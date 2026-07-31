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Sa dolaskom letnjih žega i temperatura koje skaču iznad 35 stepeni, stručnjaci poručuju da promena samo nekoliko svakodnevnih koraka može spasiti vaše bilje od sušenja i sačuvati bujnost vašeg dvorišta.

Učestali toplotni talasi koji pogađaju Evropu donose veliku sušu i jake sunčeve zrake, što stvara ogromne poteškoće vegetaciji. Uobičajeno letnje održavanje više nije dovoljno, ali rešenje nije u nekontrolisanom natapanju zemljišta. Često prekomerno i nepravilno zalivanje napravi znatno veću štetu nego sama vrućina. Da bi bašta ostala bujna i tokom tropskih dana, dovoljno je primeniti nekoliko jednostavnih, ali ključnih saveta koji ne zahtevaju velika ulaganja.

Kako negovati baštu tokom tropskih vrućina Foto: Simon Bourne / Alamy / Profimedia

Pravilno vreme za zalivanje

Zalivanje bašte u sred dana, dok sunce najjače peče, jedna je od najvećih grešaka. Voda u tom periodu brzo ispari, pa stručnjaci savetuju natapanje u ranim jutarnjim satima ili uveče, čime se tečnosti omogućava da prodre duboko do korena. Za biljke je uvek bolji izbor ređe, ali temeljno zalivanje, nego svakodnevno prskanje samo površinskog sloja. Pored vode, mnogim biljkama je tokom ekstremnih vrućina neophodna i zaštita od jakih zraka. Saksijske vrste, mladi zasadi i tek posađeno grmlje posebno su osetljivi, pa ih je poželjno premestiti u zaklon ili ih prekriti mrežama za senčenje i suncobranima.

Održavanje travnjaka

Savršeno pokošena trava tokom leta lakše se isušuje. Stručnjaci preporučuju da se sečiva kosačice podignu na viši nivo, jer duža vlat bolje štiti koren i zadržava vlagu. U slučaju da travnjak dobije žućkastu nijansu usled suše, nema razloga za brigu - reč je o odbrambenoj reakciji i on će ponovo ozeleneti sa prvom kišom. Izuzetno koristan postupak u baštovanstvu jeste i postavljanje malča. Pokrivanje tla oko biljaka slojem komposta ili usitnjene kore drveta čuva vlagu, štiti koren od ekstremnih temperatura i sprečava izbijanje korova, čime se smanjuje potreba za čestim zalivanjem.

Kako negovati travnjak tokom tropskih vrućina Foto: Shutterstock

Prihrana, sečenje uvelih cvetova i borba protiv štetočina

Dodavanje đubriva dok traje toplotni talas može sagoreti i dodatno opteretiti koren. Zbog toga se prihrana odlaže za hladnije dane ili se primenjuje tek nakon što se zemlja obilno natopi vodom. Sa druge strane, uklanjanje uvelih cvetova sa vrsta poput ruža, božura ili dalija izuzetno je korisno. Biljka tako ne troši snagu na formiranje semena, već energiju usmerava na stvaranje novih pupoljaka, čime se produžava njeno cvetanje i čuva uredan izgled.

Tropske vrućine pogoduju i brzom razmnožavanju štetočina poput lisnih vaši i grinja. Redovnim pregledom listova problem se uočava na vreme, a korisni insekti poput bubamara mogu poslužiti kao prirodna zaštita bez upotrebe hemikalija. Uz to, tokom leta ne treba zaboraviti ni na održavanje baštenskog nameštaja i roštilja, kako bi oprema ostala očuvana.

Pravovremena i umerena nega tokom ekstremnih vrućina presudna je da bi svako dvorište ostalo zeleno, zdravo i otporno na sušu.

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