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Jubilarni, 200. ciklus popularnog kviza "TV Slagalica" dobio je svog pobednika nakon izuzetno uzbudljivog dvoboja u kom su snage odmerili Aleksandar Joksimović i Dragan Brzaković. Odluka o šampionu pala je u samoj završnici drugog susreta, i to u dramatičnom foto-finišu kakav se retko viđa.

Prednost iz prve emisije nosio je Aleksandar, koji je slavio rezultatom 131:96. Ipak, Dragan se nije predavao. Oba takmičara su uvodnu igru "Slagalica" otvorila besprekorno, pronašavši reči maksimalne dužine i osvojivši po 17 bodova.

Pred odlučujuću igru "Asocijacije", Aleksandar je i dalje vodio sa 223:192. Dragan je ubrzo rešio prvu asocijaciju i time značajno smanjio zaostatak, unoseći potpunu neizvesnost. U samoj završnici meča, Brzaković je uspeo da pogodi i drugu asocijaciju, čime je preokrenuo rezultat i izvojevao tesnu pobedu sa 238:236.

Pobednik kviza Slagalica, Dragan Brzaković Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Pobedniku je pripala novčana nagrada u iznosu od 300.000 dinara, dok je drugoplasirani Aleksandar nagrađen sa 150.000 dinara. Po završetku nadmetanja, takmičari su zajedno sa voditeljkom Kristinom Radenković podelili svoje utiske.

Ostvarenje dečačkog sna

Voditeljka je najpre čestitala finalistima na prikazanom znanju i odličnoj borbi, istakavši da je velika verovatnoća da će obojicu gledati u superfinalnom ciklusu krajem godine. Aleksandar je istakao da mu je samo učešće imalo posebno značenje:

"Pa pre svega moram da kažem, ovo je ostvarenje nekog dečačkog sna, jer zna se šta je Slagalica, sinonim ono za tradiciju, svakodnevno u sedam sati, porodica, prijatelji, jedne lepe uspomene. I kao što sam rekao, ostvarenje sna je, eto za dva poena izmaklo, ali Bože moj, sve je to život, protivniku čestitke. Iskoristio bih priliku samo da pozdravim ovaj sina Dušana, sad je mali, ali u nekom trenutku će nadam se kad poraste gledati. Suprugu Draganu, porodicu, dedu mog Pantu, kumove, zaposlene sve u VJT-u, poseban pozdrav za kancelariju broj osam. I nek mi ne zamere neki ako sam slučajno preskočio."

Voditeljka ga je potom upitala koga će prvog pozvati nakon snimanja, na šta je on odgovorio da će to biti njegova supruga Dragana. Kristina se zahvalila njegovoj supruzi što mu je pružila podršku i preuzela brigu oko bebe kako bi mogao da se pripremi za takmičenje, podsetivši da ga je pratila i novčana nagrada od 150.000 dinara, uz knjige "Po Svetoj Gori atonskoj" i "Hram Svetog Save" u izdanju Službenog glasnika i RTS-a.

Dragan Brzaković osvojio je jubilarni, 200. ciklus kviza "TV Slagalica" Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Reč šampiona

Obrativši se pobedniku, voditeljka je primetila da je ovaj uspeh prevazišao njegova početna očekivanja, s obzirom na to da mu je primarni cilj bio ulazak u finale. Dragan je uspeh posvetio članu porodice koji više nije sa njim:

"Da, svakako svega ovoga ne bi bilo, ta želja je postojala još od malih nogu. Moj pokojni otac, i posvećujem njemu ovu pobedu, kada sam bio drugi, treći razred, kupovao mi je svakog petka ‘Politikin zabavnik’, ja sam ga čekao raširenih ruku i odatle sam dosta toga naučio. U naše vreme nije bilo tih, nije bilo interneta, nije bilo telefona, nije bilo kompjutera, tako da je meni to mnogo pomoglo danas da dođem do ovog mesta. Svakako čestitao bih Aleksandru na odličnoj borbi."

Nakon što mu je rival uzvratio čestitke, Dragan je uputio pozdrave porodici - supruzi Mileni, sinu Stevanu, ćerkama Kristini i Nikolini, kolektivu Osnovne škole "Sveti Sava" u Plemetini, kao i prijateljima sa pab-kviza i ostaloj rodbini.

Pored ček na 300.000 dinara, šampion je na poklon dobio i izdanja "Veliki atlas Srbije" i "Planina čovek biljka". Voditeljka se na kraju zahvalila učesnicima na fer-pleju i sjajnoj atmosferi, najavivši početak narednog, 201. ciklusa kviza.

Pogledajte video: Insert iz kviza Slagalica