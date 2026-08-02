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Dnevni horoskop za 2. avgust. Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake. Kome će se zvezde nasmešiti?

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan vam može doneti uspeh u javnim nastupima i u pregovorima s poslovnim saradnicima. Očekuje vas uspešna saradnja. Nesuglasice oko raspolaganja novcem mogu obeležiti vaš odnos s partnerom tokom ovog dana. Reuma.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj period može vam doneti veliki preokret u razvoju poslovanja i dosta nestabilan priliv novca. Odlaganje planiranog posla. Partner vam je uputio kritiku, i to vas nije ostavilo ravnodušnim. Situacija rezultira razmiricama. Glavobolja.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt donosi talas pozitivne energije. Poslovne obaveze obavljate s radnim elanom, a to će se videti i po rezultatima. Osećate sve veću privlačnost prema osobi koju ste nedavno upoznali. Romantičan susret. Nesanica.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Značajan period za uspostavljanje poslovnih kontakata. Nezaposleni će uspeti da pronađu dobar honorarni posao. Odnos s partnerom danas bi trebalo da obeleže konstruktivni dogovori i uspešno ostvarenje zajedničkog cilja. Zubobolja.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt budi u vama inspiraciju i donosi vam nove vizije u pogledu pravca vašeg poslovanja. Ovaj dan donosi vam brojne prilike za flert i udvaranje. Neodoljiva fizička privlačnost. Više se odmarajte.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan doneće vam uspešnu prezentaciju ili javni govor na sastanku s nadređenima i saradnicima. Rad na novom projektu. Obnavljanje veze s bivšom ljubavlju ispunjava vas posebnom toplinom i osećajem bliskosti. Probavne smetnje.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Neko od vaših kolega gradi rivalski odnos s vama i širi spletke. Upravo u ovom periodu do vas mogu doći neistinite priče o vama. Pred vama je romantično veče s partnerom. Vaš odnos je pun ljubavi i podrške. Bolovi u leđima.

ŠKORPIJA

Ako planirate samostalan biznis, to bi trebalo da uradite u ovom periodu. Na tom putu čeka vas finansijski uspeh. Nalazite se u dilemi da li da nastavite vezu koja je nedefinisana. Otvoreno porazgovarajte s partnerom. Prehlada.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planetarni aspekti u vašem polju novca doprinose pravom trenutku da krenete u ostvarenje finansijskih ciljeva. Nepoverenje između vas i partnera izbija s vremena na vreme. Ovaj dan donosi epizodu ljubomore. Odlično se osećate.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pruža vam se jedinstvena prilika da ostvarite dugoročni cilj. Prelazak na višu radnu poziciju s daleko većom odgovornošću. Osoba koju ste nedavno upoznali ne izbija vam iz misli. Ubrzo sledi romantičan susret. Reumatske tegobe.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pravite rekapitulaciju rezultata i osmišljavate plan za ostvarenje velikog poslovnog cilja. Sada polažete temelje za budućnost. Osoba s kojom se viđate ne uklapa se sasvim u vaša očekivanja. Imate osećaj da igra neku igru. Nervoza.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Početak nove saradnje ili rad na poslu kakav do sada niste radili postavljaju vas pred poseban izazov. Uprkos tome, slede dobri rezultati. Slobodne Ribe nalaze se u situaciji da održavaju vezu na daljinu. Poznanstvo preko društvenih mreža. Prehlada.