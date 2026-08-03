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Visoke letnje temperature često ne dozvoljavaju da se pošteno naspavamo. Čak i kada se vazduh napolju uveče rashladi, toplota koja se tokom dana nakupila u zidovima i nameštaju može dugo da se zadrži u spavaćoj sobi.

Prvo rešenje obično su klima-uređaj ili ventilator, ali njihova buka nekima ometa san, dok celonoćni rad povećava potrošnju struje. Osim toga, strujanje vazduha može da podigne prašinu i polen, što posebno smeta osobama sklonim alergijama.

Ipak, postoji jednostavan način da se vazduh koji ulazi kroz prozor makar malo rashladi, a potreban vam je samo vlažan peškir ili čaršav.

Kako vlažan peškir rashlađuje sobu?

Vlažan peškir okačen pored otvorenog prozora radi rashlađivanja sobe tokom leta Foto: Gari Wyn Williams / Alamy / Profimedia

Džon Loles iz kompanije „Best Heating“, koja se bavi sistemima grejanja i hlađenja, savetuje da se ispred otvorenog prozora okači tkanina navlažena hladnom vodom.

„Otvorite prozor i okačite ispred njega vlažan peškir ili čaršav natopljen hladnom vodom. Na taj način, vazduh koji ulazi u sobu prolazi kroz mokru tkaninu i hladi se pre nego što uđe unutra“, objasnio je.

Trik se zasniva na isparavanju. Dok voda iz peškira isparava, ona koristi toplotu iz okolnog vazduha, pa vazduh koji kroz tkaninu ulazi u prostoriju može da bude prijatniji.

Ova metoda ne može da zameni klima-uređaj tokom ekstremnih vrućina, ali može da pomogne da se soba osveži pred spavanje, naročito kada napolju postoji makar blago strujanje vazduha.

Peškir ne sme da bude potpuno mokar

Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: AlvaroRT / Alamy / Profimedia

Peškir najpre potopite u hladnu vodu, a zatim ga dobro iscedite. Trebalo bi da ostane vlažan, ali ne toliko mokar da sa njega kaplje voda.

Previše natopljena tkaninamože da oteža prolazak vazduha i dodatno poveća vlažnost u prostoriji. Zato ovaj trik najbolje funkcioniše tokom suvih i toplih noći, dok u već veoma vlažnoj sobi efekat može biti znatno slabiji.

Isceđen peškir okačite pored otvorenog prozora tako da vazduh može da prolazi preko njega. Kada se osuši, dovoljno je da ga ponovo navlažite hladnom vodom.

Po želji, još jedan vlažan peškir možete postaviti na otvorena vrata sobe kako biste podstakli strujanje vazduha. Ispod tkanine stavite posudu ili drugi zaštitni sloj kako voda ne bi oštetila pod ili prozorsku dasku.

Sprečite zagrevanje sobe tokom dana

Da bi spavaća soba uveče ostala što prijatnija, tokom najtoplijeg dela dana držite prozore zatvorene, a zavese ili roletne spuštene. Prostoriju provetrite tek kada spoljna temperatura postane niža od one unutra.

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