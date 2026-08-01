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Lubenica je jedan od simbola leta, osveženje koje mnogi jedva čekaju tokom toplih dana. Ipak, kao i svako drugo voće, može da se pokvari, a problem je što se neke promene ne primete odmah na prvi pogled.

Ako vam lubenica već nekoliko dana stoji u kuhinji ili frižideru, pre nego što je isečete i poslužite, obratite pažnju na nekoliko znakova koji mogu pokazati da više nije bezbedna za jelo.

Pojava pene može biti znak da je počela fermentacija

Jedan od najočiglednijih pokazatelja da lubenica više nije sveža jeste pojava pene na kori ili unutar samog ploda nakon sečenja.

lubenica Foto: RINA

Ova promena može ukazivati na to da je u lubenici počeo proces fermentacije, zbog čega voće više nije za konzumaciju. Ako primetite penu, najbolje je da je bacite, čak i ako na prvi pogled izgleda jestivo.

Meka kora i čudan miris otkrivaju da nešto nije u redu

Sveža lubenica trebalo bi da ima čvrstu koru bez većih oštećenja. Pukotine, udubljenja, tamne fleke ili mekani delovi mogu biti znak da je plod prezreo ili da je unutrašnjost počela da propada.

Posebnu pažnju obratite na miris. Zrela lubenica ima blag i prijatan miris, dok kiseo, neprijatan ili fermentisan miris jasno ukazuje da je došlo do kvarenja.

Promena teksture takođe može biti upozorenje. Sočno i hrskavo meso lubenice vremenom može postati kašasto, gumeno, suvo ili brašnasto. Iako to ne mora uvek značiti da je voće opasno, sigurno je izgubilo svežinu i kvalitet.

Foto: Viktoryia Yakubouskaya / Alamy / Profimedia

Još jedan znak za uzbunu jeste promena boje. Lubenica bi trebalo da ima ujednačenu unutrašnjost, a tamne ili smeđe mrlje, posebno ako ih prati neprijatan miris ili buđ, razlog su da je ne konzumirate.

Kako bi lubenica što duže ostala sveža, čuvajte je na hladnom mestu i ne ostavljajte je predugo nakon sečenja. Ako primetite bilo koji od ovih znakova kvarenja, najbezbednije je da je bacite i izbegnete moguće zdravstvene probleme.

(Kurir.rs/ Ona)

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