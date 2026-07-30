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Da li je pozivnica za venčanje poslata preko WhatsApp-a dovoljna ili bi mladenci ipak trebalo lično da uruče štampanu verziju? To je pitanje pokrenulo raspravu na hrvatskom Reditu, gde je jedna korisnica otkrila da je zbog digitalnih pozivnica počela da odbija odlaske na svadbe jer takav način pozivanja smatra nepristojnim.

"Očekuju da se izdvoji 150 evra po osobi"

"Potpuno mi je jasno da su cene otišle u nebo i nemam ništa protiv toga da se neki običaji napuste. Ali pozvati nekoga isključivo preko internetskog linka? Dobiješ generičku poruku na WhatsApp ili Viberu, klikneš 'dolazim' ili 'ne dolazim', a mladenci te čak ni ne pozovu telefonom", napisala je.

Dodala je da je takav način pozivanja vređa toliko da je počela da odbija pozive na venčanja.

"Ako živimo 15 minuta jedni od drugih i dobri smo prijatelji, očekujem da dođu lično, da popijemo piće i da me zvanično pozovu. Ovako to doživljavam kao potpuno nepoštovanje prema gostima, od kojih se danas očekuje da izdvoje najmanje 150 evra po osobi", poručila je i upitala smatraju li je drugi previše staromodnom.

"Hoću li doći, zavisi od toga koliko smo bliski"

Objava je privukla veliki interes, ali većina komentatora nije se složila sa autorkom. Mnogi su istakli da digitalne pozivnice štede vreme i novac te znatno olakšavaju organizaciju venčanja.

Jedan korisnik podelio je svoje iskustvo: "Slali smo onlajn pozivnice na kojima su ljudi mogli da označe treba li im prevoz ili smeštaj jer se svadba održavala van grada. Ako će se neko zbog toga naljutiti na mene, neka. Hvala i doviđenja", napisao je.

Drugom korisniku digitalne su pozivnice praktičnije od štampanih: "Lično mi je draže da dobijem pozivnicu e-mailom jer uvek mogu da je pronađem, nego papirnu koja će skupljati prašinu. Hoću li doći na svadbu zavisi od toga koliko smo bliski, a ne od toga da li je neko potrošio još jedan evro na štampanje pozivnice", poručio je.

Komentatori su podsetili i da ovakav način pozivanja nije novost: "Udala sam se još 2008. godine, a goste smo pozvali e-mailom. Svi su došli", napisala je jedna korisnica.

Izbila rasprava oko digitalnih pozivnica za venčanje Foto: Adam van Bunnens / Alamy / Profimedia

"Onlajn pozivnica poštuje vaše vreme"

Nekoliko komentatora naglasilo je da je lično pozivanje desetina ili stotina gostiju veliki organizacioni izazov, posebno kada mladenci i zvanice imaju posao, decu i druge obaveze.

"Nema ničeg boljeg od ličnog pozivanja ljudi, pogotovo kada svi imaju posao, decu i sto drugih obaveza. Pre bih rekao da je onlajn pozivnica znak poštovanja prema vašem vremenu, a ne nepoštovanja", smatra jedan korisnik.

Neki su se osvrnuli i na očekivanje da mladenci obiđu sve zvanice te svakome posvete nekoliko sati: "Ako imaš 150 gostiju, trebalo bi nekoliko meseci samo da obilaziš ljude i deliš pozivnice. Ne razumem zašto je papir toliko važan ako te na venčanje poziva osoba koja ti je bliska", glasio je jedan od komentara.

Lični pristup se ipak ceni

Iako je većina komentatora podržala digitalne pozivnice, deo njih smatra da se lični pristup ne bi trebalo potpuno izgubiti. Jedna je korisnica napisala da joj je štampana pozivnica draža jer joj ostaje kao uspomena. Druga smatra da je najbliže prijatelje i članove porodice ipak lepo posetiti i pozvati lično.

Izbila rasprava oko digitalnih pozivnica za venčanje Foto: Birgit Reitz-Hofmann / Panthermedia / Profimedia

"Za ljude koji žive blizu mislim da je red doći, popričati i lično ih pozvati. Ali ne bih odbila dolazak samo zbog načina na koji sam dobila pozivnicu", napisala je.

Slično razmišlja i korisnica kojoj poziv preko Vocapa nije posebno drag, ali zbog toga ne bi propustila venčanje osobe do koje joj je stalo: "Možda mi je lepše kada me neko lično pozove, ali ako mi je osoba važna, neću odbiti da dođem samo zato što sam pozivnicu dobila na mobilni", zaključila je.

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