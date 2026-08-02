Horoskop Tamare Globe za avgust: Stižu sudbinske promene, a sitne greške će imati velike posledice
Horoskop za avgust 2026. donosi snažne poruke za sve horoskopske znakove, a poznati ruski astrolog Tamara Globa upozorava da je pred nama mesec u kom će se sudbine menjati kroz odluke, strpljenje i ličnu odgovornost.
Prema njenim prognozama, avgust neće biti period lakih rešenja, već vreme kada će mnogi morati da zastanu, razmisle i naprave ključne poteze koji će odrediti ostatak godine. Svaki znak biće suočen sa izazovima u različitim životnim oblastima – od finansija i posla do ljubavi i zdravlja, ali i sa prilikama koje mogu doneti značajan napredak.
Tamara Globa ističe da će horoskopski znaci u ovom periodu posebno morati da obrate pažnju na detalje, jer će sitne greške imati velike posledice. Dokumenta, novac, odnosi i svakodnevne navike biće na testu, a samo oni koji pokažu disciplinu i smirenost uspeće da iz avgusta izađu kao pobednici.
U njenom horoskopu za avgust 2026. jasno se naglašava potreba za oprezom, ali i za hrabrošću da se preseku stvari koje više ne funkcionišu.
U nastavku pročitajte šta tačno očekuje svaki znak i na šta treba da obratite posebnu pažnju tokom ovog intenzivnog meseca.
Horoskop za avgust 2026 – Tamara Globa
Ovan
Avgust od vas traži maksimalnu koncentraciju i disciplinu. Na poslu nema mesta za greške, a finansijske odluke donosite tek nakon detaljne provere. Zdravlje će zavisiti od vaših navika, zato uvedite red u svakodnevicu. U ljubavi – manje reči, više konkretnih dela. Partner očekuje vašu podršku kroz akciju, dok slobodni Ovnovi treba da prestanu da traže mane tamo gde ih nema.
Bik
Vreme je da modernizujete način rada i otvorite se za nove ideje. Poslovno ćete napredovati ako naučite da slušate druge. Obratite pažnju na zdravlje, posebno na vid. U ljubavi je ključno da jasno kažete šta želite – partner ne može da čita misli. Slobodni Bikovi neka ne traže ljubav samo na jednom mestu.
Blizanci
Avgust donosi preispitivanje planova i ciljeva. Moraćete da reorganizujete svoje prioritete i štedite energiju. Obratite pažnju na zdravlje i izbegavajte preopterećenje. U ljubavi – više pažnje i prisutnosti. Partneru je potrebna vaša emotivna uključenost, a ne samo formalna komunikacija.
Rak
Pred vama je mesec novih kontakata i prilika za zaradu. Važno je da širite mrežu poznanstava i razmišljate dugoročno. Putovanja planirajte pažljivo. U ljubavi pokušajte da se približite partneru kroz zajedničke aktivnosti. Slobodni Rakovi ljubav mogu pronaći van svakodnevnog okruženja.
Lav
Završavanje započetih poslova je prioritet. Sve što odlažete može vam se obiti o glavu. Finansije zahtevaju oprez, posebno kada su u pitanju krediti. U ljubavi partner traži konkretne promene, ne obećanja. Slobodni Lavovi neka obrate pažnju na ljude koji su im već blizu.
Devica
Potrebno je da uvedete red u svakodnevne navike i zdravlje stavite na prvo mesto. Poslovni uspeh dolazi uz dobru pripremu i jasnu strategiju. Naučite da podelite obaveze. U ljubavi - otvoreno pričajte o novcu i planovima. Zajedničko vreme biće ključ za stabilnost odnosa.
Vaga
Finansije i obaveze dolaze u prvi plan. Sredite dugove i izbegavajte neformalne dogovore. Posao zahteva diplomatičnost. U ljubavi - moraćete da saslušate partnera bez odbrane i ega. Slobodne Vage neka budu oprezne sa obećanjima koja deluju predobro da bi bila istinita.
Škorpija
Avgust traži maksimalnu pažnju kada je reč o novcu i sigurnosti. Kontrolišite troškove i ne ulazite u rizične kupovine. U ljubavi - manje kontrole, više poverenja. Partneru je potrebna podrška, ne ispitivanje. Slobodni neka se fokusiraju na realne ljude, ne ideale.
Strelac
Fokus je na reputaciji i profesionalnom imidžu. Izbegavajte rizične finansijske poteze i držite se proverenih puteva. U ljubavi – kompromis je ključ. Naučite da popustite u sitnicama. Slobodni Strelčevi neka ne jure status, već iskren odnos.
Jarac
Vreme je za "čišćenje" - i u domu i u mislima. Analizirajte šta vam više ne koristi i rešite se toga. Obratite pažnju na zdravlje i bezbednost. U ljubavi male pažnje prave veliku razliku. Partner će ceniti vašu brigu više nego velike gestove.
Vodolija
Sredite dokumenta i obratite pažnju na pravne obaveze. Posao traži fokus i strpljenje. Velike troškove odložite. U ljubavnim odnosima znajte da se važne odluke ne mogu više odlagati. Slobodni neka ne odustaju od susreta zbog sitnih sumnji.
Ribe
Praktične stvari dolaze u prvi plan - popravke, obaveze i organizacija. Na poslu izbegavajte konflikte i držite se profesionalnog tona. Kad je reč o ljubavi, ne zaboravite da je iskrenost jedini put ka miru. Ne manipulišite emocijama, već otvoreno recite šta osećate.
(Kurir.rs/ Žena)
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