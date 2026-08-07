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Srpska influenserka Bojana Topalović već šest sezona zaredom letnje mesece provodi radeći u Hrvatskoj. Trenutno se nalazi u Malom Lošinju, svojoj redovnoj letnjoj bazi, odakle na društvenim mrežama uvek otvoreno prikazuje stvarnost sezonskog posla. Jednim od svojih nedavnih snimaka iznova je rasplamsala veliku polemiku koja danima potresa regionalne korisnike mreža - da li je bakšiš u ugostiteljstvu obaveza ili stvar dobre volje.

Nije obavezno, ali je uvek dobrodošlo

Kao neko sa dugogodišnjim konobarskim iskustvom, Bojana je podelila sopstveno viđenje ove teme. Podvukla je da ostavljanje napojnice nije primoravanje, mada uvek dobro dođe jer svi rade zarad novca. Iako bi profesionalnost i ljubaznost trebale da budu standard, svesna je da u praksi to nije uvek pravilo.

Po njenom mišljenju, stvar je sasvim jednostavna: ukoliko je gost zadovoljan dobijenom uslugom, ostaviće novac, a ako nije, jednostavno neće. Za sve koji nisu sigurni koliki je iznos prikladan, dala je smernicu da je u restoranima uobičajeno odvojiti od pet do deset procenata od ukupnog računa ukoliko je sve proteklo u najboljem redu. Takođe je dodala da napojnicu bez izuzetka ostavlja na mestima koja redovno posećuje, kao i konobarima koji su uvek vedri i prijatni, naglasivši da je takav pristup gostu prava veština.

"Bakšiš nije obavezno ostaviti, ali dobro dođe. Na kraju dana svi radimo za novac i, naravno, svaki konobar treba da bude ljubazan, ali mislim da svi možemo da se složimo da to nije uvek slučaj. Ako je to mesto gde idem stalno i ako je konobar ljubazan, nasmejan i ugodan, jer to je, verujte, veština koju je teško savladati."

Podeljena mišljenja u komentarima

Njene reči očekivano su izazvale oprečne reakcije pratilaca. Dok pojedini smatraju da je očekivanje bakšiša pokazatelj da vlasnici ne plaćaju svoje radnike dovoljno i da se dobra usluga podrazumeva u sklopu posla, drugi ističu da uvek vole da nagrade ljubazne konobare, frizere i poštare i tako ih obraduju malim znakom pažnje.

Srpska influenserka Bojana Topalović o bakšišu Foto: Printscreen/TikTok/Bojana iz Vijetnama

"Bakšiš je sramota za vlasnika restorana, jer očekivanje bakšiša ukazuje na to da on ne plaća svoje radnike koliko treba. A valjda se podrazumeva da će radnik, konobar, svoj posao obaviti kako treba i uslužiti gosta na odgovarajući način", glasio je jedan od komentara.

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