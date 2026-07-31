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Putovanje avionom za pojedince predstavlja pravo zadovoljstvo, dok je drugima to stres i povod za nepotrebnu paniku. Međutim, oni koji su godinama radili u oblacima tačno znaju kako let učiniti jednostavnijim. Oslanjajući se na svoje bogato iskustvo, jedna bivša stjuardesa odlučila je da otkrije svoja lična pravila kojih se drži kada je u ulozi putnice, a jedno od njih kosi se s onim što većina nas redovno radi.

Umesto uobičajenih saveta o pakovanju prtljaga i odabiru sedišta, Kristina Grabež, bivša stjuardesa iz Srbije, iskoristila je TikTok kako bi svojim pratiocima ukazala na navike koje njoj nikada ne bi pale na pamet. Iako mnogi putnici veruju da određeni rituali olakšavaju putovanje, iskustvo ove bivše stjuardese pokazuje potpuno suprotnu sliku.

Ne dolazi satima ranije na aerodrom

Iako mnogi imaju običaj da na let dođu i po nekoliko sati ranije, za Kristinu je to čist gubitak vremena.

- Nikada me nećete videti da dolazim tri-četiri sata ranije na aerodrom. Sve preko dva sata je objektivno previše. Čak i ako idem negde s grupom i kažu sastanak grupe je tri sata ranije na aerodromu u Beogradu - ja kažem: 'Uz dužno poštovanje - vidimo se na gejtu' - navela je ona u obraćanju na TikToku.

U avion nikad ne ulazi bez svojih grickalica

Čak ni kada su u pitanju kratki letovi, Kristina se ne oslanja na obroke iz aviona.

- Uvek računajte na nepredviđena kašnjenja bilo pre ukrcavanja ili u avionu, ali čak i ako avion poleti na vreme - računajući vreme koje vam je trebalo da stignete, da se ukrcate, da prođete sve kontrole na aerodromu i da se pripremi servis i stigne do vas - vrlo lako može proći četiri, pet sati pre nego vam neko da bilo šta da jedete - pojasnila je.

Ne šeta bosa po avionu

Treća, vrlo važna stavka na njenoj listi tiče se higijene i komfora: ovu bivšu stjuardesu nikada u avionu nećete videti da šeta bosa.

Ne pritiska dugme za poziv posade (osim u hitnim slučajevima)

Kao neko ko odlično poznaje taj posao, Kristina poštuje rad svojih koleginica i nikada ne pritiska "call button" za sitnice, odnosno za bilo šta što nije hitna situacija. Kako je napomenula, stjuardese se stalno kreću kroz kabinu, pa je dovoljno da im se samo mahne i tako ih zaustavite.

Ne obavlja "skincare" rutinu tokom leta

Iako je postao ogroman trend da se devojke mackaju tokom putovanja, za Kristinu to nije ni vreme ni mesto.

- Nikad me nećete videti da negujem kožu u avionu. Eventualno ako je baš dug let, možda nešto skinem micelarnom vodom - navela je kao poslednju stvar na svojoj listi.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Stjuardesa