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Dnevni horoskop za 3. avgust. Šta ovog ponedeljka očekuje sve pripadnike Zodijaka otkrivamo vam i detaljnoj astrološkoj prognozi.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Povoljan aspekt može vam doneti uspeh u primeni smelih ideja. Očekuje vas poboljšanje poslovne komunikacije. Uviđate da se osoba s kojom se viđate sve više uklapa u vaše kriterijume. Bolovi u vratu i leđima.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Bikove koji rade u uslužnim delatnostima, zdravstvu i farmaceutskoj industriji očekuju dobri rezultati. Finansijski uspeh. Uzbuđenja na ljubavnom planu kreću od susreta sa osobom koju ste upoznali na nekom društvenom skupu. Meteoropata ste.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Povoljni aspekti izoštravaju vašu moć procene poslovne situacije. Smisao za dalji pravac poslovanja doneće uspeh. Obnavljanje komunikacije s bivšom ljubavi budi u vama staru strast, moguće je obnavljanje veze. Glavobolja.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Nezaposlenim Rakovima pruža se prilika da se zaposle i krenu putem napretka. Uspešno rešenje pravnih problema. Vaš odnos s partnerom prošao je test fazu, nakon perioda katarze slede stabilizacija i još veće zbližavanje. Pad imuniteta.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ekspanzija za Lavove koji se bave trgovinom i privatnim biznisom ili rade u zdravstvu. Imate opasne rivale. Vaša veza postaje malo komplikovana i ne znate šta da uradite. Vreme će vam dati najbolje smernice. Variranje pritiska.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Nalazite se na prekretnici jer vaše odluke imaju težinu i dugoročni efekat. Sada dolazi do izražaja sve ono što ste investirali u sebe. Device mogu da upoznaju zanimljivu osobu preko posla, ali može se raditi o tajnoj vezi. Prehlada.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaš odnos s nadređenima prolazi kroz test fazu, ali isto tako i vaš diplomatski takt. Samo to će vam pomoći da premostite ovaj period. Vaš odnos s partnerom je harmoničan nakon ozbiljnog razgovora i sada ste zadovoljni. Prehlada.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Pozitivne promene na poslu odigravaju se promenama u metodama rada i unapređenju radnih uslova. Očekuje vas povišica. Osećate da se nalazite na prekretnici. Završavate jedno ljubavno poglavlje i raskidate s prošlošću. Nesanica.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan obeležiće povoljne vesti, posebno ako očekujete rezultate nekih pregovora ili konkursa za nov posao. Razmišljate o tome da ozvaničite svoju vezu s partnerom. O vezi razmišljate na veoma ozbiljan način. Sklonost ka povredama.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Razgovor s nadređenima trebalo bi da protekne u pozitivnoj atmosferi. Postižete natprosečne rezultate na poslu i vaš trud će biti nagrađen. Ovaj period vas postavlja pred bitne izbore, pa će vaše odluke imati dalekosežan značaj. Obratite pažnju na saobraćaj.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dosta toga se u poslednje vreme dešava iza kulisa. Razgovor na sastanku može biti problematičan. Pravite rekapitulaciju dosadašnjeg ljubavnog života, ne osećate se ispunjeno i želite nešto iz korena da promenite. Vrtoglavica.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Pruža vam se prilika da dobro zaradite. Ukoliko načinite dobar poslovni potez, to će imati dugoročan uticaj na finansije. Osećate da vam teško pada veza na daljinu i nastojite da pronađete neko rešenje za zajedničku budućnost. Spazam mišića.

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