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Dok mnogi troše polovinu plate na kiriju, Britanka Amber Pave (31) plaća za stanovanje samo 190 funti (oko 220) evra mesečno. Živi u srcu slikovitog Lake Districta, jednog od najlepših područja Engleske. Zahvaljujući neobičnom načinu života, uštedi i oko 6.000 funti (7.000 evra) godišnje.

Amber je pronašla način kako da spoji jeftin život i avanturu. Dovoljno je bilo da prihvati posao u ugostiteljstvu koji uključuje i smeštaj. Svakog meseca plaća kiriju, gas, struju i Wi-Fi. O ostalom ne mora da brine.

„Da sam ovde iznajmila klasičan stan, koštalo bi me ogromno. Procjenjujem da ovako uštedim oko 6.000 funti godišnje,“ kaže Amber.

1/5 Vidi galeriju Britanka živi na selu Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Njen trenutni dom je udobna dvosobna kućica koju deli sa kuvarom. Najbliža prodavnica je deset minuta hoda, a selo ima i pab i hotel. Luksuz poput privatnog wellnessa nema, ali zato ima besplatan pogled na planine i jezera.

Amber je već živela na više mesta u Lake Districtu, a slično iskustvo stekla je i radeći na farmama u Australiji. Poslove sa obezbeđenim smeštajem moguće je, prema njenim rečima, naći u ugostiteljstvu, nezi ili kao dadilja.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Najbolje je to što mogu da menjam mesta bez stalnog traženja stana. A često su to lokacije u prirodi, što mi savršeno odgovara,“ objašnjava Amber.

I život za malo novca ima svoje mane. Duge smene i cimeri koje ne bira sama ponekad testiraju njeno strpljenje. „Neki ljudi mogu biti neuredni ili pomalo čudni, ali ja sam za sada imala sreće,“ dodaje zadovoljno.