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Astrološki pokreti u avgustu donose talas naglašene strasti, emotivnih preokreta i prilika za dublje povezivanje na ljubavnom planu.

OVAN

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Osetićete uticaj planete ljubavi, naročito od 7. avgusta. Očekuje vas ili susret sa potencijalnim partnerom ili intenzivnija komunikacija i druženje sa sadašnjim partnerom. Budući da ste poznati po inicijativnosti i hrabrosti, mogli biste da osetite potrebu za pomirenjem i pravljenjem kompromisa.

BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početak meseca biće veoma povoljan za nova poznanstva, učvršćivanje i popravljanje odnosa. Imajući u vidu napet aspekt između Venere i Marsa, ne bi trebalo bespotrebno da ulazite u sukobe sa partnerom. Ukoliko budete dovoljno strpljivi, kraj avgusta doneće vam mir i sklad u odnosima.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Tokom prve dekade avgusta možete da osetite pojačanu napetost u odnosima, kao i želju da se raspravljate, svađate ili čak raskinete sa partnerom. Potrudite se da ne dozvolite da sukob postane ozbiljan, jer će već od 11. avgusta strasti početi da se smiruju, pa biste mogli da zažalite zbog svojih postupaka. Druga polovina meseca pogodovaće popravljanju odnosa i pronalaženju kompromisa.

RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Period od 11. do 16. avgusta biće najrizičniji za vas kada je reč o odnosima. Nemojte ulaziti u sukobe niti podleći iluzijama. Ukoliko želite da ovaj period iskoristite na najbolji način, idite na ples ili posetite umetničku izložbu. Postoji mogućnost da se iznenada i snažno zaljubite, ali budite oprezni kako vam nagla osećanja ne bi zamaglila razum. Ostatak meseca biće nešto mirniji, ali će i dalje postojati rizik od nezadovoljstva u vezi.

LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Avgust je vaš mesec, zbog čega ćete se isticati i privlačiti pažnju suprotnog pola više od ostalih znakova. Ipak, trebalo bi da imate u vidu koridor pomračenja od 12. do 28. avgusta i da budete dvostruko oprezniji kada je reč o novim poznanstvima. Ona mogu da se pojave kako bi vam donela važnu životnu lekciju. U postojećim odnosima trebalo bi da posvetite više pažnje partneru, jer će ovaj koridor pomračenja staviti u prvi plan sukob između ličnog i društvenog.

DEVICA

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ljubavni horoskop za avgust na početku meseca donosi završnicu sukoba koji je najverovatnije počeo još u julu. Trebalo bi da sačekate do 7. avgusta, kada će se napeti planetarni aspekt smiriti. Posle toga, moći ćete da odahnete i nastavite da gradite postojeći odnos ili da tragate za novom ljubavlju.

VAGA

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Od 7. avgusta za vas počinje povoljniji period u ljubavi! Verovatnoća za nova poznanstva biće znatno veća, a tema romantike ponovo će doći u prvi plan. Ipak, od 11. do 16. avgusta postoji veliki rizik da se razočarate u svoja očekivanja i pomešate želje sa stvarnošću. Budite otvoreni za romantiku, ali nemojte graditi kule u vazduhu, jer će druga polovina meseca od vas zahtevati odgovornost i ispunjavanje datih obećanja.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Napetost između Venere i Marsa do 7. avgusta mogla bi čak i da vam prija, jer vam strasti i razjašnjavanje odnosa nisu strani. Posle 7. avgusta napeta atmosfera počeće da se smiruje, a u vašem odnosu nastupiće period zatišja. Prijaće vam i bićete zadovoljni.

STRELAC

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Prva dekada avgusta biće veoma napeta i ispunjena sukobima. Posle 7. avgusta situacija će početi da se popravlja, a vi ćete osetiti više sklada i međusobnog razumevanja u odnosima. Poželećete nova poznanstva i romantiku, a planetarni aspekti biće vam naklonjeni.

JARAC

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za vas će prva dekada meseca biti prilično produktivna na ljubavnom planu. Moguća su nova i uzbudljiva poznanstva, kao i ponovno rasplamsavanje strasti. Međutim, od 8. avgusta, čak i stabilni odnosi mogli bi da pokažu prve pukotine. U periodu od 11. do 16. avgusta trebalo bi da budete posebno pažljivi i obazrivi prema partneru.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Druga dekada avgusta biće veoma povoljna za vas, pa ćete imati priliku da upoznate nove ljude i poboljšate postojeće odnose. Ipak, trebalo bi da imate na umu predstojeći koridor pomračenja od 12. do 28. avgusta, koji će se odvijati upravo na osi Vodolija-Lav. Pred vama će se otvoriti pitanje preterane nesebičnosti i sklonosti da sebe i svoje potrebe podredite zajedničkim interesima.

RIBE

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ljubavni horoskop za avgust godine donosi najaktivniji period za ljubavne odnose i nova poznanstva, a trajaće do 7. avgusta. Nova poznanstva i jače uključivanje u ljubavna dešavanja mogući su i u periodu od 11. do 16. avgusta. Ostatak avgusta biće relativno miran i neutralan.

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