu sa osobom koju poznajete preko posla. Reumatske tegobe, moguća pojava artritisa.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Planete pružaju podršku Vodolijama koje nameravaju da sarađuju sa inostranim firmama. Finansijski povoljan period. Slobodnim Vodolijama predstoji zanimljiv izlazak s veoma privlačnom osobom u znaku Riba ili Strelca. Loša cirkulacija.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Nezaposlene Ribe danas mogu da dobiju povoljne vesti od saradnika u firmi za koju su konkurisale. Novo poglavlje. Slobodne Ribe očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom na nekom putovanju. Vrlo brzo će uslediti romantična veza. Nervoza.

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