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Sa dolaskom visokih temperatura, vlasnici pasa sa pravom se usredsređuju na zaštitu ljubimaca od vrućine, tražeći hlad i izbegavajući šetnje po najjačem suncu. Ali, stručnjaci upozoravaju na jedan od "najpotcenjenijih rizika" tokom leta, opasnost koja se često zanemaruje, a ključna je za zdravlje naših četvoronožnih prijatelja. Mnogi psi, naime, ne piju dovoljno vode, što ih dovodi u opasnost od dehidracije.

Stručnjakinja za ishranu kućnih ljubimaca Liza Hanabi-Erd iz firme Forthglade upozorila je vlasnike da njihovi krzneni prijatelji ne piju dovoljno i da su "izloženi riziku od dehidracije". Voda je ključna za brojne vitalne funkcije u telu psa, uključujući regulaciju telesne temperature, varenje i apsorpciju hranljivih materija te izbacivanje toksina iz organizma.

Stručnjaci upozoravaju da pas treba da pije mnogo vode tokom vrućina Foto: Silga Belte / Alamy / Profimedia

Koliko je vode psu zaista potrebno?

Opšte je pravilo da bi pas trebalo dnevno da unosi između 44 i 66 mililitara vode po kilogramu telesne težine. Liza Hanabi-Erd to potvrđuje: "Psima je potrebno oko 50 ml vode po kilogramu telesne težine dnevno, ali po vrućem vremenu ta se količina može značajno povećati."

Ako niste sigurni pije li vaš pas dovoljno, postoji nekoliko očiglednih znakova dehidracije na koje treba da obratite pažnju. Najčešći simptomi uključuju lepljive ili suve desni, tamniju boju urina, opštu letargiju i smanjenu elastičnost kože. Elastičnost možete jednostavno proveriti tako što ćete nežno povući kožu na vratu ili leđima psa - ako se ne vrati odmah na mesto, to je znak da mu nedostaje tečnosti.

Stručnjaci objasnili koliko pas treba da pije vode tokom leta Foto: Levon Avagyan / Alamy / Profimedia

Blaga dehidracija često se može rešiti premeštanjem psa u hladniji prostor i obezbeđivanjem sveže vode za piće. Međutim, ako primetite upornu bezvoljnost, odbijanje pijenja ili otežano disanje, to su znakovi teške dehidracije ili toplotnog udara koji zahtevaju hitnu veterinarsku pomoć.

Kako "prevariti" psa da pije više vode

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih i kreativnih načina kako podstaći psa da unese više tečnosti. Liza preporučuje da pijenje vode učinite privlačnijim isprobavanjem takozvanog "hvatanja poslasticâ iz vode". U činiju sa vodom dodajte poslastice sigurne za pse, poput kriški voća, što će ih podstaći da piju dok pokušavaju da dođu do slasnih zalogaja.

Voće poput jagoda, jabuka, banana, bobičastog voća, dinje i pomorandži sigurno je za pse. Možete dodati i povrće poput slatkog krompira (batata), boranije, šargarepe, bundeve, krastavca ili brokoli. Osim što će piti više, ova aktivnost pruža i dodatnu mentalnu stimulaciju. Ipak, važno je da psa uvek nadgledate kako bi se smanjio rizik od gušenja.

Važnost činije i moderni pristupi

Ponekad rešenje leži u samoj činiji i načinu na koji se voda nudi. Pobrinite se da su činije uvek na lako dostupnim mestima, posebno za starije pse kojima može biti ugodnije da piju iz blago povišene posude.

Stručnjaci objasnili koliko pas treba da pije vode tokom leta Foto: Shutterstock

"Činije sa vodom mogu se ostaviti napolju, ali bi trebalo da budu u hladu te da se redovno prazne, čiste i ponovo pune. Topla, stajaća voda može podstaći rast bakterija i obeshrabriti pse da piju," podelila je Liza.

Drugi jednostavni saveti za hidrataciju i hlađenje pasa uključuju dodavanje vode ili supe od kostiju direktno u obroke. Supu od kostiju možete čak i zamrznuti u kalupima za led kako biste dobili osvežavajuće poslastice. Igračke koje se mogu puniti takođe su odličan alat. Napunite ih mešavinom vode ili supe sa niskim sadržajem natrijuma, nekoliko komadića suve hrane ili poslastica te kašikom mokre hrane ili zgnječene banane, a zatim zamrznite za savršen letnji zalogaj.

Sve su popularnije i fontane za vodu koje obezbeđuju stalan protok sveže i filtrirane vode, što instinktivno privlači pse. Na tržištu postoje i elektrolitski napici u prahu koji nadoknađuju izgubljene minerale nakon pojačane aktivnosti ili u slučaju digestivnih smetnji. Leto je vreme za uživanje, a uz malo dodatne pažnje i nekoliko jednostavnih trikova, možete osigurati da vaš najbolji prijatelj ostane siguran, zdrav i srećan tokom cele sezone.

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