Otišla sam da živim na selo i uštedela 7.000 evra godišnje! Sa 30 godina spakovala kofere i sada uživa u ovom raju
Dok mnogi troše polovinu plate na kiriju, Britanka Amber Pave (31) plaća za stanovanje samo 190 funti (oko 220) evra mesečno. Živi u srcu slikovitog Lake Districta, jednog od najlepših područja Engleske. Zahvaljujući neobičnom načinu života, uštedi i oko 6.000 funti (7.000 evra) godišnje.
Amber je pronašla način kako da spoji jeftin život i avanturu. Dovoljno je bilo da prihvati posao u ugostiteljstvu koji uključuje i smeštaj. Svakog meseca plaća kiriju, gas, struju i Wi-Fi. O ostalom ne mora da brine.
„Da sam ovde iznajmila klasičan stan, koštalo bi me ogromno. Procjenjujem da ovako uštedim oko 6.000 funti godišnje,“ kaže Amber.
Njen trenutni dom je udobna dvosobna kućica koju deli sa kuvarom. Najbliža prodavnica je deset minuta hoda, a selo ima i pab i hotel. Luksuz poput privatnog wellnessa nema, ali zato ima besplatan pogled na planine i jezera.
Amber je već živela na više mesta u Lake Districtu, a slično iskustvo stekla je i radeći na farmama u Australiji. Poslove sa obezbeđenim smeštajem moguće je, prema njenim rečima, naći u ugostiteljstvu, nezi ili kao dadilja.
„Najbolje je to što mogu da menjam mesta bez stalnog traženja stana. A često su to lokacije u prirodi, što mi savršeno odgovara,“ objašnjava Amber.
I život za malo novca ima svoje mane. Duge smene i cimeri koje ne bira sama ponekad testiraju njeno strpljenje. „Neki ljudi mogu biti neuredni ili pomalo čudni, ali ja sam za sada imala sreće,“ dodaje zadovoljno.