da li ste znali

da li ste znali

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Usred nepregledne Sahare vekovima živi narod čiji običaji ruše gotovo sve stereotipe o odnosima muškaraca i žena. Tuarezi, poznati i kao „plavi ljudi Sahare“, pripadaju islamskoj veri, ali su sačuvali tradiciju prema kojoj žene uživaju veliku slobodu, same biraju partnere, poseduju imovinu i mogu da okončaju brak kada to požele.

Ovaj nomadski narod naseljava delove Nigera, Malija, Libije i Alžira, a procenjuje se da Tuarega ima oko 2,5 miliona. Tačan broj teško je utvrditi zbog njihovog tradicionalnog nomadskog načina života, čestih selidbi i političkih sukoba koji su decenijama potresali područje Sahare i Sahela.

Pogledajte u galeriji kako žive:

1/9 Vidi galeriju Pripadnici naroda Tuareg u tradicionalnoj plavoj odeći u Sahari Foto: frans lemmens / Alamy / Profimedia, Heckepics / Alamy / Profimedia

Muškarci kriju lice

Tuarezi su poznati po karakterističnoj indigoplavoj odeći i turbanima kojima muškarci prekrivaju gotovo celo lice, ostavljajući otkrivene samo oči. Upravo zbog plave boje koja se sa tkanine prenosi na kožu dobili su nadimak „plavi ljudi Sahare“.

Za razliku od muškaraca, žene ne pokrivaju lice. One uživaju veliki ugled u porodici, poseduju šatore i druge porodične dragocenosti, a poreklo i nasledstvo često se određuju po majčinoj liniji.

Iako muškarci donose najvažnije odluke koje se tiču čitave zajednice, mišljenje žena veoma se poštuje. One često utiču na porodične i društvene odluke, čak i kada se formalno ne nalaze na vodećim položajima.

Foto: Liba Taylor / Alamy / Profimedia

Žene biraju partnere

Posebnu pažnju privlače njihovi običaji povezani sa ljubavlju, udvaranjem i brakom. Pre nego što se udaju, žene imaju slobodu da upoznaju različite muškarce i same odluče sa kim žele da ostanu.

Njihovi susreti odvijaju se uz strogo poštovanje privatnosti. Muškarac dolazi u ženinu kuću tek kada padne mrak, dok je njegova obaveza da ode pre izlaska sunca. Porodica zna šta se događa, ali se ponaša kao da ništa nije primetila.

Diskrecija je jedno od najvažnijih pravila. Od muškarca se očekuje da ne govori o susretu i da ni na koji način ne naruši ugled žene koju posećuje.

Udvaraju se stihovima

Foto: John Engel / Alamy / Profimedia

Kod Tuarega osvajanje žene ne zavisi samo od izgleda, snage ili bogatstva. Muškarci se tradicionalno udvaraju poezijom, a ljubavne poruke i stihove poklanjaju ženama koje im se dopadaju.

Žena zatim odlučuje čije su je reči najviše dirnule i kome želi da pruži priliku. Na taj način ona ima glavnu reč prilikom izbora budućeg partnera, dok muškarac mora da pokaže strpljenje, poštovanje i umeće izražavanja.

Poezija zato ima posebno mesto u njihovoj kulturi. Kroz stihove se iskazuju ljubav, čežnja, ljubomora, ali i tuga zbog rastanka.

Razvod se ne smatra sramotom

Ni nakon sklapanja braka žena ne gubi položaj koji je imala u svojoj porodici. Ukoliko više ne želi da živi sa suprugom, može da zatraži razvod, a zajednica je zbog toga ne odbacuje.

Foto: Profimedia

Posle razvoda muškarac napušta zajednički šator, koji pripada ženi. Ona odlučuje šta će od imovine zadržati, kao i da li će bivšem suprugu nešto pokloniti prilikom odlaska.

Razvod među Tuarezima nije razlog da žena bude obeležena ili izopštena. Naprotiv, njena porodica može da organizuje okupljanje kojim se obeležava njen povratak i svima stavlja do znanja da je ponovo slobodna da bira partnera.

Imovina ostaje u ženskoj liniji

Jedan od najneobičnijih običaja odnosi se na nasleđivanje. Imovina muškarca ne mora da pripadne njegovom sinu, već je može naslediti sin njegove sestre.

pleme tuarezi Foto: Liba Taylor / Alamy / Profimedia

Razlog se nalazi u njihovom shvatanju krvnog srodstva. Dok je majčinska veza neosporna, Tuarezi su na ovaj način želeli da budu sigurni da porodično bogatstvo ostaje unutar iste krvne linije.

Žene su zato važne čuvarke porodičnog nasleđa. Šatori, nakit i brojni predmeti koji se koriste u svakodnevnom životu prenose se sa majke na ćerku.

Stroga pravila privatnosti

Sloboda koju žene uživaju ne znači da u njihovoj zajednici nema pravila. Naprotiv, čast, diskrecija i privatnost izuzetno su važni, a njihovo kršenje može imati ozbiljne posledice.

Od svakog muškarca očekuje se da poštuje ženu, njenu porodicu i dogovorena pravila ponašanja. Onaj ko izneveri ukazano poverenje može da izgubi ugled, ali i da bude primoran da napusti zajednicu pre nego što svane.

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