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Dnevni horoskop za 3. avgust. Šta ovog ponedeljka očekuje sve pripadnike Zodijaka otkrivamo vam i detaljnoj astrološkoj prognozi.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt može vam doneti uspeh u primeni smelih ideja. Očekuje vas poboljšanje poslovne komunikacije. Uviđate da se osoba s kojom se viđate sve više uklapa u vaše kriterijume. Bolovi u vratu i leđima.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bikove koji rade u uslužnim delatnostima, zdravstvu i farmaceutskoj industriji očekuju dobri rezultati. Finansijski uspeh. Uzbuđenja na ljubavnom planu kreću od susreta sa osobom koju ste upoznali na nekom društvenom skupu. Meteoropata ste.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljni aspekti izoštravaju vašu moć procene poslovne situacije. Smisao za dalji pravac poslovanja doneće uspeh. Obnavljanje komunikacije s bivšom ljubavi budi u vama staru strast, moguće je obnavljanje veze. Glavobolja.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nezaposlenim Rakovima pruža se prilika da se zaposle i krenu putem napretka. Uspešno rešenje pravnih problema. Vaš odnos s partnerom prošao je test fazu, nakon perioda katarze slede stabilizacija i još veće zbližavanje. Pad imuniteta.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ekspanzija za Lavove koji se bave trgovinom i privatnim biznisom ili rade u zdravstvu. Imate opasne rivale. Vaša veza postaje malo komplikovana i ne znate šta da uradite. Vreme će vam dati najbolje smernice. Variranje pritiska.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nalazite se na prekretnici jer vaše odluke imaju težinu i dugoročni efekat. Sada dolazi do izražaja sve ono što ste investirali u sebe. Device mogu da upoznaju zanimljivu osobu preko posla, ali može se raditi o tajnoj vezi. Prehlada.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš odnos s nadređenima prolazi kroz test fazu, ali isto tako i vaš diplomatski takt. Samo to će vam pomoći da premostite ovaj period. Vaš odnos s partnerom je harmoničan nakon ozbiljnog razgovora i sada ste zadovoljni. Prehlada.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pozitivne promene na poslu odigravaju se promenama u metodama rada i unapređenju radnih uslova. Očekuje vas povišica. Osećate da se nalazite na prekretnici. Završavate jedno ljubavno poglavlje i raskidate s prošlošću. Nesanica.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan obeležiće povoljne vesti, posebno ako očekujete rezultate nekih pregovora ili konkursa za nov posao. Razmišljate o tome da ozvaničite svoju vezu s partnerom. O vezi razmišljate na veoma ozbiljan način. Sklonost ka povredama.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Razgovor s nadređenima trebalo bi da protekne u pozitivnoj atmosferi. Postižete natprosečne rezultate na poslu i vaš trud će biti nagrađen. Ovaj period vas postavlja pred bitne izbore, pa će vaše odluke imati dalekosežan značaj. Obratite pažnju na saobraćaj.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dosta toga se u poslednje vreme dešava iza kulisa. Razgovor na sastanku može biti problematičan. Pravite rekapitulaciju dosadašnjeg ljubavnog života, ne osećate se ispunjeno i želite nešto iz korena da promenite. Vrtoglavica.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pruža vam se prilika da dobro zaradite. Ukoliko načinite dobar poslovni potez, to će imati dugoročan uticaj na finansije. Osećate da vam teško pada veza na daljinu i nastojite da pronađete neko rešenje za zajedničku budućnost. Spazam mišića.