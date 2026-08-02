Slušaj vest

Horoskop za avgust 2026. donosi snažne poruke za sve horoskopske znakove, a poznati ruski astrolog Tamara Globa upozorava da je pred nama mesec u kom će se sudbine menjati kroz odluke, strpljenje i ličnu odgovornost.

Prema njenim prognozama, avgust neće biti period lakih rešenja, već vreme kada će mnogi morati da zastanu, razmisle i naprave ključne poteze koji će odrediti ostatak godine. Svaki znak biće suočen sa izazovima u različitim životnim oblastima – od finansija i posla do ljubavi i zdravlja, ali i sa prilikama koje mogu doneti značajan napredak.

Tamara Globa Foto: printscreen/youtube/ Tamara Globa's Center

Tamara Globa ističe da će horoskopski znaci u ovom periodu posebno morati da obrate pažnju na detalje, jer će sitne greške imati velike posledice. Dokumenta, novac, odnosi i svakodnevne navike biće na testu, a samo oni koji pokažu disciplinu i smirenost uspeće da iz avgusta izađu kao pobednici.

U njenom horoskopu za avgust 2026. jasno se naglašava potreba za oprezom, ali i za hrabrošću da se preseku stvari koje više ne funkcionišu.

U nastavku pročitajte šta tačno očekuje svaki znak i na šta treba da obratite posebnu pažnju tokom ovog intenzivnog meseca.

Horoskop za avgust 2026 – Tamara Globa

Ovan

Avgust od vas traži maksimalnu koncentraciju i disciplinu. Na poslu nema mesta za greške, a finansijske odluke donosite tek nakon detaljne provere. Zdravlje će zavisiti od vaših navika, zato uvedite red u svakodnevicu. U ljubavi – manje reči, više konkretnih dela. Partner očekuje vašu podršku kroz akciju, dok slobodni Ovnovi treba da prestanu da traže mane tamo gde ih nema.

Ovan Foto: Shutter

Bik

Vreme je da modernizujete način rada i otvorite se za nove ideje. Poslovno ćete napredovati ako naučite da slušate druge. Obratite pažnju na zdravlje, posebno na vid. U ljubavi je ključno da jasno kažete šta želite – partner ne može da čita misli. Slobodni Bikovi neka ne traže ljubav samo na jednom mestu.

Bik Foto: Shutter

Blizanci

Avgust donosi preispitivanje planova i ciljeva. Moraćete da reorganizujete svoje prioritete i štedite energiju. Obratite pažnju na zdravlje i izbegavajte preopterećenje. U ljubavi – više pažnje i prisutnosti. Partneru je potrebna vaša emotivna uključenost, a ne samo formalna komunikacija.

Blizanci Foto: Shutter

Rak

Pred vama je mesec novih kontakata i prilika za zaradu. Važno je da širite mrežu poznanstava i razmišljate dugoročno. Putovanja planirajte pažljivo. U ljubavi pokušajte da se približite partneru kroz zajedničke aktivnosti. Slobodni Rakovi ljubav mogu pronaći van svakodnevnog okruženja.

Rak Foto: Shutter

Lav

Završavanje započetih poslova je prioritet. Sve što odlažete može vam se obiti o glavu. Finansije zahtevaju oprez, posebno kada su u pitanju krediti. U ljubavi partner traži konkretne promene, ne obećanja. Slobodni Lavovi neka obrate pažnju na ljude koji su im već blizu.

Lav Foto: Shutter

Devica

Potrebno je da uvedete red u svakodnevne navike i zdravlje stavite na prvo mesto. Poslovni uspeh dolazi uz dobru pripremu i jasnu strategiju. Naučite da podelite obaveze. U ljubavi - otvoreno pričajte o novcu i planovima. Zajedničko vreme biće ključ za stabilnost odnosa.

Lav Foto: Shutter

Vaga

Finansije i obaveze dolaze u prvi plan. Sredite dugove i izbegavajte neformalne dogovore. Posao zahteva diplomatičnost. U ljubavi - moraćete da saslušate partnera bez odbrane i ega. Slobodne Vage neka budu oprezne sa obećanjima koja deluju predobro da bi bila istinita.

Vaga Foto: Shutter

Škorpija

Avgust traži maksimalnu pažnju kada je reč o novcu i sigurnosti. Kontrolišite troškove i ne ulazite u rizične kupovine. U ljubavi - manje kontrole, više poverenja. Partneru je potrebna podrška, ne ispitivanje. Slobodni neka se fokusiraju na realne ljude, ne ideale.

Škorpija Foto: Shutter

Strelac

Fokus je na reputaciji i profesionalnom imidžu. Izbegavajte rizične finansijske poteze i držite se proverenih puteva. U ljubavi – kompromis je ključ. Naučite da popustite u sitnicama. Slobodni Strelčevi neka ne jure status, već iskren odnos.

Strelac Foto: Shutter

Jarac

Vreme je za "čišćenje" - i u domu i u mislima. Analizirajte šta vam više ne koristi i rešite se toga. Obratite pažnju na zdravlje i bezbednost. U ljubavi male pažnje prave veliku razliku. Partner će ceniti vašu brigu više nego velike gestove.

Jarac Foto: Shutter

Vodolija

Sredite dokumenta i obratite pažnju na pravne obaveze. Posao traži fokus i strpljenje. Velike troškove odložite. U ljubavnim odnosima znajte da se važne odluke ne mogu više odlagati. Slobodni neka ne odustaju od susreta zbog sitnih sumnji.

Vodolija Foto: Shutter

Ribe

Praktične stvari dolaze u prvi plan - popravke, obaveze i organizacija. Na poslu izbegavajte konflikte i držite se profesionalnog tona. Kad je reč o ljubavi, ne zaboravite da je iskrenost jedini put ka miru. Ne manipulišite emocijama, već otvoreno recite šta osećate.

Ribe Foto: Shutter

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: