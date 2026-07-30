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Jubilarno, 200. izdanje omiljenog kviza "TV Slagalica" pripalo je Draganu Brzakoviću, koji je u izuzetno dramatičnom finišu uspeo da preokrene rezultat i savlada odličnog protivnika Aleksandra Joksimovića krajnjim ishodom 238:236.

Put od Trstenika do šampionskog pehara

Novi pobednik rodom je iz Stragara pored Trstenika, a po zanimanju je učitelj. Svoju porodicu zasnovao je u Kosovskoj Mitrovici sa suprugom Milenom, sa kojom ima troje dece. Draganu ovo nije bio prvi nastup u popularnom takmičenju, jer je već imao iskustvo učešća. Pri samom pokretanju 200. ciklusa, Brzaković je skromno izneo svoja očekivanja:

Ko je Dragan Brzaković, pobednik kviza Slagalica Foto: Printscreen/Youtube/RTS

"Do sada četvrtfinale najveći uspeh. Bilo bi dobro da to bude jedan korak dalje. Al dobro, sve zavisi od protivnika. Inače rodom sam iz Stragara kod Trstenika, a živim i radim u Kosovskoj Mitrovici gde sam i zasnovao porodicu sa suprugom Milenom, sa kojom imam troje divne dece"

Nagrada i emocije nakon velike pobede

Kroz čitavo takmičenje pokazao je visok nivo znanja, što mu je na kraju donelo šampionsku titulu, novčani iznos od 300.000 dinara i plasman u elitni superciklus, koji je na programu krajem godine. Po završetku takmičenja, Dragan je sa puno emocija govorio o dečačkim snovima i podršci koja ga je pratila:

"Svakako svega ovoga ne bi bilo, ta želja je postojala još od malih nogu. Moj pokojni otac, i posvećujem njemu ovu pobedu, kada sam bio drugi, treći razred, kupovao mi je svakog petka "Politikin zabavnik", ja sam ga čekao raširenih ruku i odatle sam dosta toga naučio. U naše vreme nije bilo tih, nije bilo interneta, nije bilo telefona, nije bilo kompjutera, tako da je meni to mnogo pomoglo danas da dođem do ovog mesta. Svakako čestitao bih Aleksandru na odličnoj borbi".

Šampion nije zaboravio da uputi reči zahvalnosti svojim najbližima i saradnicima: "I takođe bih pozdravio svoju porodicu, suprugu Milenu, koja se... koja je dala dosta toga da bih ja bio ovde. Svoju decu, sina Stevana, ćerku Kristinu, ćerku Nikolinu, najbolji kolektiv Osnovne škole "Sveti Sava" u Plemetini, svoje drugove sa pab-kviza, ekipu sa pab-kviza i sve ostale prijatelje i rodbinu, ako sam nekoga zaboravio".

Pogledajte video: Insert iz kviza Slagalica