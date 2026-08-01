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Na TikTok-u se posebno izdvojio video u kojem se devojka igra sa delfinom, dok on kruži oko nje i deluje veoma radoznalo. Reč je o Oliveru, delfinu koji je postao popularan po tome što voli da prilazi ljudima, a kojeg je nedavno Igor Goić, iskusni podvodni snimatelj, uspeo da snimi izbliza.

Video je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda, ali i potpuno podelio komentare. Dok jedni smatraju da je reč o prelepom i nesvakidašnjem susretu, drugi upozoravaju da ovakvo ponašanje može da bude opasno i za čoveka i za samu životinju.

Mnogi korisnici društvenih mreža ističu da bi delfin jednostavno otplivao da mu ljudsko prisustvo smeta, dok drugi podsećaju da je Oliver ipak divlja životinja čije ponašanje ne može da se predvidi.

Zašto stručnjaci savetuju da se delfini ne dodiruju?

Iako delfini važe za izuzetno inteligentne i društvene životinje, stručnjaci širom sveta godinama upozoravaju da susreti sa njima treba da ostanu na bezbednoj udaljenosti.

Pre svega, ljudi mogu da prenesu delfinima različite bakterije i viruse na koje oni nisu otporni. Čak i kada čovek nema nikakve simptome bolesti, određeni mikroorganizmi mogu da budu ozbiljan rizik za morske sisare, posebno ako je životinja već iscrpljena, pod stresom ili povređena.

S druge strane, ni ljudi nisu potpuno bezbedni. Delfini, uprkos svom prijateljskom izgledu, mogu snažno da udare repom ili telom, da ugrizu ili slučajno da povrede osobu ukoliko se osete ugroženo ili iznenada promene ponašanje. Kao i druge divlje životinje, mogu da prenose određene bakterije i druge uzročnike bolesti.

Ako je zaista povređen, mir mu je najpotrebniji

Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je Oliver ostao sam zato što je povređen i da je njegovo jato nastavilo dalje. Iako te informacije nisu zvanično potvrđene, ukoliko je delfin zaista iscrpljen ili ima zdravstveni problem, dodatno približavanje ljudi može da mu izazove još veći stres.

Zbog toga organizacije koje se bave zaštitom morskih sisara uglavnom savetuju da se divlji delfini ne hrane, ne dodiruju, ne jure i da im se ne preprečuje put. Najbolje što možemo da uradimo jeste da ih posmatramo sa pristojne udaljenosti i pustimo ih da sami odluče kuda će nastaviti.

Koliko god susret sa delfinom bio uzbudljiv i predstavljao prizor koji se pamti ceo život, upravo je poštovanje njihove slobode najbolji način da ih zaštitimo.

VIDEO: Delfini u zalivu Pensakola