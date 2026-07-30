Slušaj vest

Prema današnjim zvezdanim aspektima, najviše izazova očekuje Ovna. Ovnovi bi danas mogli osetiti pojačanu napetost zbog nepovoljnog uticaja Marsa, što će dodatno naglasiti njihovu impulsivnu prirodu. Zbog toga bi lako mogli burno da reaguju u situacijama koje inače ne bi doživeli kao problem.

Na poslu se savetuje oprez u komunikaciji sa kolegama i nadređenima jer bi običan nesporazum mogao da preraste u ozbiljniju raspravu. Umesto brzih reakcija, bolje je zastati i razmisliti pre nego što nešto kažete.

screenshot-20231213-234223.jpg
Ovan Foto: Shutterstock

Pazite na impulsivne reakcije

Ni finansije danas nisu područje na kojem bi trebalo rizikovati. Impulsivna kupovina ili ishitrena odluka mogla bi se kasnije pokazati lošim potezom, pa je pametnije veće troškove ostaviti za neki drugi dan. U ljubavi bi partner mogao pogrešno da shvati Ovnovu direktnost, zbog čega su mogući manji nesporazumi ili zahlađenje odnosa. Iskren razgovor i malo više strpljenja mogli bi da spreče nepotrebne svađe.

Stres bi mogao da se odrazi i na fizičko stanje, posebno kroz napetost u vratu i ramenima ili osećaj umora. Najbolji savet za današnji dan jeste ne donositi važne odluke u afektu i pre svake burne reakcije zastati na trenutak te duboko udahnuti.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteZanimljivostiVeliki mesečni horoskop za avgust: Ovnovi puni poslovnih ideja, slobodni Rakovi uplivavaju u ljubavnu vezu
Zodijački krug, ilustracija
ŽenaKoliko god se trudili, ne možete da ih prevarite: Ovi horoskopski znakovi odmah "čitaju" manipulaciju
Horoskop
ZanimljivostiOvaj horoskopski znak čeka veliko unapređenje na poslu
363236_shutterstock-2442297801_ls.jpg
ZanimljivostiBivši partneri najteže prebole ljude rođene u ovom horoskopskom znaku
Astrološki znakovi i siluete žene i muškaraca

Pogledajte video: Šta je mundalna astrologija

01:59
DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija