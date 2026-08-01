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Kadrovi iz arhivskog filma “Dobrodošli u Budvu“, koji je 1963. godine producirao “Lovćen film“, objavljeni su na zvaničnim nalozima Radio-televizije Crne Gore.

Pored jugonostalgije koja je i dalje prisutna na društvenim mrežama, posebnu pažnju kod ovakvih starih snimaka često privlači izgled ljudi sa ovih prostora sredinom prošlog veka.

Foto: Flo Smith / Alamy / Profimedia

“Nema istetoviranih“, “Svi su simpatični i normalne težine”, “To je bilo vreme kada se živelo zdravije”, “Zdravo i lepo vreme“, “Nema burgera, pica... svi su ravni kao daske“, “Nema silikona ni viška kilograma“, samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Zbog svega, nameće se pitanje kako to da su građani bivše Jugoslavije nekada bili vitkiji i izgledali znatno zdravije.

Odgovor se najverovatnije krije u drugačijem načinu života i prehrambenim navikama. Ljudi se danas kreću znatno manje nego nekada, dok je hrane više nego ikad. Pekare, restorani i poslastičarnice nalaze se gotovo na svakom koraku, a unos šećera i proizvoda od brašna značajno je povećan. Tome treba dodati i gazirana i alkoholna pića, koja su danas dostupnija nego ikada ranije.

Ovaj snimak podsetio je na fotografiju koja je svojevremeno kružila internetom, a prikazivala je letovanje u Hrvatskoj, tokom osamdesetih godina prošlog veka.

Foto: Yuriy Kuydin / Sputnik / Profimedia

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Objavljena je na Fejsbuk stranici “Nostalgija“ i otkriva vreme u kojem su ljudi na odmoru, prema mišljenju mnogih, bili opušteniji, bezbrižniji i bez potrebe za dokazivanjem.

Na plaži nema ležaljki, a mnogi nemaju čak ni peškire. Pošto nije bilo interneta, ljudi su razgovarali, družili se i provodili vreme zajedno. Mnogi su primetili i da su nekadašnje plaže bile jednostavnije i pristupačnije svima, bez pretvaranja letovanja u još jedan način zarade. Ležaljke i suncobrani nisu bili neophodni, a sama pomisao da se mesto uz more dodatno naplaćuje mnogima je i danas nezamisliva.

“Izađeš iz mora, i onako mokar legneš u pesak. I gle čuda, preživiš“, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: “Nigde ležaljke, nigde suncobrana, i ja sam tako letovao i bilo je super“.

U komentarima su se nizala sećanja na neka druga vremena: „Nema peškira, nema ležaljki, nema zaštitnog faktora 50, nema suncobrana. Četvoro sedi na jednom dušeku, nije im tesno, pričaju, smeju se, druže se, okrenuti su jedni drugima, zadovoljni i zahvalni. To su neka prošla, humanija i bogatija vremena, koja danas deluju gotovo nestvarno, kao razglednica“, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Plaža bez ležaljki i suncobrana - more, sunce i zadovoljstvo bili su jedino što je bilo važno.“

Foto: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia

Mnogi su istakli da i danas osećaju nostalgiju za tim periodom. „Bilo nam je lepo. Nikada se više nije vratio taj opušten i normalan život. Nismo imali mnogo, ali smo bili zadovoljni“, napisao je jedan korisnik. Drugi je poručio: „Bilo je mesta za sve, a ne samo za one sa dubokim džepom. Nije bilo ležaljki ni suncobrana.“

(Kurir.rs/ Dnevno.hr)

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