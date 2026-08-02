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Od Ilindana do Uspenja Presvete Bogorodice, vernici će tokom ovog meseca proslaviti neke od najpoštovanijih svetitelja, a posebnu pažnju obratiće na to da slavska trpeza bude pripremljena u skladu sa crkvenim pravilima.

Avgust je mesec u kojem pravoslavni vernici proslavljaju veliki broj značajnih praznika, među kojima se nalaze i neke od najpoštovanijih krsnih slava u srpskom narodu. Posebno mesto zauzimaju Sveti prorok Ilija, Sveta Marija Magdalena, Sveti velikomučenik Pantelejmon, Preobraženje Gospodnje i Uspenje Presvete Bogorodice, poznato kao Velika Gospojina.

Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Prilikom pripreme slavske trpeze vernici posebnu pažnju obraćaju na to da li krsna slava pada u vreme posta. Avgust je po tome poseban jer se u njegovoj drugoj polovini nalazi Gospojinski post, jedan od četiri velika višednevna posta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji traje od 14. do 27. avgusta, zaključno sa praznikom Uspenja Presvete Bogorodice.

2. avgust - Sveti prorok Ilija (Ilindan)

Jedna od najrasprostranjenijih avgustovskih krsnih slava jeste Sveti prorok Ilija, u narodu poznat kao Ilindan. Ovaj veliki starozavetni prorok poštuje se kao revnosni čuvar vere u jedinog Boga, a u narodnom predanju posebno se vezuje za zaštitu od nepogoda.

Ilindan 2026. godine pada u nedelju, pa je slavska trpeva za sve koji slave mrsna.

Foto: Shuterstock

4. avgust - Sveta ravnoapostolna Marija Magdalena

(Blaga Marija)

Praznik Svete ravnoapostolne Marije Magdalene, poznate u narodu kao Blaga Marija, takođe se u pojedinim porodicama obeležava kao krsna slava.

Godine 2026. ovaj praznik pada u utorak, pre početka Gospojinskog posta, pa će slavska trpeza biti mrsna.

Blaga Marija Foto: Printscreen/Youtube

8. avgust - Prepodobnomučenica Paraskeva (Sveta Petka Rimska)

Sveta Petka Rimska, odnosno Prepodobnomučenica Paraskeva, svetiteljka je koju pojedine porodice proslavljaju kao svoju krsnu slavu.

Ovaj praznik 2026. godine pada u subotu, koja nije posni dan, pa će slavska trpeza biti mrsna.

Sveta Paraskeva Rimljanka Foto: Printscreen

9. avgust - Sveti velikomučenik Pantelejmon

Sveti velikomučenik Pantelejmon, poznat kao iscelitelj i zaštitnik bolesnih, jedan je od omiljenih svetitelja među pravoslavnim vernicima. Njegov praznik mnoge porodice obeležavaju kao krsnu slavu.

U 2026. godini Sveti Pantelejmon pada u nedelju, pa je slavska trpeza mrsna.

Sveti Pantelejmon Foto: Printscreen YouTube

19. avgust - Preobraženje Gospodnje

Jedan od najvećih avgustovskih praznika jeste Preobraženje Gospodnje, kojim se Crkva seća događaja kada se Gospod Isus Hristos preobrazio pred svojim učenicima na gori Tavor.

Preobraženje se u srpskom narodu često obeležava kao crkvena, manastirska i porodična slava. Godine 2026. praznik pada u sredu, tokom Gospojinskog posta, pa je slavska trpeza posna, uz razrešenje na ribu.

Foto: Printscreen/Youtube

28. avgust - Uspenje Presvete Bogorodice (Velika Gospojina)

Velika Gospojina, odnosno praznik Uspenja Presvete Bogorodice, jedan je od najvećih Bogorodičinih praznika i veoma česta crkvena i porodična slava.

Gospojinski post završava se praznikom Uspenja Presvete Bogorodice. Iako je Velika Gospojina uobičajeno dan kada se završava ovaj post, 2026. godine praznik pada u petak, koji je tokom cele godine posni dan. Zbog toga se i na sam praznik Uspenja Presvete Bogorodice ove godine posti, uz razrešenje na ribu.

Foto: Wikipedia

Koje avgustovske slave 2026. godine padaju u vreme posta?

U avgustu 2026. godine dve velike slave povezane su sa posnim pravilom:

19. avgust – Preobraženje Gospodnje – posna slavska trpeza, uz razrešenje na ribu

28. avgust – Uspenje Presvete Bogorodice (Velika Gospojina) – posna trpeza zbog toga što praznik pada u petak, uz razrešenje na ribu

Ostale avgustovske slave padaju van višednevnog posta:

2. avgust – Sveti prorok Ilija (Ilindan) - mrsno

4. avgust – Sveta Marija Magdalena (Blaga Marija) - mrsno

8. avgust – Sveta Petka Rimska - mrsno

9. avgust – Sveti Pantelejmon - mrsno

Pri obeležavanju krsne slave ne vodi računa samo o datumu praznika, već i o njegovom mestu u crkvenom poretku posta i praznovanja. Zato se slavska trpeza priprema u skladu sa pravilima Crkve, uz poštovanje svetitelja koji se tog dana proslavlja kao zaštitnik doma.

(Kurir.rs/ Religija.rs)

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