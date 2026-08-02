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Lendert Hasenboš bio je holandski službenik Holandske istočnoindijske kompanije koji je ostavljen na ostrvu Asension koje je u to vreme bilo nenaseljeno, u južnom delu Atlantskog okeana, kao kazna za sodomiju. Pisao je dnevnik sve do svoje smrti.

Rani život

Lendert Hasenboš je verovatno rođen u Hagu, u Holandiji, 1695. godine. Oko 1709. godine, njegov otac, udovac, preselio se sa svoje tri ćerke u Bataviju u Indoneziji, dok je Lendert ostao u Holandiji sam sa samo 14 godina. Dana 17. januara 1714. godine, Hasenboš se prijavio u vojsku Holandske istočnoindijske kompanije i ukrcao na jedrenjak Korsslot u Enkhajzenu sa odredištem za Bataviju, gde je služio oko godinu dana. Od 1715. do 1720. godine služio je u Kočinu u Indiji, koji je u to vreme bio holandski posed. Godine 1720. vratio se u Bataviju i unapređen je u kaplara. Kasnije je postao vojni pisar, odgovoran za vođenje knjigovodstva manjeg obima. Godine 1724. preuzeo je dužnost na brodu Holandske istočnoindijske kompanije kao brodski računovođa. Dana 17. aprila 1725. godine, Hasenboš je proglašen krivim za sodomiju, nakon obaveznog zaustavljanja broda u Kejptaunu Dana 5. maja 1725. godine bio je primoran da se iskrca na ostrvo Asension kao kaznu.

Foto: RSBPhoto / Alamy / Profimedia

Život brodolomnika

Tokom vremena provedenog kao brodolomnik, Hasenboš je vodio dnevnik. Počeo je sa šatorom, zalihom vode za mesec dana, nešto semena, alatom, molitvenicima, odećom i priborom za pisanje. Tražio je vodu na ovom neplodnom ostrvu. Iako je nekoliko puta pronašao vodu, nikada nije uspeo da obezbedi stabilno snabdevanje, pa je tokom dugotrajnog perioda suše počeo da pije krv zelenih kornjača i morskih ptica, kao i sopstvenu mokraću, vodu pronađenu u telima uginulih kornjača, pa čak i mokraću iz mokraćnih mehura tih kornjača. Verovatno je umro od žeđi nakon oko šest meseci.

Dve godine kasnije, slična kazna izrečena je dvojici mladića sa broda Holandske istočnoindijske kompanije Zevajk koji je doživeo brodolom na zapadnoj obali Australije. Proglašeni krivim za sodomiju, mladići su ostavljeni na odvojenim ostrvima u okviru mangrovske grupe Houtman Abroljos i prepušteni da umru.

Ostrvo Asension ima dva izvora sveže vode: jak izvor vode u unutrašnjosti ostrva (u onome što se danas zove dolina Brejknek), i mnogo manji izvor vode zvani Dampijerov kap (Dampier's Drip). Jedan od ova dva izvora vode omogućio je da oko šezdeset ljudi sa broda HMS Roubak preživi brodolom na Asensionu tokom dva meseca, počev od februara 1701. godine.

Legenda

U januaru 1726. godine, britanski mornari sa broda "Džejms end Meri" otkrili su šator i imovinu brodolomnika, uključujući i dnevnik na holandskom jeziku. Britanci su zaključili da je jedan Holanđanin ostavljen na ostrvu kao kazna za sodomiju. Nisu pronašli skelet, ali su verovali da je čovek umro od žeđi. Dnevnik je odnet nazad u Veliku Britaniju.

Godine 1726, prevedeni dnevnik je prvi put objavljen pod naslovom Sodomy Punish'd („Kažnjena sodomija“). Godine 1728. objavljena je druga verzija pod naslovom An Authentick Relation („Autentični izveštaj“). Verzija iz 1726. pominje ime brodolomnika, pogrešno napisano kao Leondert Husenloš ali verzija iz 1728. navodi da je ime čoveka nepoznato. Kvalitet oba prevoda je neizvestan, pošto je originalni dnevnik izgubljen. Pored pominjanja očajničkih potraga za vodom i drvom za ogrev, neki odeljci pominju i sam čin sodomije ovog čoveka. Drugi odeljci se mogu protumačiti kao odraz griže savesti, uključujući pojavljivanje demona i starih prijatelja i poznanika. Godine 1730. objavljena je još jedna verzija pod naslovom The Just Vengeance of Heaven Exemplify'd („Pravedna osveta neba prikazana na primeru“). Ova verzija sadrži mnoge dodatne odlomke protiv sodomije, kao i mnoge dodatne demone koji proganjaju brodolomnika. Urednik je takođe napisao da je skelet brodolomnika navodno pronađen pored dnevnika, što se nikada nije dogodilo.

Godine 1976, američki autor Piter Agnos objavio je The Queer Dutchman („Čudni Holandjanin“), fiktivni izveštaj zasnovan na verziji iz 1730. godine. Mnogi autori koji su pisali o temama kao što su sodomija, ostrvo Asension ili priče o brodolomnicima, čitali su verziju iz 1730. ili verziju iz 1976. i odlučili da uključe delove u sopstvene publikacije, ne shvatajući da citiraju preuveličanu ili lažnu priču.

Još uvek 1988. godine, izveštaji o brodolomnicima na engleskom jeziku tvrdili su da je njegovo ime nepoznato.

Godine 2002. objavljena je knjiga na holandskom jeziku Een Hollandse Robinson Crusoë („Holandski Robinzon Kruso“), koju je napisao holandski istoričar Mihil Kolbergen (Michiel Koolbergen, 1953–2002) nakon višegodišnjeg istraživanja u holandskim i britanskim arhivama; Kolbergen je umro pre njenog objavljivanja. Kolbergen je identifikovao brodolomnika kao Lenderta Hasenboša zahvaljujući svom radu u arhivama; Kolbergen je znao za sve engleske verzije dnevnika, osim za onu iz 1726. godine. Kolbergenova knjiga je takođe sadržala relevantne tekstove iz dnevnika dva britanska broda čije su posade pronašle dnevnik u januaru 1726. godine.

Godine 2006, čitavu priču je objavio — uz podršku porodice i izdavača Mihila Kolbergena — Aleks Ritsema u knjizi A Dutch Castaway in Ascension Island in 1725 („Holandski brodolomnik na ostrvu Asension 1725. godine“); drugo revidirano izdanje objavljeno je 2010. godine.