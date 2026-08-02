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Odmor iz snova koji se za nekoliko minuta pretvori u noćnu moru. Upravo to je doživela Italijanka Sara Bevivino (28), koja je nakon dugog noćnog leta stigla u Hurgadu i radovala se što će konačno pasti od umora u mekan, udoban krevet. Umesto ključa od sobe, dočekao ju je šok – hotel joj je saopštio da je njenu rezervaciju otkazao, iako ju je imala potvrđenu.

Sara je još pre puta obavestila hotel da će stići tek noću.

„Potvrdili su mi da to neće biti problem, jer recepcija radi 24 sata dnevno,“ kaže ona. Međutim, po dolasku su joj hladnokrvno rekli da soba nije dostupna.

Uzrujana putnica snimila je video ispred hotela.

„Ne možete ostaviti mladu ženu noću bez hotela. Niko me nije ni o čemu obavestio. Tri je ujutru i zaglavljena sam ovde,“ žalila se Sara.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Recepcionar se, prema njenim rečima, stalno izvinjavao, ali joj nije ponudio nikakvo rešenje. Nakon celog dana na poslu i noćnog putovanja, umesto odmora usledila je očajnička potraga za sigurnim smeštajem. Na kraju je zamolila recepcionara da pozove drugi hotel u kojem je ranije boravila. Srećom, pronađena je jedna slobodna soba i Sara je tamo otišla Uberom.

Video je u međuvremenu postao viralan na društvenim mrežama, a hotel je reagovao tek nakon toga. Izvinio se, ponudio besplatan boravak i obećao nove mere.

„Svako može da pogreši. Samo mi je žao što je izvinjenje stiglo tek kada je video postao viralan. Više je delovalo kao pokušaj da spasu reputaciju,“ smatra Sara.

Ipak, naglasila je da ne želi da kritikuje Egipat.

„Ovo može da se desi bilo gde u svetu. Samo želim da upozorim da nijedan putnik ne bi trebalo da ostane usred noći bez krova nad glavom,“ zaključuje.