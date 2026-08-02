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Na velikim vrućinama, vaši omiljeni parfemi ne reaguju isto kao tokom proleća ili zime. Interakcija toplote, vlažnosti vazduha i znoja u potpunosti menja stanje mirisa na koži.

Kada prsnete bilo koji miris, on stupa u reakciju sa prirodnom hemijom kože. Naučne studije pokazuju da temperatura kože direktno utiče na isparavanje parfema. Kako temperature rastu, hidrolipidni film kože postaje tanji, što slabi njegovu sposobnost da zadrži molekule mirisa.

Foto: Robert Pickett / Alamy / Profimedia

Brže isparavanje: Na temperaturama oko 32°C, parfemi isparavaju i do 40 odsto brže nego u hladnijim uslovima. Gornje note poput citrusa ili aromatičnog bilja mogu da nestanu za samo nekoliko minuta.

Uticaj pH vrednosti: pH kože (koji se obično kreće između 4.7 i 5.75) utiče na to kako se molekuli ponašaju. Na kiselijoj koži mošus i začinske note se pojačavaju, dok citrusne brže isparavaju. Na baznijoj koži drvenaste note, amber i vanila postaju izraženije, dok cvetni i vodeni tonovi blede.

Znoj i vlažnost: Znoj sadrži soli i kiseline koje u interakciji sa hemikalijama iz parfema mogu potpuno da izobliče mirisnu kompoziciju, stvarajući opasnost od brže oksidacije. Zato se preporučuje i izbegavanje nošenja parfema na plaži ili bazenu, jer hlor i sol dodatno menjaju performanse mirisa.

Foto: Andor Bujdoso / Alamy / Profimedia

Koje mirise odabrati za vrele letnje dane?

Da se ne biste suočili sa tim da vam omiljeni parfem postane težak, zagušljiv ili da izvetri za pola sata, birajte sledeće proverene kategorije prilagođene letnjim vrućinama:

Zelene i aromatične note: Aromatčne note poput žalfije, bosiljka, ruzmarina i zelenog čaja izuzetno su otporne na visoke temperature. One se na toploti ne menjaju negativno, već razvijaju veći intenzitet i stimulišu hladne receptore u telu, pružajući prijatan osećaj hlađenja.

Foto: Kzenon / Alamy / Profimedia

Lagani i beli mošusi: Čisti, vazdušasti mošusi imaju teže molekule koji se oštro suprotstavljaju brzom isparavanju. Sa porastom temperature ovi mirisi se intenziviraju, a da pritom zadržavaju minimalan i svež karakter.

Mekane drvenaste note: Lagane drvenaste note, poput kedrovine, imaju stabilnu molekularnu strukturu na koju znoj, vlaga i visoke temperature ne utiču previše. One umesto borbe sa toplotom iskoriste njenu toplinu da ostanu elegantne i prefinjene.

Citrusni akordi: Tradicionalni citrusi poput bergamota, limuna ili grejpfruta veoma su isparljivi. Ipak, savršeno prijaju leti, pa je najbolje birati parfeme koji koriste kvalitetne ili sintetičke verzije dizajnirane da odole degradaciji na suncu.

Vodeni i ozonski mirisi: Kada sparina i vlaga dostignu vrhunac, mirisi inspirisani morskom penom, svežom kišom i povetarcem pružaju prijeko potrebnu čistoću i efekat hlađenja.

(Kurir.rs/ Lepa&Srećna)

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