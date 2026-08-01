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Ako često putujete avionom, verovatno ste primetili da se neposredno pre poletanja i sletanja svetla u putničkoj kabini priguše, a ponekad se gotovo potpuno ugase. Mnogi putnici pretpostavljaju da je reč o stvaranju ugodnije atmosfere ili pripremi za odmor tokom leta, ali pravi razlog nema nikakve veze sa udobnošću. Reč je o jednoj od važnih sigurnosnih procedura koja u hitnim situacijama može značiti razliku između brze i otežane evakuacije.

Iako se ova praksa primenjuje decenijama, malo ko zna zašto je postala standard u gotovo svim svetskim avio-kompanijama. Stručnjaci za sigurnost u vazdušnom saobraćaju ističu da je cilj vrlo jednostavan - omogućiti putnicima da se njihove oči prilagode spoljašnjem svetlu pre nego što avion uđe u najkritičnije faze leta.

Zašto se svetla u avionu gase pre sletanja Foto: Youtube

Zašto su poletanje i sletanje najrizičniji?

Statistike civilnog vazduhoplovstva pokazuju da se najveći broj avio-incidenata događa upravo tokom poletanja i sletanja. Upravo zato posada tada sprovodi niz sigurnosnih mera koje putnici često ni ne primećuju. Osim što proveravaju da li su sigurnosni pojasevi vezani, nasloni sedišta uspravljeni, a stočići sklopljeni, članovi kabinskog osoblja prigušuju i rasvetu u kabini. Ta naizgled beznačajna promena ima veoma važnu svrhu - pripremiti oči putnika za moguće vanredne okolnosti.

Očima je potrebno vreme za prilagođavanje

Ljudskom oku potrebno je određeno vreme da se prilagodi naglim promenama svetlosti. Ako bi u slučaju hitne evakuacije putnici iz jako osvetljene kabine morali odmah da izađu na tamnu pistu tokom noći, njihova bi sposobnost snalaženja bila privremeno smanjena. Prigušivanjem svetala pre poletanja ili sletanja oči se postepeno navikavaju na uslove izvan aviona. U slučaju nužde putnici će lakše uočiti osvetljene oznake za hitne izlaze, rasvetu na pisti, prepreke ili smer kojim treba da se kreću. Svaka sekunda tada može biti presudna.

Zašto se svetla u avionu gase pre sletanja Foto: Profimedia

Lakše uočavanje opasnosti izvan aviona

Prigušena rasveta ne koristi samo putnicima. I članovi kabinskog osoblja lakše posmatraju šta se događa izvan aviona. Ako se tokom poletanja ili sletanja pojavi dim, požar, prepreka na pisti ili bilo kakva druga neuobičajena situacija, slabije osvetljenje u kabini smanjuje odsjaj na prozorima i omogućava bolju vidljivost ka spolja. To pomaže posadi da brže proceni situaciju i donese odgovarajuće odluke u slučaju vanrednog događaja.

Nije jedina sigurnosna mera

Prigušivanje svetala samo je deo standardnih sigurnosnih procedura koje se sprovode pre svakog poletanja i sletanja. Putnici su tada dužni da otvore roletne na prozorima kako bi i oni i posada mogli da vide šta se događa izvan aviona. Kabinsko osoblje proverava da li su prolazi i izlazi za hitne slučajeve potpuno slobodni, dok pojedine avio-kompanije traže da se isključe prenosivi računari ili drugi veći elektronski uređaji koji bi mogli predstavljati prepreku tokom evakuacije. Sve ove procedure imaju isti cilj - omogućiti što brže napuštanje aviona ako to postane potrebno.

Zašto su svetla ponekad jača?

Zanimljivo je da se tokom dnevnih letova događa upravo suprotno. Ako avion sleće po jakom dnevnom svetlu, kabinska rasveta može biti pojačana. Razlog je identičan - oči se prilagođavaju uslovima koji vladaju izvan aviona. Tako se izbegava nagli prelaz iz tamnijeg prostora u izrazito jaku dnevnu svetlost, što takođe može usporiti reakciju putnika tokom moguće evakuacije.

Zašto se svetla u avionu gase pre sletanja Foto: Profimedia

Pravilo koje može spasiti živote

Prema međunarodnim standardima civilnog vazduhoplovstva, putnički avion mora biti moguće potpuno evakuisati u roku od 90 sekundi, čak i ako deo izlaza nije dostupan. Zbog toga nijedna sigurnosna procedura nije slučajna. Prigušivanje rasvete, podizanje roletni na prozorima, sigurnosne demonstracije i provera kabine deo su pažljivo osmišljenog sistema koji je razvijan decenijama na osnovu stvarnih iskustava i analiza avio-nesreća.

Sledeći put kada primetite da se svetla u avionu prigušuju neposredno pre poletanja ili sletanja, znajte da se ne radi o stvaranju ugodnije atmosfere. Reč je o jednostavnoj, ali izuzetno važnoj sigurnosnoj meri koja može pomoći putnicima i posadi da u presudnim trenucima reaguju brže, sigurnije i efikasnije. Upravo takvi detalji čine vazdušni saobraćaj jednim od najsigurnijih oblika prevoza na svetu.

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