Slušaj vest

Visoke temperature koje su zahvatile Srbiju ponovo su pokrenule upozorenja veterinara da vlasnici kućnih ljubimaca obrate dodatnu pažnju na njihovu zaštitu od vrućine. Dok se često govori o opasnostima koje vreli dani predstavljaju za pse, stručnjaci podsećaju da ni mačke nisu pošteđene rizika.

Za razliku od pasa, koje vlasnici uglavnom ne izvode u šetnju tokom najtoplijeg dela dana, mačke često same izlaze napolje. Međutim, veterinari savetuju da, kada god je to moguće, tokom ekstremnih vrućina ostanu u zatvorenom i rashlađenom prostoru.

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Najvažnije je da ljubimci u svakom trenutku imaju pristup svežoj vodi, kao i mestu u hladu gde mogu da se sklone od sunca. Vlasnicima mačaka preporučuje se i da obezbede dovoljan broj posipa, kako životinje ne bi morale da izlaze napolje ukoliko to ne žele. Dodatno rashlađenje može da pruži posebna rashladna prostirka, na kojoj mačke mogu da leže kada im postane previše toplo.

Slične mere preporučuju se i za druge male kućne ljubimce. Zečevima, na primer, može pomoći zamrznuta flaša sa vodom umotana u peškir, koja će postepeno hladiti njihov prostor bez opasnosti od direktnog kontakta sa ledom.

Posebnu pažnju zahtevaju mačke svetle ili bele dlake. Njihove uši i nos znatno su osetljiviji na sunčeve zrake, pa lakše mogu da zadobiju opekotine, koje kasnije mogu dovesti i do ozbiljnijih promena na koži. Zbog toga veterinari preporučuju zaštitne kreme namenjene isključivo kućnim ljubimcima, sa zaštitnim faktorom od najmanje SPF 30. Kreme za ljude nisu odgovarajući izbor jer često sadrže mirise i druge sastojke koji mogu biti štetni za mačke.

Foto: Pawich Sattalerd / Alamy / Profimedia

Prilikom nanošenja zaštitne kreme savetuje se postepen pristup. Mačku je najbolje najpre naviknuti na bočicu i sam postupak, uz nagrađivanje poslasticama. Krema se zatim u tankom sloju nanosi na spoljašnji deo ušiju i gornji deo nosa, vodeći računa da ne dospe u unutrašnjost uha. Nakon toga ljubimca treba zaokupiti igrom, maženjem ili poslasticom kako ne bi odmah uklonio kremu lizanjem.

Stručnjaci ipak naglašavaju da nijedna zaštitna krema ne može da zameni osnovne mere zaštite. Tokom vrelih dana mačkama je najvažnije obezbediti dovoljno hlada, sveže vode i mogućnost da najveće vrućine provedu u rashlađenom prostoru.

Bonus video: